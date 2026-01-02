Nejočekávanější filmy roku 2026: Spielberg, český Poberta, Odyssea i porod kočky

K netrpělivě vyhlíženým filmům každého nového roku většinou patří pokračování či restarty úspěšných filmových franšíz. A právě ty také s velkou pravděpodobností budou dominovat výročním tržbám. Vedle nich se ale během roku 2026 do kin chystá i řada jiných zajímavých snímků.
Z již zmíněných pokračování se diváci mohou těšit na další Avengers a film Spider-Man: Zbrusu nový den (do určité míry na jejich bedrech leží budoucnost superhrdinského žánru), páté Toy Story, třetí část Duny, hranou verzi Moany, na Mandalorian a Grogu ze světa Hvězdných válek nebo restart Narnie. Dočkáme se i nečekaných návratů v podobě snímků Ďábel nosí Pradu 2 nebo Všichni fotři jsou lotři.
Do desítky nejočekávanějších filmů roku jsme se však zmíněná pokračování, případně rebooty etablovaných značek, rozhodli nezahrnout. Výčet tak představuje původní snímky, byť některé vychází z literárních předloh, při jejichž sestavování jsme hleděli na žánrovou i produkční pestrost. Zahrnujeme primárně americkou kinematografii, neboť o těch nejpozoruhodnějších evropských filmech budeme vědět víc až po jejich uvedení na prestižních festivalech.
SOS
Vyznavač hororu a explozivního násilí, ale také otec moderního superhrdinského blocbkusteru. Sam Raimi se po štaci u Disneyho vrací ke kořenům, byť evidentně následuje současné trendy. Film SOS se dle traileru nejprve jeví jako jízlivější variace Šest dní, sedm nocí s příměsí korporátní satiry, velmi záhy se však překlápí v paranoidnější a komornější verzi Trojúhelníku smutku s příslibem eruptivního goru. V hlavních rolích s Rachel McAdamsovou a Dylan O'Brienem sledujeme v práci ponižovanou ženu a jejího šéfa, kteří ztroskotají na pustém ostrově. Vztahová dynamika se v tu chvíli obrací. Námět i stylizace budí stejnou měrou rozpaky i zvědavost. Horor bude v českých kinech k vidění už od 29. ledna.
Bouřlivé výšiny
Proslulou literární předlohu Emily Brontëové z poloviny 19. století adaptovala již řada filmařů. Od klasického převyprávění, které se opírá o hru světla a stínu, z dílny Williama Wylera přes poeticky syrovou verzi od Jacquese Rivettea přesazenou do 30. let minulého století na francouzský venkov až po přírodně lyrickou interpretaci Andrey Arnoldové. Tentokrát se do díla pustila herečka a režisérka Emerald Fennellová, stojící za žánrově fluidními společenskými kritikami Nadějná mladá žena a Saltburn. V čele s Margot Robbie a Jacobem Elordim film slibuje výtvarně vypulírovanou a citům podřízenou stylizaci s moderním šmrncem. S ohledem na filmografii Fennellové zároveň můžeme očekávat i podvratnou rovinu s aktualizačním rámcem. Do kin jde film cíleně okolo Valentýna 12. února.
Poberta
Jižní Morava, loupeže, žánrová modulace po Česku, břitké dialogy a energie. Ondřej Hudeček dlouhodobě patří k nejslibnějším režijním talentům. Natočil vynikající, silně stylizovaný krátkometrážní portrét mládí Ladislava Stroupežnického Furiant, realizoval strhující dokument Pásky z Nagana. Teď konečně bude mít premiéru i jeho celovečerní debut. Poberta zasazený do prostředí zapadlého městečka má být tuzemskou aluzí heistových filmů po vzoru například Dannyho parťáků, přičemž do zběsilého mixu režisér přidal i další žánry, od satiry po westernové motivy. Příběh, který sleduje z vězení propuštěného rošťáka, mohou diváci zhlédnout od 5. března.
Nevěsta!
Pátého března bude mít premiéru také druhý režijní počin Maggie Gyllenhaalové. Její Nevěsta! se jeví jako jeden z nejodvážnějších hollywoodských filmů roku. Gyllenhaalová reviduje klasický film Frankensteinova nevěsta a přichází s vlastní, steroidy napumpovanou reinterpretací. Stylisticky extatický tvar zasazený do Chicaga 30. let minulého století mixuje gangsterku, romanci, monster film a sociálně-kritické motivy. Bonnie a Clyde potkávají gotický horor. Herecký ansámbl tvoří Christian Bale, Jessie Buckleyová, Penélope Cruzová nebo Jake Gyllenhaal.
