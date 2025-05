Daniel Radcliffe, Emma Watson and Rupert Grint budou mít své nástupce. HBO odhalilo jména herců, kteří ztvární hlavní postavy v připravovaném seriálu o Harrym Potterovi. Dominic McLaughlin bude hrát Harryho, Arabella Stanton Hermionu a Alastair Stout nového Rona. Pro všechny zmíněné to bude herecká premiéra.

"Po mimořádném hledání vedeném castingovými režisérkami Lucy Bevan a Emily Brockmann s potěšením oznamujeme, že jsme našli našeho Harryho, Hermionu a Rona," uvedli ve společném prohlášení showrunnerka a výkonná producentka Francesca Gardiner a výkonný producent a režisér (několika epizod) Mark Mylod.

"Talent těchto tří jedinečných herců je úžasný a už se nemůžeme dočkat, až svět uvidí jejich společné kouzlo na obrazovce. Rádi bychom poděkovali všem desítkám tisíc dětí, které se zúčastnily konkurzu. Bylo nám skutečným potěšením objevit tolik mladých talentů," cituje producenty americký filmový magazín Hollywood Reporter.

Platforma HBO na sociálních sítích již před časem odtajnila i jména představitelů některých dalších rolí: například profesorkou Minervou McGonagallovou by se měla stát Janet McTeerová a role profesora Severuse Snapea by se měl ujmout Brit Paapa Essiedu. Ředitele bradavické školy čar a kouzel Albuse Brumbála by si měl zahrát John Lithgow.

Seriál, který by měl být dle slov tvůrců "věrnou adaptací oblíbených knih o Harrym Potterovi", se začne natáčet letos v létě. Premiéru by pak měl mít v roce 2026 na HBO Max.