Fila: Nájemná vražedkyně v bodě zlomu. Hollywood má novou akční hrdinku Chastainovou

Není jisté, co přivedlo třiačtyřicetiletou herečku Jessicu Chastainovou k touze stát se akční hrdinkou. Ve filmu Ava: Bez soucitu, který od čtvrtka promítají česká kina, nejenom ztvárnila hlavní roli, také je jednou z producentek.

Chastainová přitom byla až dosud spojena především s rolemi ve filmech, kde působí jak svým půvabem, tak především inteligencí. Prakticky všechny její postavy sžíraly pochybnosti a žádná si nerazila cestu vpřed lokty.

U Avy se zdá, že Chastainová tento handicap zranitelné křehké bytosti překonala. Je více sexy než kdykoli předtím a má unikátní vojenský výcvik v boji se zbraněmi i holýma rukama a nohama. Zároveň Ava svou sexy polohu zjevně hraje. Kdykoli může, zbavuje se make-upu a převléká z dráždivé róby či vypasovaného kostýmku do obyčejné teplákovky nebo džín a mikiny a chce být co nejméně nápadná. Nedělá to jen kvůli tomu, aby se neprozrazovala, ale zkrátka proto, že jí role exkluzivní kurtizány smrti není příjemná.

Ke své práci se nepropracovala ambicí, ale proto, že si v podstatě odpykává alternativní trest. Řízení pod vlivem alkoholu, nechtěné zabití spolujezdce, léta strávená na drogách, útěky z domova, výchovné problémy - zdá se škoda mrhat jejím talentem, zároveň ji ale nelze udržet v armádě s tuhou disciplínou.

Její mentor hraný Johnem Malkovichem tak využije Aviny individualistické povahy a udělá z ní nájemného zabijáka, který ani nemá vědět, proč vraždí. V Avě však hlodá svědomí a nedokáže se obětí před jejich smrtí neptat, čím se provinily. To se ovšem nelíbí nejvyššímu šéfovi organizace zabijáků hranému Colinem Farrellem, který se proto rozhodne Avu odstranit.

Zrození nové hrdinky

Akční film dávno není doménou mužů a vlastně nikdy nebyl. Nejprve se ženy o podíl na akci přihlásily v 70. letech minulého století, v době rozvoje kung-fu či samurajských filmů. Postupně pronikly do městských krimi a nakonec i do špionážních snímků nebo thrillerů s nájemnými zabijáky.

Základní napěťový mix tvoří nápad, že ženy kromě "ženských" využívají i "mužské" zbraně - příslib sexu může být smrtící, svádění může být léčka, za maskou chladnokrevného zabijáka se skrývá zlomená křehká duše. Fyzické dovednosti a inteligence nezaručují svobodu, ženu ale většinou nechají v osidlech mocných institucí a mužů, kteří se tváří otcovsky nebo jako milenci.

2:08 Avu: Bez soucitu promítají kina od čtvrtka. | Video: Bontonfilm

V Asii se žánr "girls and guns" rozšířil dříve a jeho západní podobu asi nejvíce rozvinul režisér Luc Besson, poprvé v roce 1990 s filmem Brutální Nikita. Postupně coby producent přidal Colombianu se Zoe Saldanovou nebo Lucy se Scarlett Johanssonovou, sám přímo režíroval ještě nedávnou Annu.

A Hollywood dnes stále hledá, kterou ženskou hvězdu by v akčním žánru mohl využít. Roku 1993 v remaku Nikity nazvaném Zabiják uvedl na scénu Bridget Fondovou, tři roky nato Geenu Davisovou v Dlouhém polibku na dobrou noc a později to zkusil s Angelinou Jolie ve snímku Salt. Novodobou ikonou se stala Charlize Theronová díky nedávné Atomic Blonde a trochu psychologičtější variantu zkusila Jennifer Lawrenceová v Rudé volavce. Teď k nim tedy přibyla Jessica Chastainová.

