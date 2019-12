Recenze: Štědrovečerní pohádka Princezna a půl království jde s palicí na dobré mravy

Jaderná elektrárna Temelín dnes v 18:00 odpojila od sítě první výrobní blok kvůli opravě v části elektrického generátoru. Jde o zařízení v nejaderné části elektrárny. Potřeba oprav se ukázala během víkendové změny výkonu. Odstávka by podle předběžných odhadů mohla skončit na začátku příštího roku. ČTK to dnes řekl mluvčí elektrárny Marek Sviták. Ještě dnes večer by měla jeden ze čtyř bloků odstavit také jaderná elektrárna v Dukovanech, kde jde o dlouhodobě plánovanou odstávku.

Temelínská elektrárna o víkendu snižovala výkon kvůli požadavku společnosti ČEPS, která opravovala vedení velmi vysokého napětí. Druhý temelínský blok je v provozu na plný výkon.