KVÍZ: Titanic, Pelíšky, Kmotr i Kolja. Odhalíte chybu v tvrzeních o slavném filmu?

V tomhle kvízu máte šanci dozvědět se o legendárních českých i světových filmech něco nového. V každé otázce na vás čeká jeden slavný snímek, o kterém vám prozradíme tři informace. Dvě z nich jsou skutečná fakta, ale jedna je vždy vymyšlená. Dokážete odhalit lež? Čelisti, Obecná škola i Vetřelec už čekají. Tak hodně štěstí!
Můj šéf robot. Firmy usilují o nesmrtelnost svých nejlepších manažerů, pomoct má AI
Umělá inteligence i obrazové a zvukové projekce pomáhají ke vzniku digitálních klonů. Ty ale občas blouzní, nebo dokonce lžou.
„Až do hořkého konce.“ Bývalý šéf ČT Souček hodnotí vyhlídky Moravce i celé televize
Bývalý generální ředitel České televize Jan Souček se zamýšlí nad plány vlády Andreje Babiše, jež se týkající financování veřejnoprávních médií. Hovoří o osekávání jejich rozpočtů a varuje před důsledky, které to přinese. Podle něj ČT hrozí úpadek relevance u diváků. Souček glosuje také peripetie okolo Václava Moravce.
Pastrňáka pobavila přezdívka. Bylo mi ctí, prohlásil hvězdný útočník
Hvězdný hokejový útočník David Pastrňák byl nadšený, že mohl na slavnostním zahájení olympijských her v Miláně nést českou vlajku.