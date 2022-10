Netflix zastavil odliv předplatitelů, Voyo už jich má přes 400 tisíc

Čistý zisk provozovatele americké streamovací služby Netflix ve třetím čtvrtletí meziročně klesl o čtyři procenta na 1,4 miliardy dolarů, v přepočtu 35 miliard korun. Firma však zvýšila tržby a zastavila úbytek předplatitelů. Na to její akcie zareagovaly růstem. Počet platících uživatelů mezitím navýšilo také Voyo, což je český a slovenský konkurent Netflixu.

Netflix výsledky zveřejnil v úterním oznámení akcionářům. Od července do září zvedl tržby o šest procent na 7,9 miliardy dolarů, čímž překonal očekávání analytiků. Především však přidal 2,4 milionu předplatitelů a nyní jich má 223 milionů. Během prvního pololetí naopak o 1,2 milionu uživatelů přišel.

Dle britské BBC k úspěchu přispěly čtvrtá řada sci-fi seriálu Stranger Things nebo minisérie o usvědčeném vrahovi Monstrum: Příběh Jeffreyho Dahmera. Aktuální předpověď zní, že ve čtvrtém čtvrtletí Netflix získá dalších 4,5 milionu platících zákazníků a bude jich evidovat 227,6 milionu.

"Díkybohu máme období poklesu za sebou," tvrdí spoluředitel podniku Reed Hastings. Podle něj se Netflix musí dál soustředit na obsah a marketing. "Zprávy o tom, že Netflix je před smrtí nebo že dosáhl vrcholu, byly přehnané," myslí si také Rich Greenfield z analytické firmy Lightshed Partners. Akcie Netflixu po zveřejnění výsledků posílily o více než 15 procent, poznamenává deník Financial Times.

V nejbližší době Netflix zprovozní levnější předplatné s reklamou, spustí jej 3. listopadu ve 12 vybraných zemích. Česká republika mezi nimi zatím není. Levný "tarif" se bude jmenovat Basic with Ads. "Postupně se z programu Basic with Ads budeme učit, budeme ho zlepšovat a těšíme se, že ho uvedeme ve více zemích," uvedla Karolina Kapusta, projektová manažerka Netflixu, na dotaz Aktuálně.cz, kdy se levnější předplatné dostane také do Česka.

Program Basic with Ads má uživatele přijít na sedm dolarů měsíčně, v přepočtu 174 korun. Momentálně tři typy předplatného Netflixu v Česku stojí 199 korun, 259 nebo 319 korun měsíčně.

Nový tarif zahrne reklamy čítající od 15 do 30 sekund, které se budou vysílat během seriálů a filmů, stejně jako před nimi. Na hodinu v průměru připadne čtyři až pět minut reklamy, uvedla firma. Na rozdíl od dražších tarifů bez reklam zde také nebude možné pořady stahovat a sledovat je offline. Dvanáctkou zemí, kde společnost novinku otestuje, tvoří Austrálie, Brazílie, Kanada, Francie, Německo, Itálie, Japonsko, Jižní Korea, Mexiko, Španělsko, Velká Británie a USA.

Inzerentům firma nabídne možnost přesně cílit na diváky podle toho, v jaké se nacházejí zemi nebo jestli raději sledují sci-fi, romantické seriály, nebo třeba akční tituly.

Netflix též v obou nejlevnějších tarifech, novém Basic with Ads i stávajícím Basic, zvedne kvalitu videa na 720p. Zkratka označuje rozlišení 720 vodorovných řádků.

Začátkem příštího roku chce společnost omezit sdílení účtů. Lidem, kteří se v rozporu s pravidly o přístup dělí s dalšími osobami, nabídne možnost vytvořit levnější "podúčty", uvádějí Financial Times. Dle odhadů až 16 procent předplatitelů Netflixu poskytuje své uživatelské údaje někomu dalšímu, spočítala výzkumná společnost MoffettNathanson. Interní odhad Netflixu hovoří až o 100 milionu domácností. Firma chce alespoň některé z nich donutit, ať si zařídí vlastní účet a platí za něj jako ostatní.

Kromě toho Netflix v květnu propustil okolo 150 lidí, zhruba dvě procenta pracovníků. Odcházející zaměstnanci působili převážně v USA. Investice do nového obsahu zůstanou na stávající úrovni okolo 17 miliard dolarů ročně, avizuje programový ředitel Ted Sarandos.

Podle BBC se nyní Netflixu daří získávat nové předplatitele zejména v Asii, kdežto v USA nebo Evropě už razantněji neporoste. Nadále s jeho platformou ale třeba lidé ve Spojených státech tráví víc času než s konkurenčními Amazon Prime Video nebo Disney+. Ten jinak na trhu roste nejrychleji, v srpnu už oznámil celosvětově 221 milionů zákazníků a od prosince rovněž nabídne levnější předplatné.

V tuzemsku Netflixu konkurují především HBO Max, Amazon Prime Video a od loňska také místní videotéka Voyo provozovaná televizí Nova. Ta ve středu překročila další milník, už má přes 400 tisíc předplatitelů v Česku a na Slovensku. "Zdá se, že diváci porozuměli našemu záměru. Zdá se, že co jim slibujeme, u nás skutečně nacházejí. Nerad bych byl neskromný, ale kdyby věděli, co v těchto dnech pro ně točíme, těšili by se," tvrdí Michal Reitler, ředitel vývoje TV Nova a Voyo.

Podle něj momentálně uživatelé na Voyo tráví přes 12 hodin týdně. Cílem je do roku 2026 dosáhnout milionu platících uživatelů v Česku a na Slovensku.

"Je celosvětovým trendem, že si domácnosti předplácí více Subscription Video on Demand služeb. Očekáváme, že v roce 2025 to budou v průměru tři. Voyo chce být jednou z nich," dodává Daniel Grunt, šéf nových médií CME. Nova a Voyo patří do této skupiny středoevropských televizí, kterou vlastní největší česká finanční skupina PPF.

Voyu hrají do karet nedávné úspory konkurenčního HBO, jež oznámilo, že v Česku a na Slovensku přestane natáčet filmy a seriály. Voyo je jedinou videotékou na místním trhu zveřejňující počet předplatitelů, Netflix, HBO ani Disney+ je neoznamují. Dle loňské zprávy Českého statistického úřadu placená videa na internetu sledovalo zhruba 1,35 milionu lidí.

V nejbližších dnech Voyo uvede osmidílný komediální detektivní seriál Případy mimořádné Marty od režisérů Marka Najbrta a Tomáše Pavlíčka. Tatiana Dyková v něm hraje ženu, která se z pozice konzultantky stává členkou vyšetřovacího týmu vedeného kapitánem Kreinerem. Toho ztvárnil Roman Zach. "Je to báječně namíchaná komedie a kriminálka, ve které se musí aktéři vypořádat s neustále prudící, dvakrát rozvedenou matkou tří dětí, která je geniálním, ale zároveň nezkrotitelným živlem posouvajícím jednotlivá vyšetřování neskutečně rychle kupředu," řekla Dyková.