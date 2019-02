Filmový Lego příběh 2: Dloubnutí pod žebra hollywoodské popkultury

V komiksových sešitech už Batman svatbu měl. Nyní ho jedna – poněkud nedobrovolná – čeká ve filmu.

Není to zdaleka jediná nástraha, kterou svým postavám a také divákům nachystal snímek Lego příběh 2, který od včerejška hrají česká kina. Podobně jako první díl z roku 2014 opět představuje šílenou smršť nápadů pro děti, které se předávkovaly sladkostmi.

Tvůrci Phil Lord a Christopher Miller před pěti lety vyrazili dech všem, kdo čekali výsměch tomu, že je Hollywood v krizi a neví, co dalšího by ještě adaptoval. Jenže autorská dvojice v prvním Lego příběhu z kostiček oblíbené dánské stavebnice poskládala nečekaně ulítlý vesmír, který chrlil nápady, dělal si legraci z hollywoodských klišé a přitom do této divoké, takřka anarchistické jízdy umně vpletl téma vztahu otce a syna.

"Dvojka" se drží nepsaného pravidla hollywoodských pokračování: všeho je tu více. A v případě filmu, který už poprvé útočil na všechny smysly, to znamená hurikán, který míří daleko do vesmíru.

První díl chytře nabourával známé vypravěčské postupy: byl založen na tom, že celý příběh vyprávějí lidé, kteří si s protagonisty coby s hračkami hrají. Dvojka tento koncept využívá ještě více. Tentokrát nejde o hrátky otce se synem, ale bratra se sestrou. A chlapec jménem Finn od prvního dílu povyrostl, takže jeho svět potemněl.

Prim už tak nehraje město plné šťastných dělníků, kteří si neustále zpívají: "Všechno je tu boží". Chytlavý popový nápěv zůstal, ale tentokrát zní také v unavenějších, mollových tóninách. A refrén se poněkud změnil. "Všechno není boží," hlásá píseň, zatímco se před diváky rozprostírá vyprahlá postapokalyptická krajina, která jako by vypadla ze snímku Šílený Max.

To Finnova sestřička si z větších kostiček dětštější verze stavebnice Duplo staví trochu jiný svět. Jsou v něm přerostlé hvězdičky a srdíčka, ale za jejich jasnými hlásky také čeká cosi až démonického. A když se oba světy střetnou, slova selhávají v popisu toho, co následuje.

Lego příběh 2 nabízí dospělému publiku ještě více sebereflexivního pomrkávání než předešlý film. Nejde jen o narážky na Šíleného Maxe, Matrix, Star Wars nebo 2001: Vesmírnou odyseu. Tato zvláštní výprava vesmírem se směje celému hollywoodskému trendu točit temné snímky o tragických hrdinech s pohnutou minulostí.

Lego příběh 2 je film až nečekaně cynický a nemilosrdný. | Video: Vertical Ent. | 02:18

Hlavní hrdina Emmet, který se v jedničce tak úzkoprse držel pravidel a návodů, dostává svůj kontrastní protipól, své druhé a řádně drsné já: rozcuchaného Rexe, který brázdí vesmírem v korábu plném dinosaurů.

Což je samo o sobě jeden velký vtípek pro znalce popkultury, kteří vědí, že herec Chris Pratt, jenž Emmetovi propůjčil hlas, byl v době prvního dílu takový podobně nemastný neslaný ňouma z romantických komedií. A Rex, kterého rovněž namluvil, je Prattem nové éry. Hvězdou snímků Strážci galaxie a Jurský svět, novým hollywoodským dobrodruhem, který bloudí vesmírem nebo krotí dinosaury. V Lego příběhu 2 zvládá dobrodruh Rex obě polohy naráz.

Je to jen střípek z reje plného narážek, od těch zřejmých a současných až po vtipy odkazující k prvnímu televiznímu představiteli Batmana ze 60. let Adamu Westovi.

Lego příběh 2 je znovu manickým, nabuzeným dloubnutím pod žebra hollywoodské popkultury. Ještě nespoutanějším než napoprvé. Jen se tentokrát nůžky mezi světem dospělých a dětí otevřely ještě více.

Místy tak jde o film až nečekaně cynický a nemilosrdný. Naopak hrátky bratra a sestry pojímá s empatií rodinného snímku. Jde to možná trochu proti diváckému komfortu, podobně jako až příliš zběsilý děj.

LEGO® příběh 2 Režie: Mike Mitchell

Vertical Ent., česká distribuční premiéra 7. února

Jenže právě v tom je nový Lego příběh také filmem, který se nespokojí s pouhou vrstevnatou zábavou, jež každému podle věku dává jiný střípek skládanky a ty střípky do sebe krásně zapadají.

Toto je dílo, které své jednotlivé vrstvy zároveň problematizuje. Je spíš jako cibule: čím víc odlupujete jednotlivé slupky, tím víc pálí oči. Ale je to zdravé.