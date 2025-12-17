„Pravda patří sedmi miliardám lidí.“ Spielberg přichází s novým filmem Odhalení

V očekávané sci-fi novince od respektovaného režiséra Stevena Spielberga se objeví na Oscara nominovaná Emily Bluntová (Oppenheimer, Tiché místo), držitel ceny Emmy a Zlatý glóbus Josh O'Connor (Vyzyvatelé, Koruna), oscarový Colin Firth (Králova řeč, série Kingsman), Eve Hewsonová (Zlé sestry, Dokonalý pár) či Colman Domingo (Sing Sing, Rustin).
Ve filmu, který česká kina uvedou v premiéře 11. června 2026, je lidstvo postaveno před šokující zjištění. Musí se popasovat s existencí mimozemské civilizace. „Kdyby někdo odhalil, že nejsme sami, kdyby vám to někdo ukázal a prokázal, vyděsilo by vás to?“ ptá se trailer. A postava Joshe O'Connora dodává: „Lidé mají právo znát pravdu. Patří sedmi miliardám lidí.“
Britský deník Guardian napsal, že Steven Spielberg vypustí svůj nový film do kin krátce poté, co na streamovací platformě Amazon Prime Video vyvolal rekordní zájem dokumentární film The Age of Disclosure. Ten se snaží tvrdit, že americká vláda občanům zatajuje existenci mimozemšťanů. Filmoví kritici však varovali před jeho senzacechtivostí.
Scénář Dne odhalení, který vychází z povídky režiséra Stevena Spielberga, napsal David Koepp. Nejde zdaleka o první spolupráci obou tvůrců – pracovali společně na scénářích k filmům Jurský park, Ztracený svět: Jurský park, Válka světů a Indiana Jones nebo Království křišťálové lebky. Koepp také napsal scénář k letošnímu filmu Jurský svět: Znovuzrození.
Hudbu ke Dni odhalení opět složil další režisérův dlouholetý kolega, již třiadevadesátiletý John Williams. Za kamerou stál Janusz Kamiński (Válka světů, Most špionů nebo Ready Player One: Hra začíná)
Steven Spielberg patří k nejúspěšnějším a nejvlivnějším filmařům v oboru. Stojí za režií takových trháků jako jsou Čelisti, E.T. Mimozemšťan nebo již zmíněný Indiana Jones a Jurský park. Je držitelem Oscara za režii snímků Schindlerův seznam a Zachraňte vojína Ryana.
Jeho zatím nejnovější, částečně autobiografický film Fabelmanovi (2022) získal sedm nominací na Oscara, včetně těch stěžejních kategorií za režii, nejlepší původní scénář, nejlepší herečku a nejlepší film.
Tohle je oficiálně gól roku. Argentinec nadchl úžasným kopem
Cenu Ference Puskáse za nejhezčí gól roku patří Santiagu Montielovi. Ocenění FIFA získal argentinský fotbalista za úžasnou trefu nůžkami zpoza pokutového území.
"Česká Kurnikovová" letí vzhůru. Menší postava může být i výhoda, do peněz nesahá
Prožila životní sezonu, vyhrála juniorský Wimbledon a dostala i reprezentační pozvánku. Osmnáctiletá tenistka Vendula Valdmannová má důvod zářit štěstím i přesto, že sezonu ukončila s bolestivou grimasou ve tváři na turnaji v Dubaji. V rozhovoru pro deník Aktuálně.cz se rozpovídala o svém idolu Barboře Strýcové i o spolupráci s hvězdnými trenéry.
Čím krmit psa? Možnosti a jejich výhody a nevýhody
Výběr vhodného krmiva pro štěňata i dospělé psy patří k nejdůležitějším úkolům každého chovatele. Je dobré vědět, čím psa nejlépe krmit, aby bylo postaráno jak o jeho zdraví, tak o každodenní komfort života. Volba správného krmiva závisí na věku, velikosti, úrovni aktivity a mnoha individuálních zdravotních potřebách mazlíčka.
ŽIVĚŽádné ústupky ani kompromis. Moskva vzkázala, jak je ochotna přistoupit na mír
Moskva se nechystá při mírových jednáních o Ukrajině učinit ústupky ohledně Donbasu, "Novoruska" a Krymu, prohlásil náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov. Rusko za žádných okolností ani nebude souhlasit s rozmístěním vojsk členských států NATO na Ukrajině.