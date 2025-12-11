Přeskočit na obsah
Benative
12. 12. Simona
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Film

Harry Potter a Ohnivý pohár je otloukánkem filmové série. Zaslouženě?

Martin Pleštil

Blížící se vánoční čas si řada diváků mimo jiné spojuje se sledováním filmů o Harrym Potterovi. Jde o nostalgický komfort, úzce spjatý s vánoční atmosférou a generací mileniálů, kterou však tento nehynoucí a intermediální fenomén daleko přesahuje. Před 20 lety měla v kinech premiéru čtvrtá část této legendární ságy s podtitulem Ohnivý pohár.

Harry Potter a Ohnivý pohár
Daniel Radcliffe jako Harry a Rupert Grint coby Ron ve čtvrtém díle filmové ságy Harry Potter a Ohnivý pohár (2005).Foto: Warner Bros
Reklama

Filmová série s Harry Potterem je dodnes velmi diskutovaná, co se týká převedení knih na plátna a případných kompromisů s tím spojených. Zapálení fanoušci literárních předloh s někdy až fanatickou zarputilostí tepou filmaře za různorodé ústupky, nepřesnosti či neprokreslenost některých postav. Snímek Harry Potter a Ohnivý pohár z roku 2005 je terčem kritiky snad nejčastěji. Filmaři měli těžký úkol, neb předloha je svým rozsahem oproti prvním třem knihám dvojnásobná. Z toho důvodu řada segmentů a detailů vypadla, scénář je osekán na ty nejdůležitější body zvratu.

Film se v tuto chvíli zároveň ocitl na nevyhnutelném rozcestí. Protagonisté dospívali (ve čtvrté knize jsou před branami 15 let) a stejně tak dospíval i tón knížek. A dospět musely i filmy. Zatímco první dva díly režíroval Chris Columbus (v žánru magického filmu pro děti tehdy jeden z nejpovolanějších tvůrců), třetí snímek realizoval autorský režisér Alfonso Cuarón. Ten barvitě pohádkový tón utlumil a započal tranzici do podoby temné teenagerovské fantasy, přičemž jeho Vězeň z Azkabanu vyniká právě žánrovými změnami, jež se navzájem doplňují.

Harry Potter a Ohnivý pohár
Ve čtvrtém filmu potterovské série je téma turnaje tří kouzelníků i euforický začátek na famfrpálovém zápase záhy protnuto motivy smrti a blížícího se zla.Foto: Warner Bros

Fluidně proplétá prvky fantasy, hororu, thrilleru i křehkého dramatu o dospívání a deziluzi. Především jde o režijně nejvycizelovanější film série. Cuarón se svým týmem navíc poupravil design některých částí Bradavic a celý film těží z mysteriózní tmavě namodralé tonality. V době postprodukčních prací Vězně z Azkabanu se už ale muselo pracovat na dalším díle, a tak kvůli Cuarónově vytíženosti studio Warner Bros. hledalo jiného režiséra. Volba padla na Mikea Newella - ostříleného řemeslníka s žánrově bohatým portfoliem.

Nakročeno k pubertě, temnotě i smrti

Ohnivý pohár se pod jeho vedením stal jakýmsi průsečíkem mezi filmy Columbuse a Cuaróna, pomyslným mostem mezi křehkým mládím a bolestivým dospíváním lemovaným temnotou a smrtí, jež přišly v dalších dílech a započaly právě na konci čtvrtého. Tomu je podřízena stylizace i výtvarná koncepce. Barvy oscilují mezi sytou barevností, v ponurých pasážích přepínají do takřka gotické estetiky. Atraktivní téma turnaje tří kouzelníků i euforický začátek na famfrpálovém zápase jsou záhy protnuté motivy smrti a blížícího se zla.

Reklama
Reklama

Kontrast mezi pohádkovou barevností a temnou bezcitností nikde nebyl zřejmější. Zároveň šlo o dosud nejdobrodružnější a nejvýpravnější díl, právě díky celkovému rámování probíhajícím turnajem. Vzrušující spektákl je pak protkaný motivy příznačnými pro teenagerské komedie. Kolorit Ohnivého poháru dotváří neohrabanost Harryho i Rona, kteří neumí dát najevo své city, pubertální tvrdohlavost, obavy ze školního plesu a probouzející se sexualita hlavních hrdinů.

