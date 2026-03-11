Startuje filmový festival o lidských právech Jeden svět. Přijede raper Pogány Induló

V Praze ve středu 11. března začíná 28. ročník mezinárodního filmového festivalu o lidských právech Jeden svět. Uvede 82 dokumentů, 16 hraných snímků a osm filmů ve virtuální realitě. Nabídne příběhy z Gazy, Ukrajiny i Běloruska.
Festival pořadatelé zahájí předáním ocenění Homo Homini za obhajobu lidských práv v prostoru Pražské křižovatky. Letošním laureátem je Mikalaj Statkevič, politický vězeň a jedna z hlavních postav demokratické běloruské opozice.
Ve středu večer bude následovat světová premiéra maďarského snímku Tak to mělo bejt v kině Lucerna, který osobně uvede hlavní hrdina, rapová hvězda Pogány Induló.
Pražský filmový maraton se mezi 11. a 19. březnem odehraje v deseti kinech, na která následně navážou Pražské ozvěny v dalších sedmi kinosálech. Po celém Česku pak festival Jeden svět potrvá do 24. dubna. Letos se uskuteční v rekordních 60 městech.
Celkem 106 snímků festival publiku zprostředkuje skrz čtyři tradiční soutěžní sekce: Mezinárodní soutěž, Českou soutěž, sekci Máte právo vědět a interaktivní Virtuální realitu. Tento základ doplní osm nesoutěžních programových sekcí, které pokrývají široké spektrum společenských témat. Informace o programu jsou dostupné na www.jedensvet.cz.
Hlavní soutěžní sekce festivalu letos podle pořadatelů propojují naléhavá svědectví z krizových oblastí s osobními sondami do lidského nitra. Vzdělávací platforma Jeden svět na školách i letos nabízí dopolední projekce pro základní i střední školy.
Letošní ročník hostí tvůrčí i aktivistické osobnosti, které svou odvahu prokazují před kamerou i v reálném životě. Mezi ně patří ukrajinská dokumentaristka a bývalá vojačka Alisa Kovalenková, bojovnice za lidská práva a protagonistka dokumentu Žena, která dráždila leoparda Stella Nyanziová z Ugandy nebo úspěšný bulharský režisér Stefan Komandarev, který na festivalu osobně uvede své nové filmové drama Made in EU.
Petr Čtvrtníček bude hrát mloka Andyho. Chystá se film podle Čapkovy Války s mloky
Herec Petr Čtvrtníček se představí jako mlok Andy v připravovaném filmu Válka s mloky, který je volnou adaptací stejnojmenného románu Karla Čapka. Celovečerní částečně animovaný koprodukční film režiséra Aurela Klimta chce Čapkův román přiblížit atraktivní formou široké veřejnosti. Snímek uvedou tuzemská kina od 5. listopadu. Tvůrci ve středu představili ukázku z filmu.
ŽIVĚ Nový duchovní vůdce je už víc než týden raněn. Ale v bezpečí, tvrdí Íránci
Nový íránský nejvyšší duchovní Modžtaba Chameneí je v pořádku a v bezpečí, navzdory zraněním, uvedl dnes podle agentury AFP syn íránského prezidenta Júsef Pezeškján.
ŽIVĚ Šichtařová je stále poslankyní, rezignace neplatí, řekla Válková
Rezignační dopis poslankyně Markéty Šichtařové (SPD/Svobodní), který odeslala v úterý předsedovi Sněmovny Tomiu Okamurovi (SPD), nesplňuje zákonné podmínky pro složení mandátu, řekla předsedkyně sněmovního mandátového a imunitního výboru Helena Válková (ANO).
ŽIVĚ USA navrhly pokračování jednání o ukončení války příští týden, uvedl Zelenskyj
Spojené státy navrhly, aby třístranná jednání s Ruskem o ukončení války pokračovala příští týden, uvedl v úterý ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podle agentur. Rozhovory by se podle něj mohly konat ve Švýcarsku či Turecku.
Trump vulgárně urazil obuv svých ministrů a rozdal jim nové boty
Americký prezident Donald Trump si oblíbil kožené boty od amerického výrobce obuvi Florsheim a rozdává je členům svého kabinetu, poradcům, zákonodárcům i hostům, napsal deník The Wall Street Journal (WSJ).