Brad Pitt vraždí zabijáky na střeše šinkansenu. Do kin míří nový akční film

V novém akčním thrilleru Bullet Train, který přespříští týden začnou promítat česká kina, hollywoodský herec Brad Pitt bojuje s nájemnými vrahy na střeše vysokorychlostního vlaku křižujícího Japonsko. Osmapadesátiletý Pitt se při natáčení znovu setkal se svým někdejším kaskadérem, dnes šestačtyřicetiletým režisérem Davidem Leitchem.

Pitt hraje nájemného zabijáka Berušku, kterému se předchozí kšefty vymkly z ruky. "Moje smůla je přímo biblická," říká o sobě. Tentokrát chtěl svou práci udělat mírumilovně. Na misi v šinkansenu, vlaku dosahujícím rychlosti až 320 kilometrů za hodinu, se však dostává do křížku se smrtícími protivníky.

Příběh vznikl adaptací stejnojmenného temně komediálního thrillerového románu, jejž roku 2010 napsal Japonec Kōtarō Isaka. Kromě Pitta ve snímku účinkují Sandra Bullocková, Michael Shannon proslavený dobovým dramatem Nouzový východ, Zazie Beetzová známá ze seriálu Atlanta či Aaron Taylor-Johnson neboli Pietro Maximov z marvelovského světa Avengers.

Film se jmenuje Bullet Train. V anglofonních zemích bývá tímto spojením označován právě japonský vlak, respektive síť vysokorychlostních tratí šinkansen.

"Když půjdeme úplně na začátek, ze všeho nejdřív byl Dave Leitch v 90. letech můj kaskadér," vzpomíná Brad Pitt. Potkali se při natáčení známého Klubu rváčů z roku 1999. "Tehdy mě připravoval na bojové scény a odvedl fakt dobrou práci," tvrdí herec. S Leitchem následně do roku 2004 spolupracoval ještě na několika snímcích. "Pak mě ale opustil a začal se věnovat jiným věcem. Čili tímhle filmem se uzavírá jeden kruh," dodává Pitt.

Někdejší kaskadér a nynější režisér Leitch si podle svých slov dal záležet, aby Bullet Train obsahoval spoustu akčních scén a šarvátek, kdy se Pitt rve s nájemnými vrahy. Všichni se ve vysokorychlostním vlaku snaží ukořistit důležitý kufřík.

Od chvíle, kdy začal režírovat, je David Leitch podepsaný pod snímky John Wick, Atomic Blonde: Bez lítosti nebo Deadpool 2. Naposledy před třemi roky natočil akční titul Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw. V novince se snažil vybalancovat násilné scény těmi odlehčenějšími, komediálními, říká.

"Vždycky jde o to, jakou tomu filmu pomyslně namícháte barvu," přirovnává. "Pokud ten fikční svět nebereme úplně vážně, umožňuje nám to dělat v něm víc věcí. Bullet Train se odehrává v takovém trochu komiksovém, eskapistickém fantasy světě, kde je možné rozvinout některé temnější motivy," líčí.

Štáb snímek poslední týden propagoval v Evropě. Kina včetně těch českých jej začnou promítat 4. srpna. "Jak byly lockdowny, vůbec mi nedošlo, že už ten film připravujeme tři roky," poznamenává Brad Pitt.

Podle něj se snímek snad povedl. "Všichni jsme udělali maximum pro to, abychom ten příběh odvyprávěli co nejlíp. Teď nastal čas popustit otěže a uvidíme sami, jak si to lidé užijí. Doufám, že se v kině budou smát," dodává herec.