Harry Potter je při plnění úkolů opět odkázán na podporu svých nejbližších. I když tentokrát je to trochu jinak, neb de facto celý Harryho postup v turnaji je podvratným dílem Bartyho Skrka jr. převlečeného za Moodyho. V důležitých momentech se protagonista stále staví za ty správné hodnoty: přátelství a lásku, o kterých je celá série především. Celkově však sledujeme proměnu kouzelného světa v místo plné nejistot a intrik.

Harry Potter a Ohnivý pohár
Brumbál (Michael Gambon) v Ohnivém poháru dusud poprvé nemá situaci zcela pod kontrolou.Foto: Warner Bros

Ohnivým pohár svým naladěním navazuje na třetí díl a připravuje půdu pro další. Potter je stále více vytěžován coby subjekt politických a propagandistických diskusí. Brumbál je zde oproti dřívějšku vykreslen jako často vzteklý a viditelně zachmuřený muž, jenž možná poprvé nemá situaci pod kontrolou. Vrcholná pasáž rozehrávající motiv "kubrickovského" bludiště, na jehož konci čeká Harryho střet s Voldemortem, je dosud nejtemnějším bodem celé série. Právě zde umírá Harryho dětská tvář, hned vedle chladnokrevně zavražděného kamaráda.

Je však přinejmenším zarážející, že po Brumbálově katarzním projevu a tragédii, která zasáhne celou školu, se dočkáme zcela vykořeněného závěru, kdy se ústřední trojice pošťuchuje a vtipkuje, načež za líbezného hudebního doprovodu hledí na melancholickou oblohu se zapadajícím sluncem. Bizarně působící závěr je ale v něčem výmluvný. Jde o poslední skutečně barevný obraz série, jehož magii napomáhá i potápějící se loď a kočár tažený pegasy. Další návraty do potterovského světa už jsou výsostně temné.

Reklama
Reklama

Nemilosrdné proškrtání knižní předlohy

Harry Potter a Ohnivý pohár byl prvním filmem série s doporučením rodičovského doprovodu pro diváky mladší 13 let. Značí zlom, ale stále ztělesňuje zábavu staromilského střihu. Spolu s dalšími filmy formoval revizi moderního blockbusteru, kdy s počátkem milénia přišlo nové pojetí protagonistů, důraz na větší empatii, a především serialitu provázanou s literárními předlohami. Zatímco Pán prstenů také přežívá se srovnatelným věhlasem, například Letopisy Narnie, snažící se o následování potterovské trajektorie, leží z drtivé části v zapomnění.

Související

Čtvrtá část kouzelnické ságy je kritizována především pro své "řeznické" zacházení s předlohou. Paradoxně spoléhá na diváckou poučenost a obeznámenost s knižním světem a zároveň právě této skupině fanoušků nejvíce podráží nohy svou ignorancí. Více než kterýkoli jiný díl tento navíc odhalil závislost úspěchu na režijním a scenáristickém týmu. Newell se vydal eklektickou cestou, o poetiku samotné předlohy se však příliš neopřel. Nejlépe se cítí právě v plesových segmentech, kde vynikne jeho humorná lehkost a šarm. Přes očividné slabiny je ale Ohnivý pohár představující přerod série na několika úrovních stále fascinující.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Reklama
Sameček orangutana sumaterského Kawi
Sameček orangutana sumaterského Kawi
Sameček orangutana sumaterského Kawi

Smutný den pro pražskou zoo. Oblíbený orangutan Kawi se nešťastnou náhodou utopil

V Zoo Praha dnes ráno nešťastně zahynul pětiletý sameček orangutana sumaterského Pustakawan, kterému nikdo neřekl jinak než Kawi. Tragickou událost bohužel způsobila Kawiho mladická nerozvážnost a hra, při které neodhadl své fyzické schopnosti. Půl hodiny před otevírací dobou zoologické zahrady se při houpání pustil lana a spadl do vodního příkopu, kde se následkem nehody utopil.

Reklama
Reklama
Reklama