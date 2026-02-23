Neboj, dýchej, čaruj. Do kin míří dokument o výjimečném hudebníkovi Davidu Stypkovi

Premiéra celovečerního snímku Neboj, dýchej, čaruj v režii Dana Svátka proběhne 16. dubna 2026 a divákům nabídne intimní a velmi otevřený pohled na osobnost umělce Davida Stypky, který před pěti lety podlehl vážné nemoci.
Před oficiální premiérou filmu proběhnou regionální předpremiéry v rámci tour, kde kromě dokumentu Neboj, dýchej, čaruj bude k vidění i minikoncert kapely Bandjeez společně s Kateřinou Marií Tichou nebo Miraiem Navrátilem. Po projekci snímku se uskuteční beseda s hudebníky, Davidovou rodinou a tvůrci.
První oficiální veřejné promítání v podobě předpremiéry proběhne 25.3. ve Frýdku-Místku, rodném městě Davida Stypky, kde se chystá velký doprovodný program.
V dokumentu kromě rodiny na Davida vzpomínají členové skupiny Bandjeez (klávesista Pavel Sotoniak, bubeník Matěj Drabina a baskytarista Maro Zeman), Kateřina Marie Tichá, Ewa Farna, Mirai a Jindra Polák ze skupiny Jelen. Promluví i Martin Ledvina (producent), Martin Červinka (vydavatel) či Terezie Kovalová (hostující violoncellistka).
Nejsem ezo magor, ale tohle se stalo
O neuvěřitelné Davidově proměně v těžkém životním období se rozpovídal Mirai Navrátil: „Nejspíš to tak bývá, že v případě, kdy vám oznámí diagnózu, která ve většině případech končí smrtí, tak vás to často velmi změní. A u Davida ta změna byla přímo krásná. Z člověka, kterého spousta lidí vnímala jako depresivního morouse, tak najednou byl David sluníčko, který rozdával úsměv a radost.“
Na silný okamžik, který se odehrál přímo na pódiu vzpomíná zase Ewa Farna: „Občas zpívám na koncertech písničku Dobré ráno, milá, kde se ozývá i předtočený Davidův hlas. Často se stává, že se lidé otáčejí a hledají ho. Jako by zapomněli, že už není. A jednou se stalo, že celý koncert pršelo. Když se ozval David z reproduktorů, v ten moment přestalo pršet, rozestoupily se mraky a slunce ozářilo všechny přítomné. Když skladba skončila, slunce se zase schovalo. Ptám se lidí: viděli jste to taky? Já fakt nejsem ezo magor, ale tohle se stalo. Takové věci se na koncertech dějí.“
Příběh se vyvíjel jinak, než jsem zamýšlel
Spojení mezi režisérem a hudebníkem vzniklo před lety při práci na filmu Úsměvy smutných mužů, kdy Dan Svátek oslovil Davida Stypku, zda by nevytvořil titulní píseň. Ten pro snímek vybral silnou skladbu Kříž, která pak byla s filmem nerozlučně spjata. Oba tvůrce spojovala i Česká Kanada, kde měly jejich rodiny chalupy, a také zamýšlená spolupráce na filmu Zápisník alkoholičky, ke které bohužel už nedošlo.
Natáčení snímku Neboj, dýchej, čaruj probíhalo převážně na severní Moravě – v rodné obci Dobrá i ve Frýdku-Místku a jeho okolí. Filmaři zavítali také do Prahy, Brna a na festival v rumunském Banátu.
„Bez přehánění můžu říct, že to bylo velké dobrodružství a že se příběh vyvíjel jiným směrem, než jsem původně zamýšlel. Chtěl jsem Davida popsat co nejpravdivěji a nejupřímněji, protože takový byl. Ve filmu proto divák nalezne i věci, které netušili ani jeho nejbližší. Bylo to leckdy těžké dilema, co pustit ven a co ne. Po dohodě s rodinou a přáteli jde film v plném a otevřeném znění. Bo takový byl David,“ říká režisér Dan Svátek.
David Stypka byl nejen výjimečný hudebník, ale také citlivý pozorovatel světa – hledal krásu v obyčejných okamžicích a nacházel světlo i v temných chvílích. Jeho tvorba inspiruje napříč generacemi.
