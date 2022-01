Konkurence na trhu s videotékami roste. V Česku začne fungovat služba Disney+

V Česku začne v létě fungovat streamovací videotéka Disney+. Nabídne filmy a seriály od studií Disney, Marvel, Pixar či dokumenty kanálu National Geographic.

The Walt Disney Company v létě zahájí provoz streamovací služby Disney+ ve 42 zemích včetně Česka, Slovenska, Polska, Maďarska, Izraele, Řecka, Maroka nebo Rumunska.

Dosud byla videotéka dostupná pouze v západní Evropě nebo Skandinávii. Neexistoval tak legální způsob, jak se Češi mohli podívat na seriály jako The Mandalorian nebo The Book of Boba Fett ze sci-fi světa Hvězdných válek či dokument o kapele Beatles nazvaný Get Back od režiséra Petera Jacksona.

Streamovací služba Disney+ podle provozovatelů nabídne tisíce pořadů a epizod vytvořených pod hlavičkou studií Disney, Pixar, Marvel, National Geographic, Star, 20th Century Studios, FX či Searchlight Pictures. Na platformě mají být kromě novinek k dispozici také starší filmy a seriály vzniklé desítky let před tím, než tvůrci vstoupili na trh s videotékami.

Disney+ funguje od listopadu 2019, celosvětově má 118 milionů předplatitelů. V Americe uživatelé platí osm dolarů měsíčně, v přepočtu 173 korun. Výše předplatného pro české uživatele zatím není známá.

V Česku už působí videotéky Netflix, HBO GO, Amazon Prime Video, Apple TV+ nebo české Voyo. Letos by HBO GO mělo ustoupit modernějšímu rozhraní HBO Max. Na zdejší trh vstoupí také služba SkyShowtime, která zahrne prémiový obsah od studií Universal ', Peacock, Showtime, NBCUniversal nebo Paramount.

Streamovací platformy lze kromě počítačů využívat v telefonech, na tabletech či chytrých televizorech. Podíl chytrých televizí s připojením k internetu se za poslední čtyři roky ztrojnásobil, vloni v říjnu je využívala více než třetina českých domácností.

Počet předplatitelů streamovacích služeb jako Netflix nebo HBO GO se od roku 2019 zvýšil ze tří na deset procent Čechů, vyplývá z loňských podzimních statistik zdejšího zastoupení výrobce elektroniky Philips.