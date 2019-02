Amazon blokuje uvedení nového filmu Woodyho Allena, režisér firmu žaluje

Americký scenárista a režisér Woody Allen ve čtvrtek zažaloval filmovou společnost Amazon Studios. Požaduje od ní minimálně 68 milionů dolarů, v přepočtu zhruba 1,5 miliardy korun, jako kompenzaci za to, že Amazon odmítá uvést Allenův již dokončený nový film nazvaný A Rainy Day in New York.

Firma porušila smlouvu, v níž Allenovi slíbila zaplatit výrobu a distribuci čtyř jeho nových snímků, argumentují režisérovi právníci v žalobě podané u okresního soudu v Manhattanu.

Amazon Studios, které jsou filmovou odnoží společnosti Amazon.com, smlouvu s třiaosmdesátiletým Woodym Allenem přestaly plnit vloni v červnu. Tehdy média začala znovu propírat více než dvě desítky let stará obvinění, podle nichž režisér roku 1992 údajně osahával svou adoptovanou dceru Dylan Farrowovou.

"Amazon se své jednání snažil omluvit odkazem na 25 let staré, nepodložené obvinění vůči Allenovi, které však firmě i veřejnosti bylo známé dlouho před uzavřením smlouvy," argumentují režisérovi právníci.

Podle nich tato situace není dostatečným důvodem k tomu, aby Amazon od smlouvy odstoupil. Firma se k žalobě zatím nevyjádřila.

Amazon Studios s Allenem a jeho společností Gravier Productions uzavřely dohodu na výrobu čtyř filmů v srpnu 2017. Už předtím ale Amazon distribuoval režisérovy snímky Café Society a Kolo zázraků, které se později dostaly také do českých kin.

Allen tvrdí, že Amazon se od dohody s ním rozhodl odstoupit z obav o "špatnou publicitu a poškození pověsti". K nim ale došlo mimo jiné také kvůli vazbám Amazonu na producenta Harveyho Weinsteina, na vině byl navíc především bývalý prezident Amazonu Roy Price. Ten byl stejně jako Weinstein obviněn v kampani #MeToo.

Allen pro tuto situaci prý nejprve vyjádřil pochopení a souhlasil s návrhem Amazonu, že již hotový snímek A Rainy Day in New York do distribuce zamíří později. Pak ale Amazon Studios od smlouvy odstoupily a film, který je hotový od loňského roku, doteď odmítají uvést.

"Amazon nemůže dál pokračovat v obchodním vztahu s Woodym Allenem," uvedl právní zástupce firmy Ajay Patel v e-mailu zaslaném vloni 19. června.

Šest dnů nato jiný právník Amazonu zaslal režisérovi e-mail, v němž vysvětluje, že firma se tak rozhodla kvůli "znovu připomínaným obviněním vůči Woodymu Allenovi, jeho vlastním kontroverzním výrokům a rostoucí nechuti špičkových talentů v oboru s ním nadále pracovat".

Podle Allenových právníků ale žádný z těchto důvodů není dostatečně silný, aby umožnil vypovězení smlouvy bez vyplacení odškodného. Oba e-maily jsou nyní součástí Allenovy žaloby.

Oborový časopis Hollywood Reporter již vloni napsal, že Amazon smlouvu s Allenem vypovídá, byť si je zřejmě vědom toho, že filmaři bude muset zaplatit odškodné.

Woody Allen již od začátku 90. let minulého století popírá obvinění, která vůči němu vznesla jeho adoptovaná dcera Dylan Farrowová a její matka, někdejší častá herečka v Allenových filmech Mia Farrowová.

Allen ale za více než 25 let nikdy nebyl obviněn a existuje několik svědectví na jeho obhajobu. Jeho současná žena Soon-Yi Previnová vloni agentuře AFP řekla, že Mia Farrowová se jen snaží využít vyhrocené atmosféry kampaně #MeToo, aby Allena zhnusila další generaci a ze své adoptivní, dnes již dospělé dcery Dylan znovu udělala oběť.

Další z Allenových dětí, adoptivní syn Moses, se za otce postavil v otevřeném dopise. V něm svou adoptivní matku Miu Farrowovou nařkl z toho, že dětem odmalička vymývala mozek, učila je donekonečna opakovat, že otec je "monstrum" a "ďábel", a fyzicky je trestala, pokud jí odporovali.

Woody Allen, který vloni v prosinci oslavil 83. narozeniny, je jedním z nejvýznamnějších žijících amerických scenáristů a filmařů. Za své filmy získal čtyři Oscary, včetně sošky za režii filmu Annie Hallová z roku 1977. Oscara také získalo několik hereček, které obsadil do svých snímků.

Obvinění vůči Woodymu Allenovi ze sexuálního obtěžování vlastní dcery se do médií vrátila loni v rámci celosvětové kampaně #MeToo, která začala koncem roku 2017. Od té doby se několik herců, kteří účinkovali v jeho snímcích, od Allena distancovalo a vyjádřilo lítost nad tím, že s ním kdy spolupracovali.

Týká se to také Timothéeho Chalameta, Griffina Newmana a Rebeccy Hallové, kteří účinkují ve filmu A Rainy Day in New York. Své honoráře věnovali organizacím podporujícím oběti sexuálního zneužívání.

Hallová, která rovněž hrála v Allenově snímku Vicky Cristina Barcelona z roku 2008, prohlásila, že spolupráce s režisérem lituje.

Server Page Six, který je součástí deníku New York Post, již loni napsal, že Woody Allen má po kauze #MeToo problém sehnat financování dalších svých filmů a poprvé po desítkách let si proto musí dát s natáčením pauzu.

