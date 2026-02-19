Gangy z Birminghamu a Cillian Murphy vezmou Netflix znovu útokem. Tentokrát jako film

Scénář k celovečernímu filmovému pokračování kultovního seriálu Gangy z Birminghamu (2013 až 2022) napsal opět Steven Knight a hlavní roli Tommyho Shelbyho znovu ztělesňuje oscarový Cillian Murphy. Temný příběh z Británie roku 1940 s názvem Gangy z Birminghamu: Nesmrtelný muž přímo navazuje na finále 6. série a bude k vidění na Netflixu od 20. března 2026.
Očekávaný snímek diváky zavede do Birminghamu uprostřed chaosu druhé světové války, kdy je někdejší šéf pouličního gangu Peaky Blinders a válečný veterán Tommy Shelby (Cillian Murphy) donucen vrátit se z dobrovolného exilu, aby čelil svému dosud nejničivějšímu zúčtování. S budoucností rodiny a země v sázce se musí postavit svým vlastním démonům a rozhodnout se, zda se utká se svým odkazem, nebo ho spálí na prach.
Britské kriminální drama režíruje Tom Harper, který stojí také za režií oceňovaného historického seriálu Vojna a mír (2016) či komediálního sci-fi seriálu Misfits: Zmetci (2009 a 2010). Na svém kontě má i režii několika epizod původního seriálu Gangy z Birminghamu (2013).
V dalších rolích se představí Rebecca Fergusonová (Duna, Dům plný dynamitu), na Oscara nominovaný Tim Roth (Gauneři, Osm hrozných), Sophie Rundleová (Po povodni, Gentleman Jack), Barry Keoghan (Saltburn, Víly z Inisherinu) nebo držitel ceny Primetime Emmy Stephen Graham (Adolescent, Tisíc ran).
Zástupci slovenské kultury varovali, že Česko se může vydat slovenskou cestou
Více než 700 představitelů slovenské kultury, včetně herců a režisérů, vyjádřilo obavy z příštích kroků českého ministra kultury Oty Klempíře (za Motoristy) a vyslovilo podporu českým kolegům v obraně před případnými mocenskými útoky. V otevřeném dopise vyslovili názor, že podobnost současné situace v Česku s tou slovenskou je nepřehlédnutelná.
Že by „dárek“ od Muska? Svět žasne nad senzačním postupem ukrajinských vojsk
Ukrajině se od minulé středy podařilo dobýt zpět asi 201 kilometrů čtverečních Ruskem okupovaného území. Vyplývá to z analýzy údajů Institutu pro studium války (ISW). Pokud jsou tato data správná, jedná se o nejrychlejší ukrajinský postup od protiofenzivy v červnu 2023. Podle analytiků k tomu přispělo vypnutí systému Starlink pro ruskou armádu.
Jílek dojel na patnáctistovce šestnáctý. Prohrál jsem už na startu, zlobil se na sebe
Rychlobruslař Metoděj Jílek skončil ve svém třetím olympijském startu v Miláně šestnáctý na doplňkové trati 1500 metrů. Zlato získal Číňan Ning Čung-jen, jenž zvítězil o 77 setin sekundy před největším favoritem Jordanem Stolzem z USA.
„Stydím se.“ Syřan obžalovaný ze znásilnění si u soudu stěžoval na ženskou tlumočnici
U Zemského soudu v Düsseldorfu na začátku února začal proces se dvěma Syřany obžalovanými ze znásilnění mladé ženy. Hned na úvod jeden z nich uvedl, že se „stydí“, protože mu tlumočí žena.
ŽIVĚPavel jmenuje v pondělí Červeného ministrem. Na schůzce řešili i jeho možný střet zájmů
Prezident Petr Pavel v pondělí jmenuje kandidáta Motoristů Igora Červeného ministrem životního prostředí. V tiskové zprávě to ve čtvrtek oznámil odbor komunikace prezidentské kanceláře. Pavel s Červeným podle něj dnes na schůzce řešili například otázky přístupu České republiky k ochraně přírody, vody a půdy či tematiku klimatické změny a připravenosti na ni.