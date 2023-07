Nové filmy Polanského či Finchera. Benátský festival uvede i drama o Elvisově ženě

Nové filmy slavných režisérů Romana Polanského, Davida Finchera, Woodyho Allena či Agnieszky Holland uvidí návštěvníci letošního benátského festivalu. Nepotvrdily se tak obavy, že kvůli stávce hollywoodských herců a scenáristů bude jubilejní 80. ročník prestižní akce chudší než dřív.

Mnohé hollywoodské hvězdy se neprojdou po červeném koberci, neboť pravidla odborů týkající se stávky jim zakazují propagovat filmy vyrobené velkými studii, vysvětluje agentura AP. Přesto se uměleckému řediteli přehlídky Albertu Barberovi podařilo zajistit některé z nejočekávanějších premiér roku. Benátský festival potrvá od 30. srpna do 9. září.

Kvůli stávce organizátoři přišli jen o drama z tenisového prostředí Rivalové, které natočil Luca Guadagnino a v němž hlavní roli ztvárnila Zendaya. Marketingové oddělení Amazon Studios ho nakonec odložilo na rok 2024, uvedl server Variety.com. O hlavní cenu Zlatého lva bude na festivalu, jehož vítěz později často uspěje i na amerických Oscarech, usilovat 23 titulů.

Režisérka Sofia Coppola, známá jako autorka snímku Ztraceno v překladu nebo Marie Antoinetty, uvede snímek Priscilla. Natočila jej podle autobiografie dnes osmasedmdesátileté Priscilly Presley, manželky zpěváka Elvise Presleyho. Dívku, která se s Presleym seznámila jako čtrnáctiletá, ztvární Američanka Cailee Spaeny. Rokenrolovou hvězdu hraje Jacob Elordi. Kniha roku 1992 vyšla také v českém překladu pod názvem Můj život s Elvisem.

Ze životopisných děl vzbuzuje pozornost též drama videotéky Netflix o dirigentovi Leonardu Bernsteinovi, které natočil a hlavní roli v něm ztvárnil herec Bradley Cooper. Jmenuje se Maestro.

Michael Mann, autor Nelítostného souboje, v Benátkách uvede svůj nový film o automobilovém závodníkovi a podnikateli Enzu Ferrarim. Hrát ho bude Adam Driver, jeho manželku ztvární Penélope Cruz.

Organizátoři do soutěže vybrali pět filmů natočených ženami. Kromě Sofie Coppoly jsou mezi nimi Ava DuVernay, v benátské historii první režisérka černé pleti, která může dosáhnout na hlavní cenu. Usilovat o to bude se snímkem Origin o rasistické historii USA.

Řecký tvůrce Jorgos Lanthimos, známý filmy Humr nebo Favoritka, uvede surrealistickou sci-fi komedii Chudáčci s herečkami Emmou Stone a Margaret Qualley nebo Markem Ruffalem a Willemem Dafoem.

Některá média si všímají, že do Benátek míří hned tři režiséři s pošramocenou pověstí. Woody Allen, Roman Polanski i Luc Besson v posledních letech každý čelili jinému typu nařčení, někteří v souvislosti s kauzou #MeToo. Všichni tři obvinění odmítají. Bessona, který zde bude soutěžit s novým filmem Dogman, policie minulý měsíc očistila od obvinění z roku 2018, že znásilnil herečku.

Sedmaosmdesátiletý Woody Allen mimo soutěž představí svůj první film natočený ve francouzštině nazvaný Coup de chance. O dva roky starší Roman Polanski taktéž mimo soutěž uvede snímek The Palace, v němž účinkují Mickey Rourke, John Cleese nebo Fanny Ardant. Odehrává se na silvestra roku 1999 ve švýcarském hotelu.

