Nedávejme ceny za herectví zvlášť mužům a ženám, apelují Swintonová s Blanchettovou

Dvě herecké hvězdy letošního Benátského filmového festivalu, Australanka Cate Blanchettová a Tilda Swintonová ze Skotska, oceňují nedávné rozhodnutí konkurenční přehlídky v Berlíně udělovat genderově neutrální ceny. Podle Swintonové tím vznikne precedens a brzy se přidají další festivaly, píše agentura AP.

Pořadatelé festivalu Berlinale minulý měsíc oznámili, že od příštího roku přestanou udílet herecké ceny v samostatných kategoriích pro muže a ženy. Místo Stříbrného medvěda pro nejlepší herečku a Stříbrného medvěda pro nejlepšího herce bude porota vyhlašovat jen ceny za nejlepší výkon v hlavní a vedlejší roli.

Podle Swintonové, která na včera zahájeném Benátském filmovém festivalu převzala Zlatého lva za celoživotní přínos, je rozdělování herců dle pohlaví zbytečné. "Takže mě pořadatelé Berlinale potěšili. A podle mě je nevyhnutelné, že brzy se přidají další," říká.

Blanchettová, jež v Benátkách předsedá soutěžní porotě, sebe sama označuje jako herce, nikoliv herečku. Podle ní je dost těžké zasednout v porotě a hodnotit práci druhých, natož aby člověk ještě bral ohled na to, jestli jde o muže, nebo ženu.

"V mé generaci označení herečka vždy mělo pejorativní nádech. Takže já jsem radši, když se o mě píše prostě jako o herci," říká Blanchettová. "Dobrý herecký výkon je prostě dobrý herecký výkon. Nezáleží na tom, jaké sexuální orientace je ten, kdo ho odvedl," dodává.

Benátský festival byl opakovaně kritizován za to, že do soutěže nezařaduje dost děl natočených režisérkami. V letech 2017 až 2019 jich z celkových 62 jen čtyři natočily ženy. Letos je poměr lepší, 44 procent soutěžních filmů mělo režisérku.

Francouzská herečka a filmařka Nicole Garciová, jejíž snímek Milenci soutěží o hlavní cenu, doufá, že stejně jako její kolegyně byla vybrána pro svůj talent - a ne proto, aby pořadatelé naplnili pomyslnou genderovou kvótu.

"Režisér se musí soustředit na všechny, ženy, muže, mladé, staré. Gender v tom nehraje žádnou roli," říká Garciová. "Když hrajete, tak buď hrajete muže, nebo ženu, s rolí jste svázáni. Režisér se ale na takové věci ohlížet nemusí, tam je opravdu jedno, jestli je to muž, nebo žena," míní.

Sama Garciová by genderové kvóty na festivalech nezaváděla, podle ní jsou kontraproduktivní.

V jejím filmu hraje Francouzka Stacy Martinová hrdinku Lisu. Sice miluje svého kluka, drogového dealera, ten ale po nezdařeném obchodu musí prchnout, a tak se Lisa nakonec provdá za zámožného developera. Když se bývalí milenci znovu setkají, film nabere temnější nádech, naznačuje agentura AP.

Tilda Swintonová v Benátkách představí nový film španělského režiséra Pedra Almodóvara nazvaný The Human Voice, v němž sama účinkuje. Vypráví o pocitech ženy, se kterou se milenec rozejde po telefonu.

V soutěžní sekci benátského festivalu jsou dále snímek režisérky Chloé Zhao z doby hospodářské krize 30. let minulého století nazvaný Nomadland, dobová romance norské rodačky Mony Fastvoldové jménem The World to Come, politický film ze současnosti And Tomorrow the Entire World od Němky Julie von Heinzové nebo snímek italské režisérky Susanny Nicchiarelliové. Ten se jmenuje Miss Marx a vypráví o nejmladší dceři filozofa Karla Marxe.

Ředitel festivalu Alberto Barbera se už před zahájením omluvil za to, že Benátky do soutěže dřív nezvaly víc žen, a ujistil, že letošní filmy porota vybírala čistě podle kvality, ne podle toho, k jaké sexuální orientaci se hlásí režisér. "Letošní poměr ženského zastoupení v soutěžní sekci vytváří precedens a naznačuje příchod doby, ve které bude kinematografie zbavená předsudků a diskriminace," míní Barbera.

Benátský filmový festival, který je nejstarší akcí svého druhu na světě, dosud jen čtyřikrát udělil hlavní cenu snímku natočenému ženou: roku 1981 to byla Olověná doba režisérky Margarethe von Trottové, čtyři roky nato Bez střechy a bez zákona od Agnès Vardy, v roce 2001 Bouřlivá svatba od indické režisérky Miry Nairové a roku 2010 Odnikud někam od Sofie Coppolové.