Je několik světelných let od svého bytu a není astronaut. Do kin jde sci-fi Spasitel

Když měl v roce 2015 premiéru film Marťan s Mattem Damonem v hlavní roli, záhy se zařadil mezi nejúspěšnější sci-fi poslední dekády. Díky důvtipnému propojení humoru a napětí oslovil nejen fanoušky žánru, ale i široké publikum. Hollywood se nyní k podobnému receptu vrací snímkem Spasitel s Ryanem Goslingem v hlavní roli.
Film je adaptací románu Project Hail Mary od Andyho Weira, autora již zmíněného Marťana. Zatímco tehdy šlo o záchranu samotného astronauta, tentokrát půjde o záchranu ostatních. Druhé filmové zpracování Weirovy knihy dorazí do českých kin 19. března.
Od blogu k hollywoodskému hitu
Andy Weir dnes patří mezi nejviditelnější autory moderní science fiction. Jeho příběhy stojí na relativně jednoduchém principu: extrémní situace, vědecké myšlení a obyčejný člověk, který se snaží přežít nebo vyřešit problém gigantických rozměrů. Možná právě proto mají jeho příběhy takový potenciál proměnit se v hollywoodské blockbustery.
Jeho první hit Marťan nevznikal jako velký literární projekt, měl formu příspěvků na blogu, kam autor postupně přidával kapitoly a reagoval na připomínky čtenářů i odborníků. Teprve poté, co si příběh získal velkou pozornost, vyšel i knižně – a následně se dostal na filmové plátno.
Snímek, který režíroval Ridley Scott, nakonec vydělal v kinech více než 600 milionů dolarů a získal sedm nominací na Oscara. Weir se tak během několika let proměnil z programátora a fanouška kosmonautiky v jednoho z nejrespektovanějších autorů současné sci-fi literatury.
„Miluju řešení problémů. Kdykoli máte chytrou postavu, která dělá chytré věci, je radost o tom číst,“ popsal Andy Weir v rozhovoru pro Shelf Media Group. Právě na tomto principu stojí i román Spasitel (Project Hail Mary) z roku 2021, který se po vydání rychle stal bestsellerem a získal mimo jiné i prestižní ocenění Dragon Award za nejlepší sci-fi román.
Přírodopisář na vesmírné misi
Příběh Spasitele sleduje Rylanda Grace, učitele přírodopisu, který se probudí na palubě vesmírné lodi daleko od Země – bez paměti a bez jasného vysvětlení, proč tam je. Postupně zjišťuje, že stojí před úkolem, který může rozhodnout o budoucnosti celého lidstva. Co se původně zdálo být osamělým putováním vesmírem, se však po setkání s mimozemskou entitou proměňuje v prapodivné přátelství.
Do hlavní role tvůrci obsadili Ryana Goslinga. V rozhovoru pro Scary Mommy herec popsal, že ho na příběhu zaujala především jeho neobvyklá kombinace velkého vesmírného dobrodružství a velmi lidské roviny.
„Dokážete uvěřit, že to všechno vzniklo v hlavě Andyho Weira? Je to opravdu mimořádná cesta – letíte do jiné galaxie, najdete si mimozemského přítele, a nakonec zachraňujete hvězdy. Jde o dobrodružství, jaké jen tak nezažijete. A přitom je ve svém jádru velmi emotivní,“ řekl Gosling, který ve snímku nefiguruje jen jako protagonista, ale také jako producent.
Za vznikem filmu stojí režijní dvojice Phil Lord a Christopher Miller, známá například díky filmům LEGO příběh, Spider-Man: Paralelní světy nebo legendární 21 Jump Street. Jejich styl často kombinuje velkolepou podívanou s hravostí a nadhledem, což je přesně tón, který Weirovým příběhům sluší.
Fanoušky Marťana pak určitě potěší, že scénáristou tohoto nového snímku není nikdo jiný než Drew Goddard, který se postaral o dialogy nejen ve Weirově první filmové adaptaci, ale například i ve filmech Světová válka Z nebo Zlý čas v El Royale.
ŽIVĚ Čtyři mrtví v Bagdádu, drony útočily i na americkou ambasádu
V Bagdádu v úterý při vzdušných úderech zemřeli čtyři lidé, informovala agentura AFP. Podle bezpečnostních složek jsou mezi oběťmi dva íránští poradci, kteří působili v proíránských iráckých ozbrojených skupinách. Agentura Reuters uvedla, že rakety a nejméně pět dronů útočily také na americkou ambasádu v Iráku, o obětech neinformovala.
Pákistánský útok na nemocnici v Kábulu zabil podle afghánské vlády 408 lidí
Při pákistánském útoku na nemocnici pro léčbu drogových závislostí v Kábulu zemřelo 408 lidí, uvedl v úterý zástupce mluvčího afghánského vládního islamistického hnutí Tálibán Hamdulláh Fitrat. Pondělní úder podle něj zranil nejméně 250 lidí. Afghánské ministerstvo zdravotnictví dříve informovalo o 200 obětech, později o 400. Pákistán tvrzení, že zaútočil na nemocnici, odmítl.
Čínští AI velikáni rozdávají dárky, chtějí přilákat nové uživatele
V Číně je během čínského Nového roku tradicí předávat si dary a některé firmy zabývající se umělou inteligencí (AI) tohoto zvyku před svátkem naplno využily. Čínské AI firmy během února obdarovaly lidi dárkovými kupony o hodnotě 1,2 miliardy dolarů (přes 25 miliard korun). Jedinou podmínkou bylo, že si musí stáhnout a používat jejich aplikace.
ŽIVĚ Ukrajina v noci na pondělí zaútočila na Moskvu, na jihu Ruska hořel zásobník ropy
Ukrajina v noci na pondělí podnikla rozsáhlý vzdušný útok na Moskvu. Ruská protivzdušná obrana podle ministerstva obrany zničila nad metropolí a jejím okolím 53 dronů. Na jihu Ruska hořel po útoku dronu zásobník ropy, informovaly místní úřady.
„V Kongu si nás točili jako atrakci. Zažili jsme i honičku s policií,“ líčí známá fotografka
Pochody savanou v tropickém vedru, gorily jen pár metrů od lodě i nečekaná honička s policií. Fotografka Alžběta Jungrová ve Spotlightu Aktuálně.cz vypráví o expedici českých umělců do Republiky Kongo, která má upozornit na ohrožené druhy zvířat a pytláctví.