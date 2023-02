O něm bez něj. Ben Affleck zfilmoval, jak si Nike vybralo Michaela Jordana

V roce 1984 byl Ben Affleck obyčejný dvanáctiletý kluk, který vyrůstal v americkém Bostonu, městě plném sportu. Místní tým Celtics vyhrál basketbalovou ligu NBA. Zdejší baseballoví Red Sox i fotbaloví Patriots se těšili respektu. Hokejoví Bruins se dostali do play off. A firma Nike právě vsadila vše na neznámého basketbalistu Michaela Jordana.

Jak píše agentura AP, právě tento příběh vypráví nový celovečerní film Air: Zrození legendy, který dnes padesátiletý herec Ben Affleck režíroval a účinkuje v něm po boku Matta Damona, Violy Davis, Chrise Tuckera či Jasona Batemana. Česká kina ho uvedou 6. dubna.

V komediálním dramatu Affleck ztvárnil spoluzakladatele výrobce sportovního oblečení Phila Knighta, zatímco Damon hraje podnikavého manažera firmy Sonnyho Vaccara. Právě tomu dá Knight za úkol postavit na nohy čerstvě založené, neúspěšné basketbalové oddělení Nike. Vaccaro si vyhlédne nováčka Michaela Jordana a nabídne mu spolupráci na vlastní kolekci bot Air Jordan. Tedy značce, která v dalších letech způsobí malou revoluci ve světě sportu i módy.

Podle agentury AP čelil Affleck při natáčení zásadnímu omezení: na plátně se ani jednou neobjeví postava Michaela Jordana. "Chtěl jsem, aby měl ve filmu podobnou roli jako ve skutečnosti pro většinu lidí, kteří se s Michaelem Jordanem nikdy nepotkali osobně, ale samozřejmě o něm vědí a mluví," popisuje Affleck. "Přestože ve filmu tedy není, svým způsobem je v něm zároveň přítomný neustále. Jen prostě neuvidíte jeho obličej," objasňuje herec.

S dnes již bývalým hráčem Jordanem se před natáčením setkal a snímek probrali. Přesto se Affleck rozhodl jej ze scénáře vynechat. "Ve chvíli, kdy by film začal, na plátně se objevil herec v roli Jordana a my po divácích chtěli, aby mu to věřili, by se to mohlo celé sesypat. Když je někdo tak slavný, že lidi po celém světě znají jeho siluetu z loga bot, riskujete možnost, že publikum herce prostě nepřijme. Navíc ve chvíli, kdy by byl ve filmu Jordan, už by to nebylo o jeho spolupráci s Nike, ale prostě o něm. A já nechtěl natočit Jordanův životní příběh," argumentuje Affleck.

V příběhu má mít nicméně významnou roli basketbalistova dnes jedenaosmdesátiletá matka Deloris. Ta syna nosícího boty značky Adidas pomohla přemluvit, aby kývl na spolupráci s konkurenčním Nike. Ve filmu ji ztvárnila Viola Davis, jedna z mála hollywoodských hereček, které dostaly televizní cenu Emmy, hudební Grammy, divadelní Tony i filmového Oscara, připomíná americká CNN.

Nike s tehdy začínajícím hráčem Michaelem Jordanem, jenž za sebou ještě neměl jediný odehraný zápas v nejvyšší basketbalové lize NBA, podepsalo pětiletou smlouvu za 2,5 milionu dolarů.

Podle agentury AP to byl obrovský risk a vyplatil se způsobem, jenž nemá obdoby. V roce 2021 oblečení a obuv prodané pod značkou Air Jordan utržily celosvětově 4,7 miliardy dolarů, tedy přes 100 miliard korun, logo skákajícího basketbalisty s míčem zvané Jumpman je dávno součástí americké popkultury a Nike, které se v 80. letech zaměřovalo převážně na běžeckou obuv, patří k nejznámějším firmám na světě.

Ze spolupráce ale profitoval i dnes šedesátiletý šestinásobný vítěz ligy Jordan, jenž se stal miliardářem a dnes vlastní basketbalový tým Charlotte Hornets sídlící v Severní Karolíně.

Protože leccos z toho diváci tuší, Ben Affleck se zaměřil na méně známou část příběhu. "Vycházel jsem z toho, že film musí být realistický, autentický a také něčím překvapivý," vysvětluje. "Kdyby to měl být příběh, který všichni známe a umíme si ho představit dopředu, lidi by to nudilo. A mě by nebavilo to natáčet," dodává.

Podle agentury AP se Air: Zrození legendy rychle stává jedním z nejočekávanějších filmů roku. Trailer za první týden od zveřejnění nasbíral přes šest milionů zhlédnutí a Ben Affleck se od pátku účastnil třídenní akce NBA All-Star Weekend, při níž se každý únor setkávají nejúspěšnější hráči ligy. Během utkání na displejích běžely reklamy právě na Affleckův film.

Ten dle časopisu GQ vyrobila firma Amazon Studios a investuje do jeho propagace nemalé peníze. Jen za uvedení traileru minulý víkend během sledovaného finále ligy amerického fotbalu Super Bowl společnost zaplatila sedm milionů dolarů. Další miliony utratí, až film zkraje dubna uvede do více než 3000 biografů. To je výrazně víc kin, než bývá zvykem u filmů produkovaných streamovací společností.

Amazon Studios jsou dceřinou společností Amazonu, jenž své filmy a seriály distribuuje přes videotéku Prime Video. Tam bude Air: Zrození legendy k vidění později.

Ben Affleck již režíroval několik snímků včetně Arga z roku 2012, za nějž dostal Oscara pro film roku. Naposledy před sedmi lety natočil krimi z období prohibice Pod rouškou noci. S kolegou Mattem Damonem již roku 1997 účinkovali ve veleúspěšném Dobrém Willu Huntingovi, znovu se na plátně potkali předloni v Posledním souboji režiséra Ridleyho Scotta.