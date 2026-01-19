Český lev oznámil své nominace. Bodují filmy Franz, Sbormistr i road movie Karavan

Nejvíce nominací na cenu Český lev získal film Franz polské režisérky Agnieszky Hollandové o pražském židovském německy píšícím spisovateli Franzi Kafkovi, má jich 15. Snímek Sbormistr Ondřeje Provazníka o zneužívání v dívčím sboru obdržel 13 nominací a 11 si jich odnesla road movie Karavan Zuzany Kirchnerové.
Kromě nich se o cenu za nejlepší film loňského roku utkají také snímky Letní škola, 2001 a Nahoře nebe, v dolině já. V pondělí to oznámila Česká filmová a televizní akademie (ČFTA). Slavnostní večer s vyhlášením cen se uskuteční 14. března v Kongresovém centru Praha.
Pětice snímků, která posbírala nejvíce nominací, bude soutěžit také o ceny za nejlepší režii a scénář. Alespoň jednu nominaci obdrželo 32 děl z 94, které členové filmové akademie posuzovali.
Nominaci na cenu za nejlepší minisérii nebo seriál mají minisérie Král Šumavy 2 - Agent chodec, Moloch a Studna nebo seriály Oktopus II a Ratolesti.
Nejlepší herečkou se může stát Anna Geislerová za film Karavan, Le Quynh Lan za snímek Letní škola, 2001, Elizaveta Maximová za roli ve filmu Máma, Lucie Fingerhutová za film Na druhé straně léta a Kateřina Falbrová za účinkování ve snímku Sbormistr.
Nominaci na cenu pro nejlepšího herce má Idan Weiss (Franz), David Vodstrčil (Karavan), Michal Záchenský (Nahoře nebe, v dolině já), Hynek Čermák (Neporazitelní) a Juraj Loj (Sbormistr).
ČFTA seznam posuzovaných děl zveřejnila na svém webu. Podmínkou pro přihlášení je, aby v hodnoceném kalendářním roce mohla snímky veřejnost vidět v kinech, v televizi nebo na streamovacích platformách.
Ceny Český lev se udělují ve 24 kategoriích. Českého lva za nejlepší celovečerní film roku získalo loni drama Vlny režiséra a scenáristy Jiřího Mádla.
