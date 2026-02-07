Přeskočit na obsah
Film

KVÍZ: Titanic, Pelíšky, Kmotr i Kolja. Odhalíte chybu v tvrzeních o slavném filmu?

Jaroslav Totušek

V tomhle kvízu máte šanci dozvědět se o legendárních českých i světových filmech něco nového. V každé otázce na vás čeká jeden slavný snímek, o kterém vám prozradíme tři informace. Dvě z nich jsou skutečná fakta, ale jedna je vždy vymyšlená. Dokážete odhalit lež? Čelisti, Obecná škola i Vetřelec už čekají. Tak hodně štěstí!

