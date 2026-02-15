Past na advokáta. Seriálový hit Netflixu se vrací další řadou ve vynikající formě

Čtvrtá sezona právnického seriálu Advokát, jejíž deset epizod je k vidění na Netflixu, se pokouší o riskantní obrat. Hlavního hrdinu usazuje tam, kam dosud posílal své klienty – na lavici obžalovaných. I přes občasné zakolísání v tempu přináší trefnou úvahu o vysoké ceně za dobrou obhajobu.
Tvorba televizního matadora Davida E. Kelleyho, autora populárních seriálů jako Nemocnice Chicago Hope, Ally McBealová nebo Sedmilhářky, v sobě má kus uklidňující jistoty. Jeho způsob vyprávění je možná trochu předvídatelný, až schematický, ale taky maximálně přehledný a sebevědomý. Čtvrtá řada Advokáta, která je opět společným dílem Kelleyho a showrunnera Teda Humphreyho, se však zaběhnutý řád pokouší převrátit. Stejně jako v knižní předloze Zákon neviny od bestsellerového autora Michaela Connellyho už nejde jen o rutinní hájení problematických klientů.
Na zadním sedadle Lincolnu
Ústřední figurou seriálu je Mickey Haller, cynický, ale velice schopný losangeleský právník, jehož kanceláří je zadní sedadlo luxusního vozu Lincoln. Když Haller najde v kufru dotyčného automobilu mrtvolu jednoho podvodníčka, ztrácí dosavadní nadhled a spolu se svými spojenci musí obhájit vlastní nevinu. Převrácení perspektivy funguje především díky Manuelu Garciovi-Rulfovi v hlavní roli, který s každou seriálovou řadou herecky dozrává.
V předchozích třech sezonách jsme sledovali Mickeyho jako suverénního hráče, který s lehkostí manipuluje soukolím justice. Jako vězeň číslo 7211956 tuto masku ztrácí. Nahrazuje ji zranitelnost a s ní i notná dávka ironie. Špičkový advokát se totiž snaží řídit vlastními poučkami a při tom zjišťuje, jak dutě musely jeho knížecí rady v minulosti znít.
Neboť Hallerovy možnosti pohybu jsou poněkud omezené, důležitějšími hybateli dění se stávají vedlejší postavy. Mickeyho bývalá manželka Lorna v podání Becki Newtonové se ujímá řízení právnické firmy. Významnější part připadl i Neve Campbellové, která hraje Maggie, další z Mickeyho expartnerek. Ani zbytek Hallerova týmu, asistentka Izzy nebo vyšetřovatel Cisco, už nepůsobí jen jako účelově využívaný kompars.
Vděčná dynamika zmíněných figur pomáhá mírnit nešvar, který si seriál nese z dob klasických televizních kriminálek: tendenci vysvětlovat každý dějový zvrat tak okatě, jako by divák nebyl schopen udržet nit ani napříč dvěma navazujícími scénami. Zejména během úvodu zatíženého expozicí to vede k dost zadrhávajícímu tempu.
Seriál se ale postupně vrací k někdejší frenetičnosti, na čemž má zásluhu zejména brilantní střih mezi několika paralelně vyšetřovanými a navzájem více či méně propletenými případy.
Když se role obrátí
Soudní síň sice zůstává hlavním pódiem, ale atmosféra citelně zhoustla. Constance Zimmerová jako státní zástupkyně Dana Bergová představuje pro Mickeyho dosud nejzdatnějšího protivníka. Zimmerová ji hraje jako predátorskou žalobkyni, pro kterou právo není hledáním pravdy, ale spíš snahou dosáhnout vítězství za každou cenu. Jiskření mezi ní a Mickeym obstarává vrcholné momenty sezony.
Čtvrtá sezona Advokáta tak navzdory známým postupům dokáže překvapit. Obrácení rolí využívá k prozkoumání toho, jak křehká je profesní reputace a jak rychle může být člověk pohlcen systémem, který sám reprezentoval. I když zápletka občas hraničí s béčkovým thrillerem, seriál současně zůstává realisticky ukotven v detailech právnické praxe. Díky tomu se Advokát posouvá z kategorie příjemných oddechovek mezi seriózní příspěvky do žánru soudních dramat.
Seriál
Advokát, 4. série
Režie: Ted Humphrey
Netflix, premiéra 5. ůnora 2026
Mráz z ní běhal i prezidentovi. Guru zázračných ruských dívek teď straší olympijskou Itálii
Eteri Tutberidzeová, nechvalně proslulá trenérka ruských krasobruslařských zázraků, která před čtyřmi lety na olympiádě v Pekingu svým autoritativním chováním znepokojila i tehdejšího prezidenta Mezinárodního olympijského výboru, je zpět pod pěti kruhy. A to navzdory vážnému podezření, že hrála roli v organizovaném ruském dopingu. V Itálii její přítomnost vyvolává negativní reakce.
Uslzená Davidová a nejtěžší rozhovor v životě. To se přece nemůže dít, nechápala
Obrovským zklamáním končí olympijské hry v Itálii pro Markétu Davidovou. Dlouholetá česká biatlonová jednička po pokažené smíšené štafetě nezvládla dobře ani svůj druhý start. Ve sprintu dojela po čtyřech chybách na střelnici a pomalém běhu až na 81. příčce. V následném televizním rozhovoru, který později označila za nejtěžší v životě, s ní cloumaly emoce.
Reportér Aktuálně.cz: Proč havíři pískali na Pavla. A co řekli na Babiše s Juchelkou
Reportér Aktuálně.cz Ondřej Stratilík prožil několik uplynulých dní mezi havíři a jejich rodinami, kteří se těžce vyrovnávají s ukončením těžby černého uhlí ve Stonavě. V rozhovoru mluví o tom, co od nich slyšel, a zároveň popisuje i jejich reakce na politické projevy. Z nich nejvíce rezonoval předtočený projev prezidenta Petra Pavla, na který reagovali havíři pískáním.
Šťastný: „Mám vizi pořádat zimní olympiádu v Česku.“ Prozradil také kdy a s kým
Nebuďme skromní a uspořádejme v Česku olympiádu, nabádá při pohledu na aktuální klání pod pěti kruhy první ministr pro sport Boris Šťastný (Motoristé). Největší svátek sportu by se u nás mohl konat už v roce 2036 nebo 2038. „Myslím, že bychom neměli být skromní. Zvládli bychom to,“ říká Šťastný v rozhovoru pro Aktuálně.cz.