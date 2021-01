Netflix točí s DiCapriem nebo Lawrenceovou, každý týden uvede nový film

Netflix letos zákazníkům nabídne přes 70 původních filmů od dramat po komedie a další žánry. Je to další důkaz, že internetová videotéka hraje v kinematografickém průmyslu čím dál významnější roli.

Amy Adamsová ve filmu The Woman In The Window. | Foto: Netflix

Snímek z chystané Army of the Dead. | Foto: Netflix

Firma pro rok 2021 chystá šest akčních filmů včetně zombie snímku Army of the Dead od režiséra Zacka Snydera nebo kriminálního thrilleru Red Notice s herci Ryanem Reynoldsem, Gal Gadotovou a Dwaynem Johnsonem. Stál 160 milionů dolarů, v přepočtu 3,4 miliardy korun, a točí se okolo snahy dopadnout nejhledanějšího zločince světa.

Mezi tuctem připravovaných komedií figuruje hvězdně obsazené Don’t Look Up od režiséra Adama McKaye s Leonardem DiCapriem, Jennifer Lawrenceovou, Cate Blanchettovou, Jonahem Hillem, Timothéem Chalametem, Tylerem Perrym nebo Meryl Streepovou. Vypráví o dvou amatérských astronomech, kteří se vypraví na turné, aby varovali lidstvo před potenciálně zničujícím dopadem komety na Zemi. Ve snímku účinkuje i populární popová zpěvačka Ariana Grande.

Některé scény z připravovaných novinek Netflix zařadil do videa shrnujícího, nač se jeho uživatelé v roce 2021 mohou těšit.

Ze 70 připravovaných filmů by téměř všechny měly být k dispozici zákazníkům po celém světě včetně Česka. Netflix momentálně funguje ve 190 zemích. Deset snímků bylo natočeno v jiném jazyce než angličtině. Práva na další tituly může firma ještě zakoupit v průběhu roku.

V nabídce postupně přibude 18 dramat, devět thrillerů, osm animovaných snímků či osm romantických titulů. K očekávaným patří muzikál Tick, Tick… Boom od Lina-Manuela Mirandy, což je autor populární broadwayské show Hamilton, nebo drama Bruised, které jako svůj režijní debut natočila herečka Halle Berryová.

Idrise Elbu čekají hned dvě westernové role, ve filmech Concrete Cowboy a také ve snímku The Harder They Fall po boku Reginy Kingové a Zazie Beetzové. Tento titul produkuje raper Jay-Z.

V superhrdinské komedii Thunder Force účinkují Melissa McCarthyová a Octavia Spencerová. Akční film Escape from Spiderhead se pyšní angažmá Chrise Hemswortha, Milese Tellera nebo Jurnee Smollett-Bellové, tajuplný thriller The Woman in the Window zase stojí na spolupráci herečky Amy Adamsové a režiséra Joea Wrighta. Snímek I Care a Lot má v hlavní roli někdejší Bond girl Rosamund Pikeovou.

2:43 Netflix na rok 2021 chystá 70 filmů. | Video: Netflix

Jane Campionová, držitelka Oscara za film Piano, natočila pro Netflix novinku The Power of the Dog s Benedictem Cumberbatchem a Kirsten Dunstovou. A již zkraje roku Netflix uvede filmy The White Tiger s někdejší miss world a dnes populární indickou herečkou Priyankou Chopra nebo Malcolm & Marie, kde účinkují Zendaya a John David Washington. Od obou si firma slibuje nominace na Oscary, doplňuje deník New York Times.

Na trhu on-line videoték Netflix soupeří s novějšími službami jako Disney+, HBO Max, Amazon Prime Video nebo Apple TV+. Konkurence v oboru vzrostla od propuknutí pandemie koronaviru, která uzavřela kina po celém světě. Od té doby diváci v mnoha zemích, jež kvůli epidemiologickým nařízením vyhlásily stav nouze, hledají zábavu na síti.

I to mohlo hrát roli v rozhodnutí studia Warner Bros., které letos všech svých 17 chystaných celovečerních snímků zveřejní na službě HBO Max ve stejný den, kdy zamíří do biografů. Další prestižní studio Universal Pictures zase uzavřelo separátní dohody s řetězci kin AMC a Cinemark, které mu také umožní nabízet filmy on-line co nejrychleji od chvíle, kdy zamíří do biografů.

Netflix chce letos vydávat více než jeden nový film týdně, což je rychlejší tempo, než jaké měla před pandemií hollywoodská studia.

Konkurenční Disney hodlá na službě Disney+ letos uvést zhruba dvě desítky filmů včetně čtyř od firmy Marvel a dvou od animačního studia Pixar.

Deník New York Times dodává, že Netflix již nyní pracuje na nabídce pro rok 2022. V něm uvede mimo jiné snímek The Gray Man s herci Ryanem Goslingem a Chrisem Evansem od bratrů Russoových, autorů Avengers, nebo novou adaptaci Letopisů Narnie.