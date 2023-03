Detektiv, kvůli němuž Idris Elba odmítl Bonda. Po úspěchu seriálu má film na Netflixu

Na světové premiéře krimi thrilleru o londýnském detektivovi Johnu Lutherovi vyslovil jeho představitel Idris Elba naději, že v případě úspěchu založí novou franšízu. Přání by se mu stále mohlo naplnit. Přes rozpačité reakce kritiků je Luther: Pád z nebes po prvním víkendu nejsledovanějším filmem také na českém Netflixu.

V novince si padesátiletý britský herec Idris Elba zopakoval roli brilantního, avšak impulzivního a problematicky postupujícího detektiva Johna Luthera, kterého v letech 2010 až 2019 ztvárnil ve stejnojmenném seriálu britské BBC. Rozdíl je v tom, že teď na ploše dvouhodinového filmu promlouvá k celosvětovému publiku.

Snímek navazuje na příběh seriálu, který diváci nepotřebují znát. Na začátku se John Luther dozví o zmizení mladého uklízeče z korporátu. Ještě stihne slíbit jeho matce, že chlapce najde. Pak je však detektiv kvůli předešlému chování a nestandardním metodám obžalován z vloupání, zastrašování podezřelého, manipulace s důkazy či korupce. Za to, že si "osoboval právo brát spravedlnost do vlastních rukou", končí ve věznici s maximální ostrahou, kde ho vězni šikanují a psychopatický sadistický vrah jej dál provokuje na dálku. Protože hrdina se nemůže smířit s tím, že by porušil slib a případ nevyřešil, z vězení utíká s cílem dopadnout vraha. Vše se odehraje v úvodních minutách příběhu, i vrahovu tvář diváci znají od prvních minut.

"Tohle byla vždycky moje vysněná role," říká Idris Elba, jehož jméno přitom bylo roky skloňováno při debatách, kdo převezme roli filmového agenta 007 Jamese Bonda. Elba to podle britského listu The Independent odmítl právě s argumentem, že už hraje Luthera. "Začal první řadou seriálu, pak byla druhá. Když přišla třetí, bylo jasné, že se Luther lidem zalíbil. Zhruba tehdy se zrodil nápad udělat o něm celý film," vysvětluje.

Třetí řada měla premiéru v roce 2013, od té doby následovaly ještě dvě. Na dotaz, zda má Luther: Pád z nebes v případě úspěchu odstartovat novou filmovou sérii, Idris Elba přitakává. "Určitě, pojďme to říct jednoznačně. Hrozně rád bych, aby se z toho stala franšíza," doplňuje. Franšízy jako Stranger Things nebo Na nože jsou pro služby typu Netflix důležité, videotéky pak nepotřebují s každým titulem tolik investovat do reklamy a budovat povědomí o značce.

V novém filmu o Lutherovi vraha ztvárnil osmapadesátiletý Andy Serkis, známý jako Glum z trilogie Pán prstenů. "Když jsem poprvé četl scénář, popravdě se mi tuhle postavu vůbec nechtělo hrát. Říkal jsem si, že už jsem takhle temných rolí měl až až," přiznává Serkis. "Pak jsem se na to ale podíval s nadhledem. A herec má být schopný se podobné postavy zhostit, nějak ji pojmout a skrze ni divákům umožnit, aby měli nad čím přemýšlet. Pro mě ta postava ztělesňuje pošetilost naší doby, touhu přesunout obrovskou část naší moci na internet a do rukou technologií," uvažuje Serkis. Kromě něj ve filmu účinkuje známá herečka Cynthia Erivo.

Luthera vymyslel čtyřiapadesátiletý britský scenárista a spisovatel Neil Cross, z poslední doby podepsaný pod seriálovou adaptací filmu Pobřeží moskytů. Jeho román Always the Sun z roku 2004 se ocitl v širších nominacích na Bookerovu cenu. Ohledně novinky říká, že nejtěžší bylo vybalancovat očekávání diváků, kteří znají všech pět řad seriálu, a zároveň k Lutherově postavě přitáhnout předplatitele Netflixu, kterým dosud nic neříkal. "Nejvíc mi dalo zabrat vymýšlení, jak tohle pojmout jako samostatný film, který obstojí u obou skupin," konstatuje Cross.

Podle deníku New York Times už seriál Luther trpěl tím, že složitému hrdinovi nepostavil do cesty adekvátně zajímavé nepřátele. A film tutéž chybu opakuje. Andy Serkis v roli vraha vzbuzuje spíš pobavení než strach a scéna, kdy s Lutherem bojuje v londýnském metru, působí směšně, hodnotí recenzentka. Podle ní je příběh slabý a protkaný klišé o maskovaných šílencích, mučírnách či anonymních loserech přilepených k počítačovým obrazovkám.

Odmítavě se k filmu v britském deníku Guardian staví také kritik Peter Bradshaw. Podle něj Luther: Pád z nebes možná uspokojí fanoušky seriálu, je v něm ale pramálo původního či zajímavého. Bradshaw novince udělil dvě hvězdičky z pěti. Na serveru Rottentomatoes.com, jenž shromažďuje recenze z angloamerických médií, má průměrné skóre 67 procent.