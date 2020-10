Fila: Zakrýt kameru, odložit mobil. Co jsme to udělali, bědují strůjci sítí ve filmu

Basketbalisté AEK Atény budou v domácím prostředí bojovat o triumf ve Final Eight Ligy mistrů se španělským Burgosem. Řecký celek, přemožitel Nymburka z předchozího kola, v dnešním semifinále porazil Zaragozu jednoznačně 99:75, Burgos slavil postup díky vítězství nad francouzským Dijonem 81:67. Finále se hraje v Aténách v neděli od 19:00, duel o třetí místo začne o tři hodiny dříve.

AEK vyhrál Ligu mistrů předloni a ve čtvrtém ročníku soutěže tak bude útočit na druhý titul. Jeho nejlepšími střelci v semifinále byli Tyrese Rice a Keith Langford, oba zaznamenali 18 bodů. Zaragoze chyběl zraněný český reprezentant Vít Krejčí.

Burgos prošel až do finále hned při debutu v evropských pohárových soutěžích. Do základní skupiny se dostal z druhého kvalifikačního kola přes Kyjev, ve skupině C pak skončil třetí za Hapoelem Jeruzalém a AEK Atény. V osmifinále vyřadil Dinamo Sassari a ve středu na Final Eight i Hapoel.

Čtvrtfinále Burgos ovládl 92:65 a i semifinálový souboj nakonec vyhrál s velkým náskokem. Jako nejlepší střelec se na tom podílel 25 body Vítor Benite.

Závěrečný turnaj Final Eight basketbalové Ligy mistrů v Aténách - semifinále:

Burgos - Dijon 81:67 (23:13, 43:30, 59:50), AEK Atény - Zaragoza 99:75 (26:15, 53:32, 83:57).