Ďábla vymítal desetkrát denně včetně nedělí. Exorcistu ve filmu hraje Russell Crowe

Italský kněz a exorcista Gabriele Amorth říkal, že provedl přes 50 tisíc vymítání ďábla. Když na jeho příběh narazil australský herec Russell Crowe, tvrzení ho zaujalo. "Nechal po sobě spoustu osobních svědectví, vydal asi tucet knih. Celá ta jeho cesta mě fascinovala," vysvětluje, proč se rozhodl otce ztvárnit.

Osmapadesátiletý držitel Oscara za film Gladiátor hraje Amortha v novém hororu nazvaném Papežův vymítač, který od čtvrtka promítají česká kina. Vznikl právě na motivy bestsellerů, jež italský římskokatolický kněz sepsal. Amorth žil v letech 1925 až 2016, v knihách se zaměřoval na 36 let, která strávil v římské diecézi coby hlavní vatikánský exorcista.

Podle agentury AP snímek začíná v roce 1987, kdy se americká vdova Julia nastěhuje se dvěma dětmi na starý španělský hrad. Tam však restaurátoři při domovních pracích naruší zapečetěnou místnost, čímž na svobodu vypustí démona. Ten posedne Juliina už tak traumatizovaného syna. Julii hraje jedenatřicetiletá veteránka hororových filmů Alex Essoe, jejího syna Henryho ztvárnil Peter DeSouza-Feighoney. V menší roli papeže se objeví jedenaosmdesátiletý renomovaný Ital Franco Nero.

Démona má z chlapce vyhnat Gabriele Amorth v podání Russella Crowea. Jenže démon se při rituálu místo hocha začne zaměřovat na exorcistovy výčitky a vinu. Hrdina bude potřebovat parťáka, stejně jako bude muset v cestě za chlapcovou záchranou odkrýt tajemství ututlaná Vatikánem. "To, co moje postava ve filmu zažívá, jsme se snažili propojit se skutečnými událostmi z Gabrielova života, s celým tím procesem, kdy člověk potřebuje odpustit sám sobě za to, čím musel v životě projít," naznačuje Russell Crowe. K hororovému žánru má vztah od chvíle, kdy jako čtrnáctiletý zhlédl film Vymítač ďábla z roku 1973. "Viděl jsem ho o pět let později. Bylo mi čtrnáct a vyděsil mě k smrti," doplňuje herec pro australskou televizi ABC.

Přípravy na novou roli bral vážně, dokonce kvůli nim odcestoval do Říma, kde se zajímal o Amorthův osud a hovořil s jeho přáteli. Včetně těch, kteří kněze zažili při vymítání ďábla, líčí agentura AP. "Rozhodně si byl vědom, že někdo může hluboce trpět z lékařských nebo psychologických důvodů, prostě že ne za každým zlem musí vždy stát ďábel," uvažuje herec, který v některých scénách mluví italsky nebo vymítá ďábla v latině.

Je mu také jasné, že způsob, jakým otce zpodobňuje hororový film, může například ve Vatikánu vyvolat kritiku. Přesto je podle Crowea dobře, že se tvůrci drželi knih Gabriela Amortha a nesnažili se z něj za každou cenu udělat fiktivní postavu. "Každý si na film samozřejmě udělá vlastní názor, ale na těch knihách je opravdu cenné, že je napsal na základě vlastních zkušeností," dodává Crowe.

Amorth byl roku 1954 vysvěcen na kněze. Oficiálním exorcistou římské diecéze se stal v červnu 1986 za papeže Jana Pavla II.

Prezident Mezinárodní asociace exorcistů a člen Společnosti svatého Pavla šířil biblické učení o působení andělů i démonů. Do posledních let bojoval proti všemu, v čem spatřoval Satana. Za ďábelskou označoval například hudbu rockového zpěváka Marilyna Mansona nebo jógu, stejně tak neměl rád sérii knih o Harrym Potterovi, neboť se bál, že kvůli ní děti začnou věřit na existenci čarodějů.

Ďábla vymítal Amorth dle vlastních slov osmkrát až desetkrát denně včetně nedělí a Vánoc, jak řekl roku 2012 italskému deníku La Stampa. Česky několik jeho knih vydalo Karmelitánské nakladatelství.

Kritik serveru Variety.com se pozastavuje nad tím, že filmařům v čele s režisérem Juliem Averym nebylo zvláštní zakomponovat Amorthovo jméno do béčkového příběhu, který se jinak drží klasické hororové šablony o nemohoucím dítěti posedlém ďáblem a ctihodným knězi, jenž ďábla přijde vyhnat. Výkon Russella Crowea v hlavní roli nevrlého, paternalistického a ironického otce jezdícího na Vespě však snímek povznáší nad průměr, hodnotí Variety.com.

Také podle časopisu Empire divák film buď přijme, nebo odmítne podle toho, jak na něj zapůsobí výkon Russella Crowea. Když zrovna není na plátně, snímku povážlivě padá řetěz a kdo viděl alespoň jeden film o vymítání ďábla, dopředu odhadne, co se stane dál, kritizuje magazín. Naopak oceňuje, že tvůrci příběh z 80. let doplnili dobře vybranou tehdejší hudbou.