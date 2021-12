Sado mama. Diváky pobavilo logo pořadu Sama doma, Česká televize ho stáhla

Lidé na sociálních sítích se od pondělí baví novým logem pořadu Sama doma v internetovém vysílání České televize. V modernějším vizuálu byly totiž jednotlivé slabiky v názvu televizní relace rozdělené čarou, což svádělo k tomu, aby je diváci četli jako "Sado mama". Veřejnoprávní stanice proto logo raději opět změnila.

Hned jak Česká televize novou vizuální podobu pořadu Sama doma představila, začaly se na sociálních sítích množit pobavené reakce. Diváky totiž rozesmálo, že se autorům loga nezáměrně podařilo spojit relaci pro ženské publikum se sado-maso sexuálními praktikami, známými pod zkratkou BDSM.

Grafici zřejmě netušili, že lidé díky ostré dělicí linii mezi jednotlivými slabikami budou název číst jako "Sado mama" a vtipkovat o tom, že v oddechovém pořadu dojde na svazování nebo bičování. "Snad to aspoň dávají až po desáté," žertoval například na Twitteru diskutující František Lavička o potenciální nevhodnosti pořadu pro mladistvé.

"Tak to se na to konečně mrknu, když je to takhle," zaradovala se na Facebooku uživatelka Renata Tomanová. "Konečně název odpovídá obsahu," vyzdvihl zase ve svém komentáři Pavel Zálom. "V první chvíli jsem si pomyslel, že sadomáma je od někoho výborný fór. A on opravdu je. Přímo od ČT," reagoval správce populárního twitterového účtu Poslední skaut.

"Od Volákové bych se asi i nechal zmlátit," napsal na Twitteru uživatel pod přezdívkou Tommy. Narážel tím na jednu z moderátorek Petru Eliáš Volákovou. Jiná z moderátorek Barbora Černošková se pak k novému vizuálu vyjádřila pod facebookovým příspěvkem filmového kritika Kamila Fily. "Cílíme na minority! Zítra od 12:30 na ČT 1. Vysíláme v latexu," lákala se zjevnou nadsázkou.

Z popisku v internetovém vysílání lze ovšem předpokládat, že charakter pořadu navzdory nechtěně pikantnímu logu zůstane stejný. Stále by mělo jít o "přátelské posezení nad inspirativními tématy a šálkem čaje", jak je převážně ženské publikum zvyklé už od roku 1998, kdy se relace začala vysílat.

Česká televize se v úterý dopoledne po zpětné vazbě ze sociálních sítích rozhodla zavádějící logo nahradit jiným, které už hravé interpretaci nedává prostor. Některé diskutující to zklamalo. "Kdybyste do toho nevrtali, mohli jsme vidět věci," posteskl si na Twitteru Marek Nechvátal.

"Pořad Sama doma nemění svůj název ani dramaturgii. Jakkoli by podle reakcí na sítích měl formát s názvem Sado mama hodně potenciálních fanoušků. K chybě došlo při překlápění loga na nový web iVysílání, chyba je napravena a na webu už najdete logo, které se, snad, dá číst jen jedním jednoznačným způsobem," vysvětlil pro Aktuálně.cz Filip Platoš z tiskového oddělení České televize.



