Benative
2. 1. Karina
Film

Nejočekávanější filmy roku 2026: Spielberg, český Poberta, Odyssea i porod kočky

Martin Pleštil

K netrpělivě vyhlíženým filmům každého nového roku většinou patří pokračování či restarty úspěšných filmových franšíz. A právě ty také s velkou pravděpodobností budou dominovat výročním tržbám. Vedle nich se ale během roku 2026 do kin chystá i řada jiných zajímavých snímků.

Z již zmíněných pokračování se diváci mohou těšit na další Avengers a film Spider-Man: Zbrusu nový den (do určité míry na jejich bedrech leží budoucnost superhrdinského žánru), páté Toy Story, třetí část Duny, hranou verzi Moany, na Mandalorian a Grogu ze světa Hvězdných válek nebo restart Narnie. Dočkáme se i nečekaných návratů v podobě snímků Ďábel nosí Pradu 2 nebo Všichni fotři jsou lotři.

Do desítky nejočekávanějších filmů roku jsme se však zmíněná pokračování, případně rebooty etablovaných značek, rozhodli nezahrnout. Výčet tak představuje původní snímky, byť některé vychází z literárních předloh, při jejichž sestavování jsme hleděli na žánrovou i produkční pestrost. Zahrnujeme primárně americkou kinematografii, neboť o těch nejpozoruhodnějších evropských filmech budeme vědět víc až po jejich uvedení na prestižních festivalech.

SOS

Rachel McAdamsová ve filmu SOS.
Rachel McAdamsová ve filmu SOS. Foto: 20th Century Studios

Vyznavač hororu a explozivního násilí, ale také otec moderního superhrdinského blocbkusteru. Sam Raimi se po štaci u Disneyho vrací ke kořenům, byť evidentně následuje současné trendy. Film SOS se dle traileru nejprve jeví jako jízlivější variace Šest dní, sedm nocí s příměsí korporátní satiry, velmi záhy se však překlápí v paranoidnější a komornější verzi Trojúhelníku smutku s příslibem eruptivního goru. V hlavních rolích s Rachel McAdamsovou a Dylan O'Brienem sledujeme v práci ponižovanou ženu a jejího šéfa, kteří ztroskotají na pustém ostrově. Vztahová dynamika se v tu chvíli obrací. Námět i stylizace budí stejnou měrou rozpaky i zvědavost. Horor bude v českých kinech k vidění už od 29. ledna.

