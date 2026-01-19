Přeskočit na obsah
Benative
19. 1. Doubravka
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Film

Český lev oznámil své nominace. Bodují filmy Franz, Sbormistr i road movie Karavan

ČTK

Nejvíce nominací na cenu Český lev získal film Franz polské režisérky Agnieszky Hollandové o pražském židovském německy píšícím spisovateli Franzi Kafkovi, má jich 15. Snímek Sbormistr Ondřeje Provazníka o zneužívání v dívčím sboru obdržel 13 nominací a 11 si jich odnesla road movie Karavan Zuzany Kirchnerové.

Film Franz
Idan Weiss jako spisovatel Franz Kafka ve filmu režisérky Hollandové Franz.Foto: Marlene Film Productions
Reklama

Kromě nich se o cenu za nejlepší film loňského roku utkají také snímky Letní škola, 2001 a Nahoře nebe, v dolině já. V pondělí to oznámila Česká filmová a televizní akademie (ČFTA). Slavnostní večer s vyhlášením cen se uskuteční 14. března v Kongresovém centru Praha.

Pětice snímků, která posbírala nejvíce nominací, bude soutěžit také o ceny za nejlepší režii a scénář. Alespoň jednu nominaci obdrželo 32 děl z 94, které členové filmové akademie posuzovali.

Nominaci na cenu za nejlepší minisérii nebo seriál mají minisérie Král Šumavy 2 - Agent chodec, Moloch a Studna nebo seriály Oktopus II a Ratolesti.

Nejlepší herečkou se může stát Anna Geislerová za film Karavan, Le Quynh Lan za snímek Letní škola, 2001, Elizaveta Maximová za roli ve filmu Máma, Lucie Fingerhutová za film Na druhé straně léta a Kateřina Falbrová za účinkování ve snímku Sbormistr.

Reklama
Reklama

Nominaci na cenu pro nejlepšího herce má Idan Weiss (Franz), David Vodstrčil (Karavan), Michal Záchenský (Nahoře nebe, v dolině já), Hynek Čermák (Neporazitelní) a Juraj Loj (Sbormistr).

Související

ČFTA seznam posuzovaných děl zveřejnila na svém webu. Podmínkou pro přihlášení je, aby v hodnoceném kalendářním roce mohla snímky veřejnost vidět v kinech, v televizi nebo na streamovacích platformách.

Ceny Český lev se udělují ve 24 kategoriích. Českého lva za nejlepší celovečerní film roku získalo loni drama Vlny režiséra a scenáristy Jiřího Mádla.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Prezident Petr Pavel v neděli uvedl, že Ukrajina navrhla odkoupení letounů L-159, což by pro českého výrobce byla příležitost. Ilustrační foto.
Prezident Petr Pavel v neděli uvedl, že Ukrajina navrhla odkoupení letounů L-159, což by pro českého výrobce byla příležitost. Ilustrační foto.
Prezident Petr Pavel v neděli uvedl, že Ukrajina navrhla odkoupení letounů L-159, což by pro českého výrobce byla příležitost. Ilustrační foto.

ŽIVĚOkamura: Koalice odmítla prodej letounů L-159 Ukrajině

Česko neprodá letouny L-159 Ukrajině. Novinářům to po jednání lídrů stran vládní koalice řekl předseda SPD Tomio Okamura s tím, že tak rozhodla koalice. Premiér Andrej Babiš (ANO) později na tiskové konferenci po jednání vlády řekl, že koalice o věci nerozhodovala, pouze konstatovala, co jí řekl ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Armáda podle Babiše letadla potřebuje.

Sugar Denny
Sugar Denny
Sugar Denny

„Sionisti jsou úplně všude.“ Pirátská influencerka se dala na konspirační teorie

Až do minulých sněmovních voleb byla tváří pirátské kampaně, teď však známá česká influencerka Sugar Denny popudila uživatele sociálních sítích. Na internetu totiž zveřejnila dlouhé video o Židech, historii sionismu a o údajném důvodu vraždy amerického konzervativce Charlieho Kirka. Krátce poté ji uživatelé na platformě X začali obviňovat z antisemitismu.

Reklama
Kožní forma antraxu v třech stadiích vývoje na tváři pacientky. Historická lékařská fotografie, archiv Wellcome Collection, Londýn. Ilustrační snímek
Kožní forma antraxu v třech stadiích vývoje na tváři pacientky. Historická lékařská fotografie, archiv Wellcome Collection, Londýn. Ilustrační snímek
Kožní forma antraxu v třech stadiích vývoje na tváři pacientky. Historická lékařská fotografie, archiv Wellcome Collection, Londýn. Ilustrační snímek

Smrt přišla po větru. Sověti 13 let tajili masakr, který způsobil chybějící filtr

Sovětský svaz, Sverdlovsk, duben 1979. Městem se šíří podivná nemoc. Lidé umírají v bolestech, pitevní protokoly mizí v trezorech KGB. Oficiální verze? Špatné hovězí. Skutečnost byla mnohem děsivější. Z tajné armádní laboratoře unikl neviditelný mrak spor antraxu. Stačilo, aby vítr foukl jiným směrem, a město by se stalo hřbitovem.

Reklama
Reklama
Reklama