Drama
Norský režisér a střihač Kristoffer Borgli s chirurgickým citem pro střihovou skladbu po mezinárodním úspěchu jeho ostré satiry Je mi ze sebe špatně natočil v Americe snovou frašku To se mi snad zdá, kde taktéž jízlivě komentoval machinace mediálního světa. Novinka Drama (pod značkou A24, která určuje tendence amerického nezávislého filmu) se zaměřuje na pár, ztvárněný Robertem Pattinsonem a Zendayou, jež prochází krizí Snímek slibuje zneklidňující zážitek, který publikum nemilosrdně trýzní diskomfortními situacemi, trapností lidských interakcí, pudovou bolestí a nevybíravou reflexí lidské ješitnosti i sobeckosti. To vše tentokrát pravděpodobně v ještě vyšponovanějším melodramatickém stylu. Tabuizovaná nitra partnerských vztahů se v kinech otevřou 2. dubna.
Bééé team na stopě
Dosud režisér animovaných filmů společnosti Illumination (Já, padouch, Mimoni) Kyle Balda přichází se svým hraným debutem. Roztomile poťouchlá detektivní komedie Béé team na stopě staví do popředí mluvící ovce, které jdou po stopách pravděpodobné vraždy jejich pastýře George (Hugh Jackman), jenž stádu s oblibou předčítal krimi příběhy. Hravě rozpustilé vyprávění paralelně sleduje i lidské vyšetřování, kde se o půvabně zbrklou komedii postará policista v podání Nicholase Brauna (známý z brilantního seriálu Boj o moc). Svět svérázných zvířat a nezištných lidí se v českých kinech protne 7. května.
Den odhalení
Jakkoli Steven Spielberg už pokladny kin neplní tak jako kdysi, každý jeho nový titul je filmovým svátkem. Mistr klasického hollywoodského stylu a vyprávění natočil scénář Davida Koeppa, s nímž spolupracoval na Jurském parku nebo Válce světů. I tentokrát má jít o sci-fi. Očekáváme brilantně inscenovanou podívanou, tak jak to umí pouze Spielberg, jenž kromě formální vytříbenosti v jádru vyprávění vždy odkrývá elementární humanistické hodnoty a komplikované mezilidské vztahy. Byť dosavadní informace a teaser neodhalují mnoho, což je dobře, příběh se bude točit okolo neznámých a nejspíš mimozemských sil na pozadí světa technologických gigantů a médií. V českých kinech má mít snímek premiéru 11. června.
Odyssea
Odyssea je pravděpodobně nejočekávanějším filmem roku, a to i díky tomu, že režisér Christopher Nolan společně s marketingovým týmem umí okolo svých děl vytvořit aureolu neopakovatelných kino událostí. Po vypravěčsky rozvětveném portrétu Oppenheimera se pustil do svého dost možná nejambicióznějšího projektu – adaptace Homérovy Odyssey. Antický epos ve velkolepých kulisách natáčel čistě na speciálně upravené IMAX kamery, každý záběr je tak zachycen na největší filmové políčko světa – slibuje propagace. Jde o dosud nejdražší snímek megalomanského tvůrce, samotné natáčení trvalo přes tři měsíce. S typicky hvězdným obsazením (Matt Damon, Zendaya, Tom Holland, Anne Hathawayová) ovládne tento letní blockbuster česká kina 16. července.
Digger
Zřejmě jedna z posledních hollywoodských hvězd klasického střihu Tom Cruise se alespoň prozatím rozloučil se sérií Mission: Impossible a pustil se do nečekané spolupráce s režisérem Alejandrem Gonzálezem Iñárritem. Připravovaný snímek Digger, který zpracovává téma hlubinného kopání, má být dle sloganu “komedií katastrofických rozměrů“ (lze si představit, že groteskně absurdní a možná i fantasmagorickou). Nebo taky půjde o úplně něco jiného, protože pokud Iñárritu něco umí, je to právě překvapování a dekonstrukce. Navíc jde o jeho první anglofonní film od snímku REVENANT Zmrtvýchvstání, jenž vynesl Leonardu DiCapriovi vytouženého Oscara. Dočká se i Tom Cruise? To zjistíme již 1. října.
Zvíře
Antonie Formanová se představí jako novopečená matka, která porodila kočku. Debutující Milada Těšitelová natočila snímek, který pracuje s groteskním absurdnem i civilností a jehož ambice sahají až k uvedení na některém z “áčkových” festivalů. Zvíře má být divácky přístupným filmem evropských parametrů, pohrávajícím si s možnostmi žánrové variace a tematizující aktuálně uchopenou problematiku (nejen) mateřství a reakcí na něj. V současnosti se film nachází v postprodukci, datum premiéry se bude odvíjet od festivalové účasti. Rozhodně jde o jeden z nejslibnějších tuzemských titulů, které se vyhýbají standardní distribuci.
