Nejvíce nominací na Ceny české filmové kritiky získaly snímky Otec a Sbormistr

V Cenách české filmové kritiky získaly nejvíce nominací, shodně po šesti, dramata Otec Terezy Nvotové a Sbormistr Ondřeje Provazníka. Hlavní cenu pro nejlepší film uplynulého roku kromě nich může získat ještě poetické roadmovie Zuzany Kirchnerové Karavan, které posbíralo čtyři nominace.
Předání cen v deseti kategoriích se uskuteční 7. února v pražském kulturním prostoru Archa+, provede jím youtuber Jan Špaček. Za pořádající Sdružení české filmové kritiky o tom informovala Kristina Roháčková.
Snímky Otec, Sbormistr a Karavan ovládly také nominace za nejlepší režii i obě herecké kategorie. Nominace připadly jak Milanu Ondríkovi a Dominice Morávkové, kteří ztvárnili manžele v dramatu Otec, tak Juraji Lojovi za roli sbormistra a jeho studentce Kateřině Falbrové, ale i filmové matce a synovi Aně Geislerové a Davidu Vodstrčilovi na cestě v karavanu po Itálii.
V kategorii nejlepší scénář doplňuje Otce a Sbormistra film Letní škola, 2001. Dužan Duong za svou režijní prvotinu dostal nominaci i na Cenu innogy pro objev roku, stejně jako herečka Falbrová a debutující režisérka dramatu Nahoře nebe, v dolině já Katarína Gramatová.
Drama Otec si ještě připsalo nominaci za kameru Adama Suzina. Filmoví kritici dále v kategorii audiovizuální počin vyzdvihli kameru Tomáše Kotase ve snímku Nahoře nebe, v dolině já a design Beáty Kuraj v krimi komedii Tony má plán.
Mezi dokumenty se prosadil Dům bez východu Tomáše Hlaváčka o obchodu s chudobou a Ta druhá Marie-Magdaleny Kochové o dívce, která dospívá ve stínu své sestry s postižením. Třetím nominovaným je válečný dokument Velký vlastenecký výlet.
V nominacích krátkých filmů jsou česko-ukrajinský dokumentární deník Anastasie Falilejevové I Died in Irpin, existenciální muzikál Kámen Osudu v režii Julie Černé a experimentální koláž Terezy Nebe Motýlové nazvaná malý film o znásilnění.
V kategorii Mimo kino, která oceňuje televizní, online a jiné počiny mimo kinodistribuci, bodovaly vedle krimi minisérie Studna z nabídky Oneplay také šestidílný dokument Medvěd (Oneplay) a zábavně-vzdělávací série České televize Potížistky.
Kompletní přehled hlasování spolu s rozhodováním jednotlivých kritiků bude od 7. února veřejně dostupný na webu www.filmovakritika.cz, kde se celoročně nachází další informace.
Nejlepším filmem roku 2024 byla podle členů Sdružení české filmové kritiky Amerikánka. Snímek režiséra a producenta Viktora Tauše loni proměnil tři z pěti nominací Cen české filmové kritiky. Další dvě ceny, za nejlepší herečku pro Pavlu Beretovou a nejlepší scénář pro Eugena Lišku, připadly celovečernímu hranému debutu režisérky Veroniky Liškové Rok vdovy.
Arktická vlna se žene ze severu. Meteorologové řekli, kdy přijde změna
Česko svírá tuhá zima a silný mráz. Teploty zůstanou na celém území republiky do konce pracovního týdne hluboko pod nulou. Mrazivá budou i nadále především rána, kdy teploměry klesnou pod -10 °C. O víkendu pak přijde čerstvá nadílka sněhu.
ŽIVĚStratkom na vládě končí. Nepotřebujeme ho, oznámil Babiš
Vláda Andreje Babiše (ANO) na dnešním zasedání schválila své programové prohlášení. Babiš zároveň uvedl, že na přání Motoristů ponese ve středu na jednání na Hradě Turkovu nominaci na ministra životního prostředí. Dále premiér uvedl, že na jeho úřadě končí tzv. Stratkom, protože "ho nepotřebujeme".
Rýsuje se konflikt o Turka. Ale doplatit na něj nemusí jen Babiš
Po pondělní sérii mediálních výstupů se situace okolo Filipa Turka, kterého Motoristé i nadále chtějí na postu ministra životního prostředí, jeví o něco jasněji. A protože jim ustoupil premiér Andrej Babiš (ANO), podle kterého by měl Turek dostat šanci, rýsuje se konflikt, který nakonec může změnit rozložení sil ve vládě.
Na olympiádu jede devatenáct českých mistrů světa. Kouč hájil útočníka Brna i obránce
Hlavní kouč hokejové reprezentace Radim Rulík nominoval na olympijské hry v Miláně 19 hráčů, kteří se v roce 2024 podíleli na zisku zlatých medailí na mistrovství světa v Praze. Mezi pětadvaceti vyvolenými tak nechybí ani čtyřicetiletý kapitán Roman Červenka, který se chystá již na pátou olympiádu.
Bar zpustošený smrtícím požárem neprošel kontrolou, přiznal švýcarský starosta
Starosta švýcarské obce Crans-Montana Nicolas Féraud dnes na tiskové konferenci řekl, že v baru Le Constellation, který minulý čtvrtek vyhořel, nebyly mezi lety 2020 a 2025 prováděny žádné pravidelné kontroly požární bezpečnosti. Informovala o tom agentura Reuters.