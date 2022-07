Predátor versus indiánka. Schwarzeneggera nahradila dívka z kmene Siouxů

Pětatřicet let poté, co debutovalo ve filmu s hercem Arnoldem Schwarzeneggerem, se vrací vražedné mimozemské monstrum Predátor. Celovečerní snímek nazvaný Predátor: Kořist uvede příští pátek 5. srpna videotéka Disney+, která je od letoška dostupná také v Česku.

Novinku natočil Dan Trachtenberg, jedenačtyřicetiletý režisér sci-fi hororu Ulice Cloverfield 10. Příběh diváky zavádí do roku 1719. Tehdy mimozemšťan Predátor přistává na Velkých planinách neboli v širé, převážně kanadské a americké oblasti mezi Skalnatými horami a řekou Mississippi, a začíná lovit.

Trachtenberg se scenáristou Patrickem Aisonem vytvořili již několikátý díl ságy, jež diváky provází od roku 1987. Tehdejší první díl natočil John McTiernan, pracoval se stupňováním strachu z neznámého i zasutými lidskými instinkty. Potvoru diváci prvně letmo zahlédli až v polovině.

Od té doby už se Predátor ocitl ve středoamerické džungli, ulicích Los Angeles nebo útrobách pyramidy pod ledem v Antarktidě. "To, co jsme natočili teď, je technicky vzato prequel. Ale není to příběh o tom, kde se Predátor vzal nebo jak začínal," upozorňuje Trachtenberg. Slovo prequel označuje vyprávění, jehož děj předchází příběhu původního díla.

"Jsem velký fanoušek Predátora a opravdu jsem chtěl udělat film, který bude sestávat skoro ze samé akce. Zároveň jsem ale nechtěl, aby to byla jenom krev, ten snímek má stejně působit na city," dodává.

Film se odehrává na území indiánského kmene Komančů. Trachtenberg do něj obsadil takřka výhradně herce z řad původních obyvatel USA a Kanady.

"Říkal jsem si, že by bylo skvělé mít tam samé indiány a skutečné Komanče. Tím spíš, že ti ve filmech dostávají spíš vedlejší role, případně hrají antagonisty. Málokdy se stane, aby v Hollywoodu hlavního hrdinu ztvárnil indián, natož indiánka," upozorňuje režisér.

2:16 Film Predátor: Kořist bude ve videotéce Disney+ od 5. srpna. | Video: 20th Century Studios

Hlavní roli svěřil pětadvacetileté Amber Midthunderové, jejíž předkové pocházejí z kmenů Assiniboinů i Siouxů. Sama je členkou Siouxů z rezervace Fort Peck ve státě Montana. Hraje nelítostnou dívku Naru, která je odhodlaná prokázat se jako schopná válečnice. Při lovu medvěda však narazí na Predátora a musí uplatnit všechny své schopnosti, aby jej zastavila dřív, než se mimozemšťan dostane do indiánského tábořiště.

"Myslím, že pro ságu, která je 35 let stará a ve které teď Arnolda Schwarzeneggera nahradila opravdová indiánka, je to skvělý posun," konstatuje producentka filmu Jhane Myersová, sama členka kmene Komančů.

"Beru to jako obrovský projev důvěry a historický milník," dodává herečka Midthunderová. Predátora ztvárnil Dane DiLiegro, další postavy ztělesnili Dakota Beavers, Cody Big Tobacco nebo Harlan Kywayhat.

Dle prvních recenzí ze setkání fanoušků popkultury Comic-Con, kde měl premiéru, je nový Predátor možná nejlepším dílem série. "Nabízí všechno, co diváci mohli chtít: krvavé smrti, šílené zbraně, zároveň je provázaný s ostatními díly," konstatovala kritička Tessa Smithová. "Je to nejlepší Predátor z celé ságy," prohlásil web Beyond Fest.

"Je stejně povedený jako jednička. Skvěle natočený, napsaný, s výbornými postavami a dost možná nejšílenější, nejzábavnější akcí z celé série. Už se nemůžu dočkat, až ho uvidím podruhé," shrnul kritik webu Gizmodo. Za nejlepšího Predátora novinku označuje též server Slashfilm.

V rámci série mělo dosud premiéru šest celovečerních filmů, z nichž komerčně nejúspěšnější byl Vetřelec vs. Predátor z roku 2004. Snímek s rozpočtem okolo 60 milionů dolarů celosvětově utržil 177,4 milionu, skoro třikrát víc než "jednička" z roku 1987. Úspěch měl také zatím poslední Predátor: Evoluce z roku 2018. Stál 88 milionů dolarů, celosvětově má na kontě 160,5 milionu.

Přijetí nejnovějšího Predátora se však nebude odvíjet od tržeb v kinech, kam ani nezamíří. Film vyprodukovala společnost 20th Century Studios pro placené videotéky Hulu a Disney+. Těm má pomoct získat nové předplatitele v době, kdy na trhu zápasí s konkurenty Netflixem, HBO či Amazon Prime Video.