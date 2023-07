Baxa: Videotéky jako Netflix začnou přispívat do státního fondu

Do připravovaného Státního fondu audiovize budou dvěma procenty z příjmů přispívat všechny platformy, které v Česku šíří obsah. Nově se to má týkat i zahraničních videoték jako Netflixu, Skyshowtime nebo Disney+. V neděli se na tom dohodli představitelé videoték, producentů a ministerstva kultury za přítomnosti premiéra Petra Fialy z ODS.

Novinka bude součástí novely zákona o audiovizi, jež by měla začít platit do roku 2025, oznámil na karlovarském festivalu ministr kultury Martin Baxa z ODS. "Jednou částí dohody je, že by platformy měly přispívat dvěma procenty, týká se to jak českých, které zatím platily méně, i zahraničních, které zatím neplatily vůbec," uvedl ministr.

Většina evropských zemí už podobné odvody zavedla na základě směrnice Evropské unie schválené v roce 2018, například v Německu platformy platí 2,5 procenta, ve Francii dokonce pět procent. Čeští producenti na přijetí novely apelovali už roky.

Novela má přispět k větší podpoře české kinematografie. Ta by se nově měla týkat i takzvaných small screen projektů, to znamená filmů nebo seriálů, které mají třeba premiéru jen na internetu. Ministerstvo také plánuje "samostatnou selektivní podporu pro animaci a gaming", jak uvedlo.

Baxa sdělil, že účastníci setkání se zabývali také současným pozastavením filmových pobídek. Podle něj jsou mezi projekty jsou i ty, o nichž je už jasné, že se neuskuteční, ale zabírají část peněz z pobídek, které by mohly čerpat jiné projekty. Ministerstvo kultury chce proto najít právní cestu, jak změnit status fondu a zablokované pobídky uvolnit. Podle Baxy by to mohlo být v řádu týdnů, nejpozději do konce roku.

Česká republika letos dala na filmové pobídky 1,4 miliardy korun. Zhruba jednou polovinou přispívají provozovatelé kin či komerční televize, tou druhou stát. Zastaralý systém administrace pobídek vede právě k situacím, kdy musí být jejich příjem pozastaven. I proto by v novém zákonu projekty měly mít lhůtu šesti měsíců na zahájení realizace.

