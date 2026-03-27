Reklama
Reklama
Literatura

Kniha Nepokojná mysl nabízí pět příběhů ze života mladých vědců

Petra Smítalová

Mají touhu objevovat, jsou to expati v zahraničí a žijí vědou. Občas musí bojovat o vlastní identitu, potýkají se s neúspěchem a někdy i s rozhodnutím, zda ve vědeckém světě vůbec zůstat. V nakladatelství Pointa vyšla kniha rozhovorů s mladými vědci a vědkyněmi. Její autorka, biochemička Hana Valenta, ji doplnila krátkými příběhy odhalujícími osobní zkušenosti i profesní výzvy mladých badatelů.

Autorka knihy Nepokojná mysl Hana Valenta je biochemička, která žije a pracuje v Bruselu.Foto: Pointa
Reklama

Pět vědců, pět rozhovorů, pět příběhů. Lucas, Alfred, Clara, Pauline a Esmée – mladí vědci z evropských univerzit v Belgii, Francii a Švédsku – se v knize svěřují se svou každodenní rutinou, radostmi i frustracemi. Usilují o doktorát v přírodních vědách a inženýrství nebo ho čerstvě získali. V rozhovorech s nimi se čtenáři například dozvědí, jaké vlastnosti by měl mít dobrý šéf na akademické půdě, jak náročné je publikovat vědecký článek, ale také jak vůbec zastavit nepokojnou mysl.

Obálky knihy Nepokojná mysl.Foto: Pointa

Most mezi vědci a jejich blízkými

Impulzem k napsání knihy byla zkušenost, kterou zná mnohý doktorand i jeho rodina: komunikační bariéra, jež vzniká při zdánlivě jednoduchých otázkách na rodinných setkáních. „Výsledkem je zmatená rodina, která nic moc nechápe, a frustrovaný doktorand, který ač se snaží sebevíc, nedokáže přesně vysvětlit, co vlastně celé dny dělá,“ popisuje autorka.

Kniha je určena všem, kteří mají ve svém okolí někoho z vědeckého prostředí a chtějí lépe porozumět jeho světu – rodičům doktorandů, přátelům, sourozencům i těm, kteří o vědecké kariéře sami uvažují.

Fascinována fluorescenčními mikroskopy

Autorka knihy Hana Valenta je biochemička, která žije a pracuje v Bruselu. Studovala v Praze i ve Francii a fascinují ji fluorescenční mikroskopy či proteiny. Vedle vědeckého výzkumu se dlouhodobě věnuje popularizaci vědy – organizovala Dny vědy na univerzitě, výstavy i výuku dětí v letní škole. Nepokojná mysl je její první vydanou knihou. Ta by měla dle jejích slov čtenářům přinést „osobní pohled do zákulisí akademického světa, který není jen o experimentech a bádání, ale především o lidech“.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
