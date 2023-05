Almodóvar v Cannes uvedl gay western. Kovboje hrají Pedro Pascal a Ethan Hawke

Stovky lidí chtěly na festivalu v Cannes vidět půlhodinový westernový film španělského režiséra Pedra Almodóvara, v němž hollywoodské hvězdy Ethan Hawke a Pedro Pascal hrají milence. Diváci přes hodinu čekali ve frontě navzdory dešti, stejně jich ale pořadatelé museli spoustu odmítnout. Všech více než 1000 míst v sále bylo obsazených.

Krátkometrážní film Strange Way of Life režiséra Pedra Almodóvara zatím nemá českého distributora. | Video: Pathe UK

"Tohle je momentálně nejlepší místo na světě," řekl na začátku světové premiéry Almodóvar. "Jste první, kdo můj nový film uvidí. Jste první, kdo na něj bude nějak reagovat. A my jsme z toho nervózní, ale zároveň natěšení," dodal.

Krátkometrážní novinka třiasedmdesátiletého tvůrce, který proslul dlouhými španělsky mluvenými filmy převážně o ženách, se jmenuje Extraña forma de vida, anglicky Strange Way of Life. Inspirovaly ji westerny s Clintem Eastwoodem a oscarová gay romance Zkrocená hora z roku 2005, kterou měl Almodóvar původně natáčet, než projekt odmítl, popisuje deník New York Times.

Režisér film představil v Cannes za účasti celého štábu kromě Pedra Pascala. Osmačtyřicetiletá hvězda seriálů The Last of Us nebo The Mandalorian se z účasti omluvila, dle neověřených zpráv momentálně s režisérem Ridleym Scottem natáčí pokračování historického velkofilmu Gladiátor.

Premiéru v Cannes sponzoroval francouzský módní dům Yves Saint Laurent, kromě Almodóvara a herce Ethana Hawkea stanul na pódiu například čtyřiadvacetiletý herec a zpěvák Manu Ríos známý z teenagerského seriálu Elita.

Ethan Hawke v novince hraje šerifa Jakea, jenž vyšetřuje vraždu, Pascal ztvárnil mexického rančera Silvu. Tito bývalí milenci se znovu setkávají po 25 letech, když Silva přijede do městečka zvaného Bitter Creek. Společně povečeří, otevřou flašku vína a zjišťují, že vzájemná přitažlivost mezi nimi nevychladla. Stojí jí však v cestě nová překážka.

Kritici film přijali s nadšením, podle nich respektuje westernový žánr a zároveň k němu přidává něco nového. Podle britského deníku Guardian i časopisu Vanity Fair si lze představit, že by Almodóvar vyprávění doplnil na celovečerní stopáž. Snímek se vyznačuje silným a dobře odvyprávěným příběhem, napsal kritik Guardianu a udělil mu čtyři z pěti hvězdiček.

Deník New York Times si zase všímá, že příběh je na Almodóvarovy poměry nezvykle cudný. "Sexuální napětí v mých filmech pramení z pohledů. Od začátku jsem byl tedy rozhodnutý nezahrnout do Strange Way of Life plnohodnotnou sexuální scénu," reagoval Almodóvar, podle nějž herci odhalí víc ve vzájemné konverzaci, než kdyby shodili šaty.

V jeho celovečerním snímku Bolest a sláva z roku 2019 ztvárnil Antonio Banderas filmového režiséra. Postava byla zřejmě částečně autobiografická, poznamenává zpětně Almodóvar.

Říká, že po sedmdesátce ho začaly víc zajímat příběhy homosexuálů, kteří rekapitulují svůj život. "Myslím, že je to i reflexe mého stárnutí, fakt, že jsem začal vyprávět o starších mužích," přitakává. "Kdybych psal tenhle western v době, kdy mi bylo pětadvacet, asi je hrdinům taky pětadvacet," dodává.

Pedro Almodóvar už za pandemie vytvořil krátkometrážní film La voz humana, anglicky The Human Voice, v němž účinkovala známá herečka Tilda Swinton. Novinku natočil v okolí španělského přístavního města Almería, kde svou slavnou trilogii spaghetti westernů z 60. let minulého století s Clintem Eastwoodem vytvořil režisér Sergio Leone. Štáb pracoval navzdory rekordní vlně veder.