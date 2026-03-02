Jak to bylo dál? Příběhy z pořadu 13. komnata se vrací na obrazovky v nové sérii

Dvacet let, 632 lidských osudů a myšlenka, která se nemění: léčit příběhem. Dokumentární cyklus České televize 13. komnata vstupuje do výroční sezony a znovu připomíná, že i u známých tváří existují témata, o nichž se nemluví snadno, a přesto mají sílu pomáhat druhým. Nová série, která nabídne návraty do 13. komnaty slavných osobností, startuje ve středu 4. března ve 21:05 na ČT1 a v iVysílání.
„Ambicí 13. komnaty bylo ukázat lidem, že hovořit o tom, co je trápí, není slabostí – naopak tím můžou pomoct sobě i druhým. Když jsme s pořadem začínali, mělo jít jen o třináct dílů. Po odvysílání prvních epizod, které vidělo v průměru 1,18 milionu diváků, nám došlo, že by byla škoda ten formát uzavřít,“ říká autorka a vedoucí projektu Iveta Toušlová a dodává: „13. komnata nestojí na senzaci, ale na důvěře a respektu k člověku, který se rozhodne svůj příběh otevřít. O to více nás pak motivuje, když nám diváci píší, že pro ně některé příběhy byly vzpruhou a pozitivní inspirací nebo že je používají některé léčebny v rámci skupinových psychoterapií.“
Výroční série se vrací k lidem, kteří už svou komnatu jednou otevřeli, a sleduje, co přinesl čas. Návraty do 13. komnaty ukazují, že život často nedělá jednoduché tečky: některé rány se hojí, jiné se vracejí v nové podobě a člověk někdy zpětně zjistí, že měl věci „zpracované“ jen zdánlivě.
Mistryně světa v aerobiku i houslový virtuóz
Právě tím začíná i první epizoda nové řady 13. komnata Olgy Studničkové Šípkové. Mistryně světa v aerobiku se po letech vrací k tématu, které už nejde obejít: vypráví o krvácení do mozku, po němž musela bojovat o život, a o rozhodnutí k restartu. Příběhem provází Petra Křížková, režie se ujala Markéta Oddfish Nešlehová, která se 13. komnatou spolupracuje pravidelně: „Dvacet let je za hranicí veškeré dokumentaristické představivosti. Komnata je pro mě prestiž, kontinuita, jednoznačnost, jedinečnost, jasné vedení. Jen proto mohla projít turbulentními dobami proměn diváckých generací i televizních lídrů, fungovat i po vzniku úplně nové divácké kultury i nových televizních formátů a nepřežít se,“ dodává k výročí režisérka.
Na úvodní díl naváže 13. komnata Jaroslava Svěceného, kterou odvysílá ČT1 ve středu 11. března. Houslový virtuóz se vrací k okamžiku, kdy se znovu ocitl na hraně fyzických sil – tentokrát musel podstoupit neodkladnou operaci srdce. Ve výroční sérii se objeví i fotograf Robert Vano, operní pěvkyně Dagmar Pecková, herečka Chantal Poullain, zpěvačka Heidi Janků a mnozí další. Dohromady přinese tato sezóna sedmnáct nových dílů.
Nová dekáda s novým logem a znělkou
Výročí dokumentární série doprovází také osvěžení vizuální podoby pořadu včetně nového loga a upravené znělky. „Cílem nebyla radikální změna. Při zpracování jsme vycházeli z toho, co je pro 13. komnatu celých dvacet let typické – klíč, hlava, zámek, tedy symboly odemykání – a dali jim současnější podobu. Podobně jsme přistoupili i k hudební složce znělky, melodie zůstává stejná, jen zvuk je modernější, současný,“ říká ředitelka marketingu České televize Štěpánka Sunková.
Babiš očekává, že Česko zavede kvůli situaci na Blízkém východě mimořádná bezpečnostní opatření. Podobu neupřesnil, záleží na návrhu ministerstva vnitra. V pondělí se přesune 79 Čechů z Izraele do Egypta, do vlasti by měli odletět v úterý, řekl premiér Babiš. Do ománského Muscatu by měla letět tři letadla Smartwings.