Další úspěch Kaščejevové. Na festivalu Sundance vyhrála cenu za krátký animovaný film

Snímek Dcera režisérky Darji Kaščejevové zvítězil na americkém festivalu Sundance v kategorii krátkometrážních animovaných filmů. Na webu to oznámili organizátoři. Akce, u jejíhož zrodu stál herec a režisér Robert Redford, je považována za největší přehlídku nezávislé americké kinematografie.

Film, který beze slov vypráví o vztahu dcery a otce, už loni v září v konkurenci více než 1600 děl získal studentského Oscara. Předtím si jeho autorka odvezla mimo jiné dvě ceny z největšího festivalu animovaných filmů světa ve francouzském Annecy. Nyní je Dcera nominovaná na Oscara nebo na Cenu Magnesia za nejlepší studentský film, která bude vyhlášena spolu s Českými lvy 7. března.

Ze Sundance si letos hlavní cenu v kategorii krátkých filmů odnáší francouzsko-marocký snímek So What If The Goats Die (A co když kozy zemřou) režisérky Sofie Alaouiové, který vypráví o osudech mladého horského pastevce.

Třiatřicetiletá studentka pražské FAMU Darja Kaščejevová použila při tvorbě Dcery metodu ruční kamery používané v hraném filmu. Výroba trvala asi rok a půl, autorka čtyři měsíce vytvářela kulisy a loutky, další čtyři měsíce animovala. Technika, kterou zvolila, je časově náročná, za den vznikne třeba jen osm sekund filmu.

Winner of the Short Film Jury Award for Animation: DAUGHTER, directed by Daria Kashcheeva #sundance pic.twitter.com/aUDkWadBug — SundanceFilmFestival (@sundancefest) January 29, 2020

Film Dcera se nyní promítá ve Spojených státech na několika festivalech a je i součástí programu Animation Show of Shows. Mezi dalšími akcemi, na něž se Kaščejevová v dohledné době chystá, jsou festival Anima v Bruselu koncem února či březnový Tricky Women ve Vídni.

V českých kinech Dceru uvede na jaře společnost Aerofilms v rámci pásma animovaných filmů FAMU.

Sundance je největší festival nezávislé kinematografie v USA, významem bývá přirovnáván k trojici největších evropských přehlídek v Cannes, Benátkách a Berlíně. Letos pořadatelé na program vybírali snímky z 15 100 zaslaných přihlášek.

Češi uspěli na Sundance už v minulých letech. V roce 2016 zde byl uveden krátký film Furiant režiséra Ondřeje Hudečka, který získal cenu za režii. V roce 2012 byl v mezinárodní soutěžní sekci představen titul Bohdana Slámy Čtyři slunce.

