Hrdinky slavného seriálu Sex ve městě si v pokračování nazvaném A jak to bylo dál... uvědomují svůj věk i sociální status. Snaží se "jít s dobou", tvrdí ve videorecenzi kritik Kamil Fila. Podle něj návrat hvězd 90. let minulého století působí trapně a divně. Divákovi je tvůrců líto, seriál by se mohl jmenovat Gender ve městě, dodává Fila. První dvě epizody lze vidět na českém HBO.

3:42 Kamil Fila recenzuje seriál A jak to bylo dál..., pokračování Sexu ve městě. | Video: Kamil Fila, Jakub Zuzánek