Na festivalu Jeden svět vyhrál film Moje slovo proti mému. Otevírá téma psychoterapie

Mezinárodní soutěž 28. ročníku festivalu filmů o lidských právech Jeden svět vyhrál nizozemský snímek Moje slovo proti mému režisérky Maasji Oomsové. Cenu poroty Mezinárodní soutěže za režii si odnesli Mehrdád Oskúí a Soraja Achlaghíová za koprodukční snímek Liška a růžová luna.
Cenu poroty Václava Havla za nejlepší film v kategorii Máte právo vědět získal snímek Před komisí smrti, za kterým stojí švédský režisér íránského původu Nima Sarvestani. Ceny byly předány ve čtvrtek v pražském kině Lucerna.
V regionech bude festival v 59 kinech pokračovat až do 27. dubna. V Praze na festival navazují Pražské ozvěny.
Vítězný snímek Moje slovo proti mému je dokumentem z psychoterapeutického prostředí a konverzací mezi terapeutem, skupinou lidí a jejich hlasy. "Citlivý, inteligentní, filmově minimalistický a současně revoluční přístup umožňuje pacientům a pacientkám získat hlubší vhled do jejich vlastních myslí. Dostávají se tak i k nejhlubším traumatům z dětství, která mohla vznik vnitřních hlasů zapříčinit. Tento odvážný film představuje jemný krok k objasnění jedné z nejhlubších lidských otázek," odůvodnila porota ocenění filmu.
Českou soutěž za nejlepší film z uplynulého nebo aktuálního roku vyhrál snímek AMOOSED: losí odysea. Režisérka Hana Nováková v něm příběh o setkání člověka s losem proměňuje v univerzální úvahu o tom, jak lidé postupně ztrácejí svou vazbu k přírodě.
V soutěži filmů ve virtuální realitě porota ocenila francouzský snímek Na jiném místě, ve kterém režisér Domenico Singha Pedroli zprostředkovává tíživou realitu trans ženy a žadatelky o azyl, která bloudí noční Paříží.
Cenu regionální poroty obdržel snímek Spolu svářeny režisérky Anastasiji Mirošničenkové, intimní sonda do života mladé ženy v šedivých kulisách současného Běloruska. Studentská porota udělila cenu snímku Až mě zabásnou režisérky Anastasiji Veděnské, která v něm sleduje mladou ženu Aljonu, jež se navzdory osobní hrozbě rozhodla zúčastnit protestu na uctění památky ruského opozičníka Alexeje Navalného.
Cenu dětské poroty si odnesli tvůrci českého snímku Ela skáče salta o dvanáctileté dívce vyrůstající v dětském domově, jejíž životní láskou je gymnastika. Diváckou cenu obdržel německý dokument Stávka kamionů, v němž režisér Felix Länge ukazuje pracovní podmínky srovnatelné s novodobým otroctvím, s nimiž se řidiči kamionů každý den potýkají.
Diváckou cenu Nadačního fondu Abakus za mimořádnou debatu udělili debatě po projekci snímku Slyšíš mě?, které se zúčastnily neslyšící dcera slyšících rodičů a slyšící dcera neslyšících rodičů.
Pražské části letošního ročníku festivalu Jeden svět se zúčastnilo 22 843 návštěvníků. V průběhu festivalu se uskutečnilo 196 filmových představení a 234 školních projekcí, na které přišlo celkem 16 500 žáků a vyučujících. Bylo prodáno téměř 20 000 vstupenek. Příští, v pořadí 29. ročník festivalu se uskuteční od 10. března do 23. dubna 2027.
