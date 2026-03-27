Kniha Nepokojná mysl nabízí pět příběhů ze života mladých vědců

Mají touhu objevovat, jsou to expati v zahraničí a žijí vědou. Občas musí bojovat o vlastní identitu, potýkají se s neúspěchem a někdy i s rozhodnutím, zda ve vědeckém světě vůbec zůstat. V nakladatelství Pointa vyšla kniha rozhovorů s mladými vědci a vědkyněmi. Její autorka, biochemička Hana Valenta, ji doplnila krátkými příběhy odhalujícími osobní zkušenosti i profesní výzvy mladých badatelů.
Pět vědců, pět rozhovorů, pět příběhů. Lucas, Alfred, Clara, Pauline a Esmée – mladí vědci z evropských univerzit v Belgii, Francii a Švédsku – se v knize svěřují se svou každodenní rutinou, radostmi i frustracemi. Usilují o doktorát v přírodních vědách a inženýrství nebo ho čerstvě získali. V rozhovorech s nimi se čtenáři například dozvědí, jaké vlastnosti by měl mít dobrý šéf na akademické půdě, jak náročné je publikovat vědecký článek, ale také jak vůbec zastavit nepokojnou mysl.
Most mezi vědci a jejich blízkými
Impulzem k napsání knihy byla zkušenost, kterou zná mnohý doktorand i jeho rodina: komunikační bariéra, jež vzniká při zdánlivě jednoduchých otázkách na rodinných setkáních. „Výsledkem je zmatená rodina, která nic moc nechápe, a frustrovaný doktorand, který ač se snaží sebevíc, nedokáže přesně vysvětlit, co vlastně celé dny dělá,“ popisuje autorka.
Kniha je určena všem, kteří mají ve svém okolí někoho z vědeckého prostředí a chtějí lépe porozumět jeho světu – rodičům doktorandů, přátelům, sourozencům i těm, kteří o vědecké kariéře sami uvažují.
Fascinována fluorescenčními mikroskopy
Autorka knihy Hana Valenta je biochemička, která žije a pracuje v Bruselu. Studovala v Praze i ve Francii a fascinují ji fluorescenční mikroskopy či proteiny. Vedle vědeckého výzkumu se dlouhodobě věnuje popularizaci vědy – organizovala Dny vědy na univerzitě, výstavy i výuku dětí v letní škole. Nepokojná mysl je její první vydanou knihou. Ta by měla dle jejích slov čtenářům přinést „osobní pohled do zákulisí akademického světa, který není jen o experimentech a bádání, ale především o lidech“.
Šťastný kuje olympijské železo. Pro svou vizi už má spojence v zahraničí
Nebuďme skromní, uspořádejme olympiádu, řekl první český ministr pro sport Boris Šťastný. A podle informací Aktuálně.cz nezůstal jen u slov. Kvůli největšímu sportovnímu svátku už navštívil Slovensko, se kterým by se chtěl při přípravách akce spojit. Zahájil také jednání s Českým olympijským výborem.
ŽIVĚ Hackeři s vazbami na Írán zaútočili na Spojené státy. Nabourali se do e-mailu šéfa FBI
Hackerská skupina s vazbami na Írán v pátek oznámila, že se nabourala do osobní e-mailové schránky ředitele amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Kashe Patela. Informovala o tom agentura Reuters. Na internetu hackeři zveřejnili mimo jiné Patelovy fotografie a životopis. Představitel amerického ministerstva spravedlnosti útok potvrdil a doplnil, že materiály jsou zřejmě autentické.
ŽIVĚ Nečekané spojenectví. Ukrajina podepsala dohodu o obranné spolupráci se Saúdskou Arábií
Kyjev a Rijád podepsaly dohodu o obranné spolupráci. V pátek to oznámil na síti X ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který je na návštěvě Saúdské Arábie. Dohoda má podle něj položit základ pro budoucí kontrakty, technologickou spolupráci a investice.
Proč Rajchl zaslouží podporu. A jak je třeba pomoci lidem, kteří mají závažné nemoci
Ve svém pravidelném pátečním pořadu se redaktor Aktuálně.cz Radek Bartoníček s nadhledem ohlíží za událostmi české politiky z uplynulého týdne. Podívejte se na osm krátkých videoukázek a glosy k nim. Tentokrát si můžete pustit premiéra Andreje Babiše, poslance Jindřicha Rajchla, Marka Nováka a Janu Bačíkovou i zdánlivě neznámé lidi. Ovšem tím, co dělají, velmi cenné - lékařku a pacienta.
Nemáte ještě lístky na Dánsko? Souboj o světový šampionát uvidíte jen v televizi
Úterní finále play off o mistrovství světa mezi fotbalisty Česka a Dánska v Praze je vyprodané. Fanoušci odpoledne vykoupili poslední zbylé vstupenky.