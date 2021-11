Nový vládce podsvětí. Trailer představuje seriál o Bobovi Fettovi ze světa Star Wars

Společnost Walt Disney Company v pondělí večer zveřejnila první trailer z chystaného hraného seriálu The Book of Boba Fett, který se odehrává na planetě Tatooine ze sci-fi světa Hvězdných válek.

Zaměřuje se na lovce lidí Bobu Fetta, který se jako vedlejší postava poprvé objevil v páté a šesté epizodě filmových Star Wars ze začátku 80. let minulého století, píše server Indiewire.com.

Seriál The Book of Boba Fett bude mít premiéru 29. prosince na streamovací službě Disney+, která zatím v Česku není a po nedávném odkladu zde začne fungovat až v létě 2022. Po seriálu The Mandalorian tak bude The Book of Boba Fett již druhým titulem ze světa Hvězdných válek, k němuž se zdejší diváci dostanou s výrazným zpožděním.

Dějově bude novinka provázaná právě s Mandalorianem, uvedl Disney. Protagonistu ztvární šedesátiletý Novozélanďan Temuera Morrison, který se začátkem tisíciletí podílel na nové trilogii Star Wars. Ve druhé epizodě nazvané Klony útočí ztvárnil lovce lidí Janga Fetta, jenž se stane předlohou armády klonů a kromě toho si místo syna nechá vyrobit vlastní klon Bobu Fetta. Toho už jako dospělého ztělesnil tentýž Morrison poprvé v loňské druhé řadě seriálu The Mandalorian.

Po jeho boku se rovněž objevila vražedkyně Fennec Shandová, kterou bude nyní znovu hrát Američanka čínského původu Ming-Na Wen.

Nový seriál navazuje na události z druhé řady Mandaloriana, kdy lovec lidí po někdejším nástupci mafiána Jabby the Hutta přebírá kontrolu nad tatooinským podsvětím a po boku Fennec Shandové se snaží srovnat do latě zdejší gangstery, nastiňuje server Polygon.com.

Kromě třetí řady Mandaloriana chystá Walt Disney Company také další seriály ze světa Star Wars. K nejočekávanějším patří ty o Cassianu Andorovi hraném Diegem Lunou, Ahsoce Tano ztvárněné Rosario Dawsonovou, a především šestidílná série o rytíři Jedi Obi-Wanu Kenobim. Toho má stejně jako ve filmech ze začátku tisíciletí ztvárnit Ewan McGregor.