Mádl, Kaiser a další. Emoce držitelů Českých lvů zachycuje venkovní pražská výstava

Emoce laureátů při loňském udílení Českých lvů zachycené jen pár okamžiků po převzetí lví sošky nabízí venkovní výstava fotografií u Kongresového centra Praha. Série snímků fotografky Nguyen Phuong Thao bude k vidění do poloviny března. Letošní slavnostní udílení cen České filmové a televizní akademie (ČFTA) se uskuteční v Kongresovém centru v sobotu 14. března.
Kmenová fotografka časopisu Reflex Nguyen Phuong Thao pořídila snímky loni během několika minut v improvizovaném ateliéru v zákulisí Rudolfina, kde se slavnostní večer odehrával. Na velkoformátových portrétech zachytila chvíle překvapení, dojetí i ryzí radosti.
"Aby takové důležité focení dopadlo dobře, musím mít připravený koncept. Měl by být jednoduchý, ale účinný – například postavený na zajímavém svícení. Dávám ale i velký prostor improvizaci, spontánním reakcím a přirozeným emocím," popsala autorka, která při dvouhodinovém ceremoniálu vytvořila více než 20 portrétů.
Mezi portrétovanými nechybí režisér loni vítězného filmu Vlny Jiří Mádl, herečky Pavla Beretová, Simona Lewandowska a Tatiana Pauhofová nebo herec Oldřich Kaiser. Fotografka portrétovala i oceněné mistry profesí, bez nichž by nebyl žádný film, ač nejsou na plátně vidět.
"Filmoví tvůrci jako kameramani nebo střihači, sice nejsou běžně před objektivem, ale většinou přesně vědí, co mají dělat, a jsou ochotní spolupracovat, aby vznikla dobrá fotografie," uvedla Nguyen Phuong Thao.
V pořadí 33. výroční ceny České filmové a televizní akademie Český lev budou předány v sobotu 14. března od 20:10 v přímém přenosu ČT1. Slavnostním ceremoniálem bude televizní diváky i hosty v sále poprvé provázet stand-up komička Bianca Cristovao. Ceremonii doprovodí hudba slovenského skladatele Adriána Čermáka, který je mimo jiné autorem hudby k novému dvoudílnému celovečernímu filmu Gerta Schnirch.
Ve 24 statutárních kategoriích do závěrečného kola hlasování postoupilo 32 filmů, televizních seriálů a minisérií uvedených v premiéře v roce 2025. Nejvíce nominací získaly snímky Franz, Sbormistr, Karavan, Letní škola, 2001, dále Nahoře nebe, v dolině já a minisérie Studna.