"Besson byl nedávno plně zproštěn všech obvinění. Woody Allen byl na konci 90. let dvakrát vyšetřován a zproštěn viny. U nich nechápu, kde je problém," řekl serveru Variety umělecký ředitel festivalu Alberto Barbera. "V případě Polanského je to paradox. Stalo se to před desítkami let. Polanski přiznal zodpovědnost. Požádal o odpuštění. Jeho oběť mu odpustila a prosila, aby se věc už znovu nevytahovala na světlo. Nevidím důvod, proč do něj znovu kopat," argumentuje Barbera.

Woodyho Allena roku 1992 při rozchodu nařkla partnerka z údajného zneužití jejich adoptivní dcery. Filmař vinu odmítl, nikdy nebyl obviněn. Polanski se přiznal, že roku 1977 spal s třináctiletou dívkou, a později uprchl ze Spojených států, kde je sex s nezletilými považován za znásilnění. Polanski však vinu odmítá, trvá na tom, že šlo o dobrovolný styk.

1:59 Woody Allen svůj nový film Coup de chance natočil ve francouzštině. | Video: Metropolitan Filmexport

Ani tím výčet novinek v programu benátského festivalu nekončí. Wes Anderson teprve nedávno do světových kin uvedl film Asteroid City, mezitím už ale pro Netflix dokončil čtyřicetiminutovou komedii Podivuhodný příběh Henryho Sugara, ve které účinkují Benedict Cumberbatch, Ralph Fiennes či Ben Kingsley. I tento snímek, jenž vznikl podle stejnojmenné povídky Roalda Dahla, bude mít premiéru v Benátkách.

David Fincher, proslulý filmy Klub rváčů nebo Zodiac, seznámí obecenstvo se svou novinkou o nájemném vrahovi nazvanou The Killer. Hrají v ní Michael Fassbender nebo Tilda Swinton. I tento film vznikal pro videotéku Netflix, kde má mít premiéru 10. listopadu.

Benátský festival dále uvede nová díla režisérů Harmonyho Korinea, Williama Friedkina, Richarda Linklatera či Pabla Larraína. Mexický režisér Michel Franco představí emotivní drama o lásce, ztrátě a paměti Memory s Jessicou Chastain a Peterem Sarsgaardem. A do hlavní soutěže se dostala i polská režisérka Agnieszka Holland. Na její film nazvaný Hranice přispěl čtyřmi miliony korun český Státní fond kinematografie, za českou stranu jej produkovaly Šárka Cimbalová ze společnosti Marlene Film Production a Česká televize.

Fiktivní příběh dle skutečných událostí vypráví o psycholožce, která se přestěhuje a stane se nedobrovolnou účastnicí dramatu na polsko-běloruské hranici. Kvůli tomu se vzdá pohodlného života a začne s dalšími aktivisty pomáhat uprchlíkům. Ve druhé linii film sleduje osud prchající syrské rodiny a afghánské učitelky, kteří končí v uprchlickém táboře nedaleko hranic s Polskem. Jejich cesty se protnou s tou hrdinčinou.

V méně sledované soutěžní sekci benátského festivalu nazvané Orizzonti se představí také krátký hraný film Mořská sůl libanonské studentky pražské FAMU Leily Basma. Produkovaly jej Natálie Pavlova ze společnosti Other Stories a právě FAMU. Tento snímek Státní fond kinematografie podpořil 780 tisíci korunami. Odehrává se za horkého letního dne na jižním pobřeží Libanonu a vypráví o sedmnáctileté dívce, která stojí před zásadním rozhodnutím, zda odejít ze země, nebo zůstat.

Benátský filmový festival je jednou z nejvýznamnějších startovacích pozic pro umělce doufající ve vysoká ocenění, připomíná agentura AP. V posledních letech zde mělo premiéru hned několik filmů, které pak dosáhly na oscarové nominace, od Velryby a Víl z Inisherinu přes Tár po La La Land. V letošní porotě zasednou Damien Chazelle a Martin McDonagh nebo režisérky Jane Campion a Laura Poitras.