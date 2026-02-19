Přeskočit na obsah
Benative
19. 2. Patrik
Film

Gangy z Birminghamu a Cillian Murphy vezmou Netflix znovu útokem. Tentokrát jako film

Petra Smítalová
Petra Smítalová
Petra Smítalová

Scénář k celovečernímu filmovému pokračování kultovního seriálu Gangy z Birminghamu (2013 až 2022) napsal opět Steven Knight a hlavní roli Tommyho Shelbyho znovu ztělesňuje oscarový Cillian Murphy. Temný příběh z Británie roku 1940 s názvem Gangy z Birminghamu: Nesmrtelný muž přímo navazuje na finále 6. série a bude k vidění na Netflixu od 20. března 2026.

Barry Keoghan a Cillian Murphy ve filmu Gangy z Birminghamu: Nesmrtelný muž (2026).
Barry Keoghan a Cillian Murphy ve filmu Gangy z Birminghamu: Nesmrtelný muž (2026).
Očekávaný snímek diváky zavede do Birminghamu uprostřed chaosu druhé světové války, kdy je někdejší šéf pouličního gangu Peaky Blinders a válečný veterán Tommy Shelby (Cillian Murphy) donucen vrátit se z dobrovolného exilu, aby čelil svému dosud nejničivějšímu zúčtování. S budoucností rodiny a země v sázce se musí postavit svým vlastním démonům a rozhodnout se, zda se utká se svým odkazem, nebo ho spálí na prach.

Britské kriminální drama režíruje Tom Harper, který stojí také za režií oceňovaného historického seriálu Vojna a mír (2016) či komediálního sci-fi seriálu Misfits: Zmetci (2009 a 2010). Na svém kontě má i režii několika epizod původního seriálu Gangy z Birminghamu (2013).

V dalších rolích se představí Rebecca Fergusonová (Duna, Dům plný dynamitu), na Oscara nominovaný Tim Roth (Gauneři, Osm hrozných), Sophie Rundleová (Po povodni, Gentleman Jack), Barry Keoghan (Saltburn, Víly z Inisherinu) nebo držitel ceny Primetime Emmy Stephen Graham (Adolescent, Tisíc ran).

