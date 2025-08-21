„Zazpíváme si: Sojuz něrušimyj…“ Do kin jde dokument o lidech, kteří popírají realitu

Na počátku byla zveřejněna výzva: Myslíte si, že válka na Ukrajině je podvod? Že média lžou o počtech mrtvých a dopadech "speciální vojenské operace na Ukrajině"? Přijďte na konkurz a staňte se hrdiny nového filmu.
Zpěv sovětské hymny a masové hroby
Na casting se filmařům přihlásilo šedesát lidí a na Ukrajinu nakonec v říjnu 2024 vyrazil filmový štáb se třemi z nich - dvěma muži a jednou ženou. Všichni byli více méně příznivci Putina. O tom, jak vypadá "speciální vojenská operace" zblízka, se jeli přesvědčit na vlastní oči. Snímek pak ukazuje nezkreslené reakce pochybovačů, když jim nad hlavou lítají rakety, schovávají se v krytech, chodí mezi masovými hroby, mluví s dětmi v podzemní škole v metru, se zraněnými vojáky nebo trpícími pozůstalými. K dispozici k tomu mají malé kamery, na které mohou zachycovat dění svým vlastním pohledem. Bez zásahu režiséra.
Když jedna z Putinových fanynek, mladá žena, cestou v autě vyzve ostatní ke zpěvu sovětské hymny a sama spustí "Sojuz něrušimyj respublik svobodnych…", je to velmi absurdní moment.
"Jsou přesvědčení, že nějaké věci jako Green Deal, liberální demokracie a tak dál jsou prostě to, co nás vede do záhuby," říká o třech ústředních protagonistech dokumentu jeho režisér Robin Kvapil v podcastu Spotlight Aktuálně.cz a dodává, že naději - třeba v důsledku rodinného pozadí - vidí tito lidé právě v Rusku.
Také přiznává, že jeho záměrem nebylo nutně zaznamenat myšlenkový přerod a změnu názoru některého z účastníků projektu. "Ale myslel jsem si, že by se to mohlo stát, protože ta místa jsou opravdu silná. Není běžné, že slyšíte ohromný výbuch, a když se tam jdete podívat, tak vidíte lidi, kteří odklízí trosky a hned vám podávají svědectví. Byla to série opravdu náročných emočních situací."
Otevřít oči těm, kdo nevidí, čeho je ruský režim schopen
"Nápad na Velký vlastenecký výlet vznikl před rokem z potřeby vzít do války lidi, kteří ji zpochybňují. Že to může být místy velmi kruté, bylo jasné už z obhlídek, kdy jsme byli například pár hodin po dopadu ruských raket na dětské onkologii v Kyjevě. Chtěli jsme to ale podstoupit, abychom otevřeli oči všem těm, kdo u nás snad ještě nevidí, čeho je ruský režim schopný na Ukrajině. A že neexistuje důvod myslet si, že by toho nebyl schopný u nás," říká režisér Robin Kvapil.
Hlavní část filmu se točila v Charkově a okolí, ale filmaři nakonec dojeli až na Donbas. Cestou zpět pak natáčeli i v Kyjevě a ve Lvově. Součástí štábu byl také kriminolog a deviantolog Petr Pojman v roli bezpečnostního analytika, oporu v krizových a možných traumatických situacích pak poskytoval psychiatr Petr Pöthe. Po dobu natáčení na Ukrajině doprovázela celou skupinu jako překladatelka a průvodkyně Lucie Řehoříková, jež v minulosti vedla šest let České centrum v Kyjevě.
Všichni měli v mobilech staženou aplikaci, která v reálném čase alarmem upozorňuje, kam v daném okamžiku letí raketa. Režisér Kvapil k tomu říká: "Například v Charkově to pak trvá třicet vteřin, než raketa dopadne, takže většinou se schovat nestihnete. V Kyjevě nebo ve Lvově je situace jiná, tam je od alarmu do dopadu několik minut. Tu aplikaci si může každý vyzkoušet, jmenuje se Air Raid Alert Map of Ukraine. Stáhněte si ji a zapněte si Charkov pro představu, v čem tam lidé žijí. Nechte si ji zapnutou den a uvidíte…"
Nad hlavou rakety, v kavárně latté s avokádovým toastem
Realizace natáčení na válkou zmítaném území byla mimořádně náročná, do organizace bylo zapojeno i Ministerstvo vnitra ČR nebo Služba bezpečnosti Ukrajiny. Štáb čítal dvacet lidí a dvacet SIM karet českého původu na území Ukrajiny už může vzbudit podezření a následný útok. Filmaři tak museli dodržovat nejen kvůli sobě, ale i místním řadu bezpečnostních opatření.
"Celé natáčení bylo organizačně extrémně náročné. Dvacet lidí ze štábu na frontové linii v Ukrajině, permanentně pípající aplikace mapující drony a balistické rakety nad námi nebo vzlétající stíhačky z Ruska. K tomu stále vypadávající GPS. Zatímco my jsme se běželi ukrýt do metra, naproti nám maminky vycházely s dětma, které se v metru učí. Charkovská metropole je zhruba jen třicet kilometrů od ruských hranic, a přestože si můžete k snídani v kavárně dát latté s avokádovým toastem, v pozadí jsou téměř vždy slyšet salvy dělostřelectva. Cítil jsem velikou odpovědnost za celý štáb, ohromný respekt k Ukrajincům, kteří se v tomto snaží žít a přežít," říká producent filmu Jakub Drocár z Punk Film.
Tvůrci snímku Velký vlastenecký výlet z Ukrajiny přivezli nakonec kolem 140 hodin materiálu, nad nímž seděli ve střižně téměř půl roku se střihačem Liborem Alexou. Výsledkem je dokumentární road movie, která se snaží ukázat válku na Ukrajině i reakce lidí, kteří nechtějí vidět realitu, bez cenzury.