Po nákaze koronavirem zemřel režisér Kim Ki-duk, opakovaně jezdil do Varů

Na komplikace spojené s koronavirovou nákazou v Lotyšsku ve věku 59 let zemřel jeden z nejvýznamnějších asijských režisérů, Jihokorejec Kim Ki-duk. V pátek o tom informoval lotyšský zpravodajský server Delfi. Listu The Korea Herald zprávu potvrdila filmařova rodina.

Podle serveru Delfi přicestoval Kim do Lotyšska 20. listopadu. Začátkem prosince se ale neobjevil na jedné z domluvených schůzek, a tak po něm přátelé začali pátrat v nemocnicích. V noci na pátek Kim Ki-duk zemřel, řekl serveru Delfi ruský režisér Vitalij Manskij.

Kim Ki-duk se narodil 20. prosince 1960 v Jižní Koreji. Když mu bylo devět, přestěhoval se s rodinou do Soulu. Nevydržel na žádné škole, pracoval v různých továrnách, poté na pět let nastoupil k námořnictvu.

Ve třiceti odjel do Paříže, kde se živil prodejem svých obrázků a studoval umění. Na základě bohatých životních zkušeností začal po návratu do Koreje v roce 1993 psát scénáře, se kterými měl okamžitě ohromný úspěch.

Jeho režijním debutem byl roku 1996 nízkorozpočtový snímek Krokodýl. Postupně získal mnoho mezinárodních cen, mimo jiné v roce 2004 sošku za režii s filmem Samaritánka v Berlíně a za snímek 3-iron v Benátkách.

Roku 2012 obdržel v Benátkách hlavní cenu Zlatého lva za film o fetišizaci peněz nazvaný Pieta. Kimova díla pravidelně uvádel také karlovarský festival, kam se tvůrce vracel.

Představil zde třeba snímek Dech o sochařece, která přijde na manželovu nevěru a v rámci sebeterapie vrhá veškerou potlačovanou vášeň do návštěv náhodně objeveného vězně odsouzeného na smrt. V Karlových Varech měl premiéru i Stop, příběh manželského páru zasaženého radiací při havárii v jaderné elektrárně Fukušima.

Režisérský samouk Kim Ki-duk vyvolával nadšené i odsuzující reakce kritiků a diváků, jimž se často nelíbily rozporuplné postavy, vizuálně šokující scény a tabuizovaná témata. Nevyhýbal se drastickým scénám mučení zvířat, násilí páchanému na ženách či syrové studii lidských úchylek a nízkých pudů.

"Hlavně kvůli mému pojetí ženských postav mě nemají v Koreji rády feministky. Paradoxně opět ženy, ovšem ty 'normální', patří k mým největším obdivovatelkám," tvrdil.

Jeden z Kimových nejznámějších snímků 3-iron vznikl roku 2004. | Video: Sony Pictures Classics

Nakonec si ale vydobyl celosvětovou slávu. Typické pro něj bylo pomalé tempo, minimalistické prostředky či malé množství prostředí. O svých filmech často říkal, že jsou všechny svým způsobem autobiografické, nebo zachycují část jeho života či úvah. Ať šlo o debut Krokodýl, zachycující mladíka okrádajícího utonulé mrtvoly sebevrahů, nebo Drsňáka, věnovaného nerovnému vztahu pasáka a mladičké studentky.

V korejském filmovém průmyslu byl Kim Ki-duk outsiderem, opakovaně dával přednost menším rozpočtům a soukromým produkčním společnostem, jen aby se vyhnul cenzuře či zásahům producentů. To se mu přihodilo před sedmi lety s titulem Moebius, z něhož mu úředníci vystříhali 32 scén včetně například incestu mezi matkou a synem nebo znázornění sebekastrace. Cenzura byla podmínkou pro to, aby se film dostal do jihokorejských kin.