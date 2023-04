Futuristicky posunuté paláce z dob komunismu. Vyšel trailer z českého sci-fi filmu

Matěj Hádek, Karel Dobrý, Václav Neužil nebo Jan Vlasák účinkují v novém českém sci-fi filmu Bod obnovy, který se odehrává v roce 2041 a točí se okolo etické otázky nesmrtelnosti. V pondělí pozdě večer z něj distribuční společnost Bioscop zveřejnila první trailer.

Ve snímku, jejž kina uvedou v září, mají všichni ústavní právo prožít jeden život. Pokud se jim přihodí nehoda nebo se stanou obětí vraždy, díky pojištění mohou znovu ožít - za předpokladu, že si každých 48 hodin digitálně zálohovali osobnost, tedy vytvořili bod obnovy.

Film se ptá, zda si lidstvo právo na podobnou druhou šanci zaslouží a jaké následky může mít taková záloha v rukou nezodpovědných jedinců či korporací. "Na misky vah se dává to, jestli máte, nebo vůbec můžete zasahovat do božího systému či jak to nazývat," řekl herec Václav Neužil při natáčení České televizi.

Snímek debutujícího režiséra Roberta Hloze má být kombinací sci-fi a detektivky. Hlavní roli mladé detektivky vyšetřující případ, kdy byla porušena základní pravidla obnovy, ztvární pětatřicetiletá Andrea Mohylová.

O dva roky mladší Hloz se narodil v Brně, studoval film ve Zlíně a také v Jižní Koreji. Jeho tamní desetiminutový snímek Numbers se roku 2012 dostal na festival v Cannes, později byl vybrán do talentové sekce německého Berlinale a nominován na studentskou cenu Český lev. Autor má na kontě více krátkometrážních děl, za jedno získal cenu Kodak Student Gold Award, za další ocenění poroty na festivalu v Drážďanech, ještě s jiným vyhrál sekci Straight8 v Cannes.

Vizuální efekty pro Bod obnovy vytváří postprodukční společnost Magiclab. Autoři slibují futuristicky posunuté barokní paláce či budovy z dob komunismu. "Například obchodní dům Kotva natočíme v reálu a pak dodáme spoustu fragmentů, které mají reprezentovat budoucnost, do níž se ve filmu posunujeme," řekl před časem producent Jan Kallista ze společnosti Film Kolektiv, která existuje od roku 2013.

Režisér v rozhovoru pro časopis Screendaily.com zmínil inspiraci filmem Potomci lidí režiséra Alfonse Cuaróna.

Vznik Bodu obnovy již před šesti lety podpořil Státní fond kinematografie částkou osm milionů korun. Přípravy projektu, který měl dle tehdejších odhadů stát přes 45 milionů korun, se protáhly kvůli pandemii. Dle hodnotitelů to bude "sci-fi thriller, v němž sci-fi není jen formálním ozvláštněním, ale nabízí svět s logickými vnitřními pravidly, která funkčně slouží základní zápletce přesahující běžná žánrová klišé".