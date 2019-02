Slabší se brání silnějším. Berlinale začalo filmem o matce prchající před manželem

Myšlenka, že i slabší se mohou ubránit silnějším, byla ve vzduchu po čtvrtečním večerním zahájení festivalu Berlinale.

První velkou evropskou kinematografickou přehlídku roku odstartovala premiéra filmu The Kindness of Strangers (Laskavost cizinců). Zdánlivě je apolitický, zabývá se však tématy jako nespravedlnost nebo nerovnost bohatství.

Dánská režisérka Lone Scherfigová natočila příběh o nevzdělané chudé matce, která se svými dětmi v New Yorku prchá před násilnickým manželem. Ten je ale zároveň policistou, a tak využívá policejních postupů i svých konexí, aby ženu sledoval.

Protagonistka, kterou ztvárnila pětatřicetiletá Američanka Zoe Kazanová, v drahé americké metropoli vynalézavými způsoby hledá přístřešek i jídlo pro své děti. Postupně se spřátelí s cizími lidmi - zdravotní sestrou, tulákem, kuchařem či právníkem. A s jejich pomocí obrací situaci ve svůj prospěch, čímž vyrovnává nerovné podmínky v pomyslném boji s manželem.

Německá Deutsche Welle film označuje za "příběh o bezdomovectví a nejistotě v současné Americe". Podle ní snímek místy působí nevěrohodně, kompenzuje to však humorem a tím, že ať jednotlivé postavy zažívají sebevětší krize, pořád si vzájemně pomáhají.

"Každý film, který zdůrazňuje to, co lidi spojuje, místo toho, co je rozděluje, je v dnešní společenské atmosféře klíčový," říká britský herec Bill Nighy, který ve snímku ztvárnil Timofeje, výstředního majitele ruské restaurace.

Britská rodačka Andrea Riseboroughová hraje zdravotní sestru, jež po dvanáctihodinové šichtě v nemocnici ještě chodí vařit do vyvařovny rozdávající polévku chudým a kromě toho vede terapeutickou skupinu. Její postava je jednou z těch, se kterými se hrdinka filmu spřátelí.

Riseboroughová po premiéře přirovnala situaci vylíčenou na plátně se současnými USA a zmínila tamního prezidenta Donalda Trumpa. Tedy dalšího newyorského občana, z něhož se stal mocný. Podle Riseboroughové je to právě štědrost, která chudým dává příležitost čelit těm mocným, jako je Trump.

"Svět dychtivě sleduje počínání tohoto newyorského magnáta a čím dál víc se ptá, jak je možné, že jsme toto monstrum stvořili," říká Riseboroughová, podle níž by se svět měl spíš zajímat o lidi, "kteří už roky pomáhají druhým".

Programový ředitel festivalu Dieter Kosslick, který letos po 18 letech končí ve funkci, shrnuje letošní ročník Berlinale mottem "soukromé je veřejné". To v 60. letech minulého století používaly feministky.

Ke sloganu se včera přihlásila také režisérka zahajovacího filmu Lone Scherfigová.

"Ty postavy v mém filmu nejsou žádné politické nestvůry. Ale už jen to, když vedle sebe dáte luxusní newyorské kulisy a vyvařovnu pro chudé, mi připadá jako způsob, jak se intimním způsobem vyjádřit k politickým problémům dneška," naznačuje režisérka, která na sebe upozornila začátkem tisíciletí romantickou komedií Italština pro začátečníky a největší úspěch zažila roku 2009, kdy byl její film Škola života podle scénáře Nicka Hornbyho nominován na dva Oscary.

Její nynější snímek The Kindness of Strangers je jedním ze sedmnácti titulů, které na Berlinale soutěží o hlavní cenu, takzvaného Zlatého medvěda. Porotě předsedá francouzská herečka Juliette Binocheová, která po zhlédnutí zahajovacího snímku také hovořila o stavu světa.

"Momentálně je svět hodně egoistický. Bohaté země zavírají své hranice, do toho zažíváme změnu klimatu," zmiňuje Binocheová, podle níž jsou filmy jako The Kindness of Strangers v takové situaci zvlášť důležité, protože obrací pozornost k těm, kteří ji nejvíc potřebují.

Andrea Riseboroughová a Bill Nighy ve scéně ze zahajovacího filmu The Kindness of Strangers. | Video: The Upcoming

Binocheová pochválila programového ředitele Kosslicka za to, že v letošní soutěži Berlinale téměř polovinu filmů natočily ženy. Herečka se také vyjádřila k pokračujícímu soudnímu sporu s hollywoodským producentem Harveym Weinsteinem, který byl v celosvětové kampani #MeToo nařčen z opakovaného sexuálního obtěžování žen.

"Viděla jsem na něm, že měl problémy, ale jako producent byl povětšinou skvělý. Na to bychom neměli zapomínat, byť situaci ztížil mnoha režisérům, hercům a zejména herečkám. Ale jeho duši přeji, ať dojde klidu. A ostatní přenechme spravedlnosti," dodala Binocheová.

Na čtvrtečním slavnostním zahájení Berlinale promluvil také berlínský primátor Michael Müller. Varoval před omezováním svobody slova, stavěním zdí nebo antisemitismem. "Musíme se angažovat ve všem, co děláme, musíme vždy zaujmout postoj," apeloval na přítomné.

Festival v německé metropoli potrvá následujících deset dnů, vyvrcholí příští sobotu udílením cen.