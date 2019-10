Český spisovatel Kalfař v USA slaví další úspěch, jeho knihu natočí režisér Černobylu

Debutový román českého spisovatele žijícího v USA Jaroslava Kalfaře se dočká filmové adaptace. Napsal to server Deadline.com, podle něhož prózu Kosmonaut z Čech natočí Švéd Johan Renck, autor všech pěti epizod letošní minisérie HBO Černobyl. Za ni Renck čerstvě získal dvě ceny Emmy.

Podle Deadline.com, který se specializuje na dění ve filmové branži, snímek vyrobí společnosti Tango Entertainment a Free Association, kterou před pěti lety spoluzakládal americký herec Channing Tatum. Kalfařův román má adaptovat scenárista Colby Day, zatím podepsaný pod jediným celovečerním filmem.

Jedenatřicetiletý Jaroslav Kalfař svou prózu vydal předloni nejprve v angličtině pod názvem Spaceman of Bohemia. Rychle se dočkala recenzí v denících jako New York Times, Wall Street Journal či Financial Times, což u české literatury není běžné.

Zvědavost zdejšího obecenstva pak přispěla k tomu, že Kalfař přiletěl knihu představit do vzducholodi na střeše pražského Centra současného umění Dox. Nakonec předloni v červnu vyšla také v Česku pod názvem Kosmonaut z Čech. Autor však rodnou řečí nepsal mnoho let, překlad proto přenechal Veronice Volhejnové.

Kosmonaut z Čech je sci-fi o cestě k záhadnému vesmírnému předmětu, která se ukáže být i cestou za poznáním sebe sama, a zároveň milostným příběhem o erozi lásky.

"Složku třetí představuje společensko-historické téma roku 1989 jako přeryvu, který zde má negativní podobu, protože vypravěčův otec pracoval u StB a jeho oběti cítí potřebu vyrovnat si účty i na dítěti," napsal v Hospodářských novinách kritik Petr A. Bílek, podle nějž pak čtvrtou složku příběhu představuje alternativní historie.

Autor směs drží zkušeně na uzdě, žánry střídá. "Román se velice dobře čte, pokud čtenáři nevadí, že vše je servírováno obezřetně, aby se i línější mysl nepřehltila," konstatoval Bílek, podle nějž kniha přesto působí sterilně.

"Vše je promyšleno, vycizelováno, ale stvořeno jaksi strojově a vykalkulovaně − takhle to zabere a bude se to líbit. Chybí tu schopnost se vypravěčsky odvázat a naslouchat imaginaci bez ohledu na efekt," uvedl kritik.

Jaroslav Kalfař se narodil roku 1988 v Praze. Jako patnáctiletý odjel za matkou na Floridu. "Chystal jsem se v Česku jít na gymnázium a Florida měla být jen dovolená. Jenže mně se tam zalíbilo, že jsem byl u mámy, to počasí, pláže," vzpomínal v rozhovoru pro Hospodářské noviny Kalfař, který se pak anglicky učil hlavně z televize.

Na americké veřejné střední škole se mu nedařilo, diplom získal až na soukromé a úspěšný student se z něj stal teprve na univerzitě. V USA se protloukal s obtížemi: na složenky si vydělával jako číšník nebo za kasou v obchodním řetězci Targe, později psaním a redigováním marketingových textů.

Roku 2012 mu Newyorská univerzita udělila stipendium a přijala ho do programu tvůrčího psaní, kde ho učil mimo jiné uznávaný dvaačtyřicetiletý autor Jonathan Safran Foer. Právě ten Kalfaře vybídl, aby raději než o americkém kosmonautovi napsal příběh o Čechovi. Dnes už Kalfař vlastní americké občanství. Za knihu Kosmonaut z Čech mu nakladatelství poskytlo zálohu 400 tisíc dolarů.