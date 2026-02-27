Příběh první dámy, která nikdy nestála jen v pozadí. Do kin míří dokument Livia

První dáma, promovaná ekonomka, manželka premiéra v neklidné době, diplomatka a v neposlední řadě také starostlivá matka a babička. To jsou jen některé z mnoha životních rolí Livie Klausové. Ve snímku Livia filmový štáb zblízka zmapoval její kariérní i osobní dramata, kterými procházela po boku svého muže, někdejšího předsedy vlády a prezidenta.
Dokument režiséra Adriana Stojkova zachycuje období od formování porevolučního kapitalismu u rodinného stolu přes návštěvy světových lídrů až po post velvyslankyně na Slovensku. Jde o unikátní portrét, který odhaluje pohled Livie Klausové na svět, jemuž vévodí především lidskost a smysl pro ochranu slabších. V kinech bude k vidění od 12. března 2026.
Snímek měl být původně televizním projektem pro CNN Prima NEWS. Když se však tvůrci ponořili do životního příběhu Livie Klausové, pochopili, že stojí před něčím mnohem větším. Její mimořádný osud, vnitřní síla a osobní charisma byly natolik působivé, že si vyžádaly plátno kina.
Po boku politika i diplomatkou
Dokumentární film nabízí unikátní pohled do soukromí bývalé první dámy. Ukazuje, jak zásadní společenské momenty naší země ovlivňovaly její život po boku vrcholného politika a jak ona sama trochu nenápadně ovlivňovala rozhodnutí, která měnila tvář naší země. S noblesou sobě vlastní vnesla do sídel českých prezidentů patřičnou důstojnost. Obětovala kariéru, aby ji později oživila důležitou diplomatickou funkcí. Svými charitativními projekty si získala srdce mnoha Češek a Čechů.
„Pro mě bylo úžasné to, že když můj muž začínal, tak byla v naší zemi obrovská euforie a lidi psali prezidentovi i premiérovi, co by se mělo a jak by se mělo a jak se jim daří. No a já jsem dělala tu ombudsmanskou kancelář předtím, než úřad veřejného ochránce práv vznikl. A moc mě to těšilo,“ říká Livia Klausová.
Diváci se dozvědí i to, se kterými názory svého muže souhlasí a kdy mu naopak radila jinak. Součástí jsou i historky ze státních návštěv, které neměly být nikdy publikovány. Kromě radostí a povinností veřejných funkcí film odhaluje také rodinné zázemí bývalé první dámy poznamenané tragickou událostí. Její dětství i chvíle obav o syna krátce po jeho narození.
Nepřejte mi pěkný den
Už 1. března vychází také kniha novinářky Pavlíny Wolfové s názvem Livia: Nepřejte mi hezký den, která vznikala paralelně s dokumentárním filmem. Nabízí hlubší vhled do inspirativního života ženy, která ještě v sedmdesáti letech udělala úspěšnou kariéru v diplomacii. Jaká vlastně je bývalá první dáma České republiky a velvyslankyně naší země na Slovensku?
Čtenáři se nabízí zajímavý komentář k současné době očima osobnosti, která mnohé viděla i zažila a neostýchá se vyjádřit své leckdy velmi příkré názory či postřehy. Kniha je doplněna snímky od renomovaného fotografa a držitele několika ocenění Czech Press Photo, Františka Ortmanna.
