Ridleyho Scotta nemůžete odmítnout, říká herec Fimmel o novém sci-fi seriálu

Televizní publikum si ho pamatuje jako vikinga Ragnara Lothbroka z jeho nejslavnější role. Teď se herec Travis Fimmel na obrazovce přesunul z dávné historie do budoucnosti: v seriálu Vychováni vlky ztvárnil charismatického vojáka Marcuse. „Na první straně scénáře se psalo ‚Režie: Ridley Scott’. To mě nalákalo,“ říká.

Jméno proslulého filmaře, který natočil první dvě epizody a rovněž seriál produkoval, přitáhlo k Vychováni vlky nejen oblíbeného herce, ale také zvědavost diváků.

Desetidílný seriál od HBO Max, který v Česku tento pátek začne vysílat HBO GO, je prvním televizním režijním počinem dvaaosmdesátiletého Scotta. V žánru sci-fi je jako doma: stačí vzpomenout Vetřelce, Blade Runnera či pět let starého Marťana.

Pro jedenačtyřicetiletého Australana Fimmela šlo naopak o neprobádanou oblast. "Nikdy jsem nebyl fanouškem sci-fi. Ale bylo skvělé mít s tímto žánrem první zkušenost právě s králem sci-fi Ridleym Scottem. Je to ikona. Vizionář. Jako herec mu nemůžete říct ne. Bylo skvělé se dívat, jak pracuje," vypráví Fimmel v konferenčním hovoru s novináři. "Je to unikátní seriál. Nic takového jsem ještě neviděl."

Vychováni vlky se odehrává v budoucnosti na planetě Kepler 22-b, kde lidstvo bojuje o přežití poté, co Zemi zničila devastující válka. V nehostinných končinách neznámého světa se potkávají zbytky "staré" civilizace s počátky té nové, kterou pomáhají vychovávat androidi.

Kromě odlišných skupin se v seriálu střetávají i rozdílné filozofické a náboženské pohledy na nově se rodící svět. A řeší se ústřední motiv: Jak by si lidstvo poradilo, kdyby dostalo druhou šanci?

"Je to úplně jiný druh seriálu, než na jakých jsem pracoval dřív. Ale v každém dobrém seriálu musí být postavy, k nimž si dokážete udělat vztah. I když jsou třeba na dost neobvyklých místech, tak se všechny snaží hlavně přežít, což je podobné mým předchozím rolím," říká Fimmel, který je nejznámější ze čtyř řad seriálu Vikingové, ale účinkoval třeba také ve fantasy snímku Warcraft: První střet.

0:34 Vychováni vlky vypráví o dvou androidech, kteří vychovávají lidské děti na panenské planetě. | Video: HBO

Vychováni vlky diváky od prvních minut uhrane úchvatnými záběry neznámého světa, doprovázenými zneklidňující hudbou Australana Bena Frosta. Scottův rukopis je nezaměnitelný, přes jiný obsah i zasazení seriál dýchá napjatou atmosférou připomínající Vetřelce.

"Ridley Scott má úžasnou schopnost dostat vás do úplně odlišného světa," líčí Fimmel. "Je to neuvěřitelně tvůrčí člověk a vůbec nezpomaluje."

Scotta oslovil scénář Aarona Guzikowského, který je podepsán mimo jiné pod thrillerem Zmizení. Na Vychováni vlky působí jako showrunner, tedy někdo zodpovědný za příběh a celkový tvůrčí dohled.

"Byl inspirativní, provokoval k přemýšlení. Pomyslel jsem si, že tohle si nemůžu nechat ujít," vysvětluje Scott. A protože chtěl seriálu udat vizuální tón, ujal se režie prvních dvou epizod. Čímž všem zúčastněným zajistil jedinečný pracovní zážitek.

"Snažila jsem se zapomenout, o jakou osobnost jde, abych byla vůbec schopná pracovat," vypráví Amanda Collinová, která ztvárnila ústřední postavu androidky Matky. "Je to génius. Fenomenální zkušenost," doplňuje o Scottovi další herec Abubakar Salim.

Ač diváky přenáší do cizího světa, s tématy seriálu se přesto kdekdo dokáže identifikovat. "Ve skutečném životě také není nikdo doopravdy připravený na výchovu dětí, neexistuje na to žádný trénink," míní Travis Fimmel. "Dále se tam řeší mezilidské vztahy a problémy, které jsou všude stejné. Tady se jen odehrávají v jedinečném prostředí. Snad se to divákům bude líbit," dodává.