Ava válčí se světem

V roli Avy udržuje přijatelně věrohodný kontrast tvrdosti, když fyzicky likviduje oběti, a vnitřní rozechvělosti či nejistoty, již projevuje skoro ve všech jiných ohledech a která postavě dává jistou psychologickou hloubku.

Ava není hyperstylizovaná akční jízda, spíše vyprávění střídající několik poloh. Hrdinčina kariéra se zjevně nachází v bodu zlomu a její "trvanlivost" coby těžce zkoušené osobnosti je u konce.

Prakticky by Avě mělo být nějakých pozdních dvacet nebo raných třicet let, ale Chastainová ještě působí tak, že by mohla být vyléčenou feťačkou zocelenou vojenským tréninkem. Mnohem víc než drogy ji však pokouší alkohol, vždy snadno dostupný, a stresových příležitostí je příliš. Z domova utekla kvůli otci, který podváděl matku, a ta zase nikdy nevěřila dceři. Utekla i od sestry, s jejímž nynějším přítelem ji pojí bývalé, ale nevyřešené citové pouto. Má teď věřit svému náhradnímu otci, který jí zajišťuje obživu a hájí ji před dalším, tentokrát zlým otcem, jenž nemá pochopení pro osobní poklesky.

Obsazením Geeny Davisové do role matky a Johna Malkoviche coby chápavého mentora na nás snímek pomrkává, že se vidíme s herci, kteří předtím hráli v jiných zabijáckých titulech, Dlouhém polibku na dobrou noc a Red.

Jinak ale Ava nerozvíjí žádnou hru odkazů, žádný zásadní vývoj žánru, spíše se snaží, abychom v ní nehledali podobnosti s dalšími snímky a odpustili částečnou odvozenost. Nevytváří alternativní svět nájemných zabijáků jako John Wick ani to není film, jenž by reflektoval reálné geopolitické rozložení sil, tedy že bychom se dozvěděli něco o tom, jak spolu studeně válčí Amerika, Rusko, Čína či země Blízkého východu.

Snímek se soustřeďuje na Avin soukromý souboj se světem, její snahu zůstat střízlivá, vrátit se zpět k původní rodině a zároveň se uchránit před novým nebezpečím.

Na půl cesty

Z hlediska žánrového fanouška Ava není výjimečná. Akční sekvence nevynikají stylem snímání ani choreografií. Žádné několikaminutové záběry jako v Atomic Blonde, žádná ornamentalita jako od Luca Bessona, žádná pečlivá práce s pohybem v architektonických labyrintech.

Jessica Chastainová sice nepůsobí tak subtilně jako Angelina Jolie ve snímku Salt nebo Zoe Saldanová v Colombianě, avšak nemá v sobě takovou fyzickou dominanci, jakou dokázala přenést na plátno bývalá zápasnice MMA Gina Caranová v nepřekonaném akčním filmu Zkrat od režiséra Stevena Soderbergha. Pouze tady bylo nade vší pochybnost jasné, že robustně stavěná, pohybově nesmírně přesná a účelná Caranová dokáže přemoci průměrně velkého muže, jakými jsou Michael Fassbender nebo Ewan McGregor.

Souboj Jessicy Chastainové a Colina Farrella je pro jistotu komplikovanější tím, že oba mají handicapy a nejsou schopni jeden druhého jednoznačně porazit. Projevuje se na nich čím dál větší úbytek sil. Ani to však z Avy nedělá naturalistický film, spíše něco na půl cesty mezi akční jízdou a realistickým dramatem. Snímek, který na začátku tepe videoklipovou dynamikou, na konci záměrně předvádí, jak hrdince dochází dech.

Zatímco po charakterních hercích, kteří vezmou akční role, se většinou nechce předvedení slabosti, ženským hrdinkám kinematografie stále naznačuje, že se ocitly v byznysu, jenž pro ně není.

Touha hereček posílit u ženského i mužského publika stejně jako povědomí o "girl power" naráží v žánrové zábavě na svá omezení. Namísto toho, aby se osamostatnily, ukazují, že čím víc se snažíte být jako muži, tím více jste pouhým kolečkem velkého byznysu. A ten prostě nepřemůžete.