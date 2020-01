Ztřeštěné, bláznivé. Margot Robbie uvedla film o antihrdinkách, už myslí na další

Australská herečka Margot Robbie naznačuje, že její nový, převážně ženami obsazený akční film Birds of Prey by mohl odstartovat ságu. Snímek, ve kterém si zopakovala roli komiksové antihrdinky Harley Quinn, označuje za projekt, na kterém jí mimořádně záleží.

Devětadvacetiletá herečka, která na sebe upozornila výkonem ve Vlkovi z Wall Street, je v těchto dnech nominovaná na Oscara i dvě britské ceny Bafta za výkon v loňských filmech Bombshell a Tenkrát v Hollywoodu. Tuto středu se však v Londýně prošla po červeném koberci před slavnostní premiérou dalšího snímku, jehož celý název zní Birds of Prey (Podivuhodná proměna Harley Quinn). Česká kina ho uvedou příští čtvrtek.

S nápadem natočit superhrdinský akční film, ve kterém místo mužů hlavní role ztvární ženy, přišla za studiem Warner Bros. právě Margot Robbie. A projekt s odhadovaným rozpočtem 97,1 milionu dolarů, což jsou 2,2 miliardy korun, nakonec i produkovala.

Do středu pozornosti tím přináší postavu Harley Quinn z příběhů společnosti DC Comics o Batmanovi. Stejně jako její kolegyně: Huntress hraje Američanka Mary Elizabeth Winstead známá z hororů Ulice Cloverfield 10 nebo Abraham Lincoln: Lovec upírů, postavu Black Canary pak ztvárnila Jurnee Smollett-Bell ze seriálu True Blood: Pravá krev.

Že by Birds of Prey mohlo začít novou sérii, Margot Robbie nevylučuje. "Samozřejmě mám různá velká přání, co bychom mohli ve světě DC Comics udělat dál. Ale zatím nic, co bych mohla oficiálně oznámit," řekla na červeném koberci.

Za natáčením se prý ohlíží ráda. "Hrozně ráda hraju i produkuju a tady jsem mohla dělat obojí naráz. Fungovalo to hladce, mimo jiné proto, že jsem kolem sebe měla skvělé lidi," říká.

Harley Quinn, kterou už Australanka ztvárnila před čtyřmi roky ve snímku Sebevražedný oddíl, se v novém filmu rozchází se svým přítelem Jokerem a zjišťuje, že o její život usiluje hned několik lidí - v prvé řadě superhrdina Black Mask, kterého hraje Skot Ewan McGregor.

Gang vedený Harley Quinn se ve filmu snaží ochránit mladou ženu, která právě Black Maskovi ukradla cenný diamant.

"Jsem nesmírně hrdá a nesmírně nervózní. Nikdy nevíte, jak budou lidi reagovat," dodala před premiérou Margot Robbie.

2:20 Film Birds of Prey začnou česká kina promítat 6. února. | Video: Vertical Ent.

Na Birds of Prey v roce 2021 volně naváže pokračování Sebevražedného oddílu.

První reakce na film teď sepisují američtí kritici. Přispěvatelka deníku Los Angeles Times už se na sociálních sítích nechala slyšet, že Birds of Prey jsou "totálně přepálené, barvité, chaotické a drze zábavné".

Redaktor časopisu Forbes zase oceňuje, že tvůrce nemarní čas vysvětlováním, jak Birds of Prey zapadají do zbytku světa DC Universe. "Je to ztřeštěná, bláznivá krimikomedie," podotýká Forbes.

Další, kdo se zúčastnili středeční premiéry, novinku přirovnávají k akčním dílům série John Wick, jejichž režisér Chad Stahelski pomáhal s dotáčkami Birds of Prey nebo ke komiksovému Deadpoolovi.

V pořadí osmý snímek ze světa DC Universe inspirovaly komiksy o superhrdinském týmu Birds of Prey, vycházející od konce 90. let minulého století. Film natočila čínsko-americká režisérka Cathy Yan, která absolvovala univerzitu Princeton a dříve pracovala jako novinářka deníků Los Angeles Times nebo Wall Street Journal.

Poté co vyrobila několik krátkometrážních titulů, na sebe předloni upozornila celovečerním snímkem Dead Pigs. K němu ji inspiroval článek o tom, jak bylo v řece Chuang-pchu-ťiang tekoucí na východě Číny bez vysvětlení nalezeno 16 tisíc mrtvých prasat. Film měl premiéru na festivalu Sundance, kde získal zvláštní uznání poroty.