Nejvíce nominací na ceny Emmy má Šógun, Medvěd překonal rekord mezi komediemi

Historické drama Šógun posbíralo 25 nominací na ceny Emmy a má jich nejvíce ze všech uchazečů v letošním ročníku nejprestižnějších ocenění amerického televizního průmyslu. Seriál Medvěd pak se 23 nominacemi překonal rekord mezi komediemi. Oba tituly pochází z dílny produkční společnosti FX, která tak zažívá dominanci jindy vyhrazenou televizi HBO, uvádí agentura AP.

Šógun je mimo jiné nominován na nejlepší drama. V nejprestižnější kategorii cen Emmy letos chybí seriál Boj o moc, který ji v posledních letech třikrát opanoval, po čtyřech sériích jej totiž loni tvůrci ukončili.

Děj dramatu Šógun je zasazený do Japonska 17. století a vypráví o politických machinacích místních vládců, ale i představitelů tehdejších evropských mocností. Zástupce má i v hlavních hereckých kategoriích, konkrétně Annu Sawaiovou na ženské straně a mezi muži Hirojukiho Sanadu známého například z filmu Poslední samuraj. O titul nejlepšího dramatu bojuje celkem osm seriálů včetně Koruny a Problému tří těles z dílny videotéky Netflix nebo Falloutu od platformy Prime Video.

Mezi komediemi může na úspěchy z minulého ročníku navázat Medvěd, který má šanci zopakovat vítězství v kategoriích nejlepší komediální seriál i nejlepší výkon herce v hlavní roli komediálního titulu. Seriál o šéfkuchaři Carmym a jeho kolezích v restauraci v americkém Chicagu s 23 nominacemi o jednu překonal dosavadní rekord Studia 30 Rock, které 22 nominací nasbíralo před 15 lety.

Společnost HBO letos kromě Boje o moc nemá ve hře ani další úspěšné seriály Bílý lotos nebo The Last of Us, zabodovala však se sérií True Detective: Night Country. Šestidílný detektivní příběh je s 19 nominacemi nejúspěšnější mezi minisériemi, šanci na ocenění má i herečka Jodie Fosterová, která v něm ztvárnila šéfku policie v odlehlém aljašském městečku.

Vítězové 76. ročníku cen Emmy se budou vyhlašovat 15. září (v noci z 15. na 16. září SELČ).