Česko už zná snímek roku 2025. Zabodovalo drama Sbormistr i první český viet-film

Nejlepším filmem uplynulého roku je podle členů Sdružení české filmové kritiky drama Sbormistr. Cenu získala i šestnáctiletá představitelka hlavní ženské role snímku Kateřina Falbrová. Ocenění za scénář udělili kritici českému viet-filmu Letní škola, 2001. Uspěla i režisérka Tereza Nvotová s emočně vypjatým dramatem Otec, v němž porotce zaujal také výkon slovenského herce Milana Ondríka.
Snímky Sbormistr, Otec a Letní škola, 2001 si odnesly po dvou cenách. Organizátoři uvedli, že hlasování o nejlepším filmu bylo velmi těsné. Členové poroty se nakonec přiklonili ke Sbormistrovi producentské dvojice Jiřího Konečného a Ivana Ostrochovského v režii Ondřeje Provazníka. „Dělali jsme ten film proto, abychom upozornili na situaci obětí, abychom jim ten film věnovali jako určitý hold,“ řekl Konečný.
Příběh dospívající dívky, která si hledá své místo v prestižním dívčím pěveckém sboru vedeném obdivovaným mužem, otvírá témata manipulace a sexuálního zneužívání mladistvých. Výkon Falbrové v titulní roli označili porotci za odzbrojující.
Letní škola, 2001 vynesla svému autorovi Dužanu Duongovi vedle ceny za scénář také cenu pro objev roku. Scenáristické ocenění s ním sdílejí Jan Smutný a Lukáš Kokeš.
Uspěl i Hlaváček Gramatovou
Nejlepším dokumentem se stal Dům bez východu režiséra Tomáše Hlaváčka. Jeho snímek sleduje důsledky obchodu s chudobou, jehož ohniskem jsou takzvané kořistnické domy.
Z dramatu nazvaného Nahoře nebe, v dolině já, které filmařka Katarína Gramatová obsadila ve velké míře neherci, vyzdvihli kritici a kritičky jako audiovizuální počin kameru Tomáše Kotase.
V kategorii Mimo kino zvítězila kriminální minisérie Studna z produkce platformy Oneplay. Její tvůrci, scenáristé Miro Šifra s Kristinou Májovou a režisérka Tereza Kopáčová, se inspirovali skutečnou rodinnou tragédií ze středočeských Vonoklas a také známou epizodou ze seriálu 30 případů majora Zemana.
Cenu má „animák“ o ruské invazi
Mezi krátkometrážní tvorbou bodoval deníkově pojatý animovaný snímek I Died in Irpin, v němž režisérka Anastasija Falilejevová dokumentuje první dny po zahájení ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022.
Vítězný film Sbormistr provází kontroverze kvůli tomu, že v příběhu inspirovaném kauzou odsouzeného Bohumila Kulínského se poznala jedna z jeho obětí, a to i kvůli použití shodného křestního jména. Producenti nyní z její strany čelí žalobě. Provazník vyjádřil už dříve lítost nad tím, že jeho snímek některé skutečné oběti psychicky zasáhl. Falbrová ocenila všechny oběti, které měly odvahu ji kontaktovat.
Společnost endorfilm jako hlavní producent filmu trvá na tom, že snímek je fikčním uměleckým dílem. V prohlášení uvedla, že usilovala o smír, ale protistrana vznesla nepřijatelné požadavky včetně desetimilionového odškodného a zákazu televizního vysílání filmu v ČR.
Večer se nesl ve sportovním duchu, ceny předávali mimo jiné bývalá atletka Ludmila Formanová, kajakář Vavřinec Hradilek či hokejová legenda Dominik Hašek. Moderátorem byl youtuber Jan Špaček.
