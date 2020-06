Na hranici života a smrti. Režisér Kadrnka dotočil film Zpráva o záchraně mrtvého

Koncem května padla poslední klapka nového filmu Zpráva o záchraně mrtvého od režiséra a spoluscenáristy Václava Kadrnky. Natáčení, které začalo několik dnů před vypuknutím koronavirové krize, musel štáb kvůli přijatým opatřením po několika dnech přerušit. Společnost CinemArt snímek do kin uvede příští rok.

Příběh vychází z režisérovy zkušenosti. "Tatínka postihla před několika lety mozková mrtvice, byl v kómatu a my se ho z něj s mámou snažili probrat. Trávili jsme u něj v nemocnici několik hodin denně, mluvili na něj, a on opravdu začal za několik dní otevírat oči a reagovat. Neuvěřitelné bylo, že když se z kómatu probral, pamatoval si úplně všechno, co jsme mu říkali. To mě inspirovalo," popisuje Václav Kadrnka.

"Chci ve filmu mimo jiné ukázat, že se člověk nemá nikdy vzdávat a že i zdánlivě nesmyslné věci smysl mají. Je to pro mě nesmírně osobní věc, zkušenost na hranici života a smrti, kterou chci sdílet," dodal.

Hlavními postavami rodinného dramatu jsou otec, matka a dospělý syn, které ztvárnili Petr Salavec, Zuzana Mauréry a Vojtěch Dyk. Film s francouzským kameramanem Raphaëlem O'Byrneem se natáčel převážně ve Fakultní nemocnici v Olomouci a dále v Kroměříži a Zlíně.

Scénář, který Kadrnka napsal se spisovatelem Markem Šindelkou, získal v roce 2018 hlavní cenu HAF Award na Asia Film Financing Forum Hong Kong. Samotný snímek pak podpořil Státní fond kinematografie částkou pět milionů korun, podpora z evropského kulturního fondu Eurimages činila 130 tisíc eur, což je přibližně 3,5 milionu korun.

"Projekt byl zahraničními hodnotiteli přijat velice dobře a potvrdil mezinárodní zájem o projekt vyjádřený podporou z Hongkongu a získáním zahraničního agenta," podotýká česká zástupkyně v Eurimages Elena Kotová. Film by se měl příští rok objevit na některém velkém mezinárodním festivalu.

Václav Kadrnka před třemi roky převzal Křišťálový glóbus na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech za film Křižáček, středověkou road movie, která vznikla na základě epické básně Jaroslava Vrchlického Svojanovský křižáček.