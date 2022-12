Jeden z nejhorších startů v Hollywoodu. Film s Pittem propadl u kritiků i diváků

Vypráví o opulentním hollywoodském večírku, jeho tvůrci ale důvod slavit nemají. Babylon, nejnovější film oscarového režiséra Damiena Chazella s hvězdnými herci Margot Robbie a Bradem Pittem, po více než týdnu v amerických a kanadských kinech utržil jen jednotky milionů dolarů. Už teď je z něj historický propadák a studio na něm skoro určitě prodělá.

Česká kina snímek uvedou 19. ledna. Před Vánoci jej začalo promítat 3343 biografů v USA a Kanadě. Tam však za první víkend utržil jen 3,6 milionu dolarů, což oborový server Variety.com označuje za "zvlášť mizerný" začátek. Ve srovnatelně širokém distribučním nasazení se jedná o šestý nejhorší výsledek v Hollywoodu všech dob a také nejméně ze všech filmů, v nichž doteď účinkovali dvaatřicetiletá Margot Robbie a devětapadesátiletý Brad Pitt, srovnává web Deadline.com.

Podle něj se Babylonu lepí smůla na paty, přestože obdržel pět nominací na ceny Zlatý glóbus. Více než tříhodinový dobový příběh o opulentním hollywoodském večírku ze 20. let minulého století nejprve odmítli kritici. Na serveru Rottentomatoes.com, který shromažďuje recenze z angloamerických médií, má průměrné skóre 55 procent. "Babylon je nejhorší film roku 2022," zní například titulek v deníku SFgate.com.

Uživatelé nyní na Rottentomatoes.com hodnotí Babylon ještě hůř, dostal od nich jen 50 procent. Ve výstupním průzkumu, který mezi diváky v USA udělala společnost CinemaScore, obdržel známku tři minus. A po týdnu v kinech nyní pokračuje mizerný trend z prvního víkendu. Film má na kontě dohromady 6,6 milionu dolarů. Rozpočet se přitom pohyboval okolo 80 milionů dolarů a nejméně jednou tolik stál marketing.

Deadline.com spočítal, že vzhledem k výši marží na různých trzích a struktuře jeho rozpočtu by se Babylon zaplatil, až kdyby celosvětově utržil okolo čtvrt miliardy dolarů. A to už je teď prakticky vyloučené, myslí si web.

Podle něho může film, který vyrobilo studio Paramount, během 45 dnů v amerických a kanadských biografech dosáhout maximálně na 20 milionů dolarů. Pak mu vyprší exkluzivita a přesune se na streamovací služby. "Je vyloučené, aby v zahraničí utržil dodatečných 230 milionů, které potřebuje," soudí server, přestože přiznává, že do všech ostatních zemí se Babylon teprve chystá a někde může překvapit.

Také podle Variety.com si těžko představit, jak by se film mohl dostat do černých čísel. "Zdá se nejpravděpodobnější, že Babylon se stane vadou na jinak nebývale krásném roce Paramountu, které letos uvedlo hity od Top Gunu: Mavericka po thriller Smile," shrnuje server.

Dle analytika Davida A. Grosse z firmy Franchise Entertainment Research by teoreticky mohlo pomoct, kdyby Babylon posbíral více nominací na Oscara, ty ale budou vyhlášeny až 24. ledna. Tou dobou už snímek začne biografy pomalu opouštět.

Jeho výsledku v Americe a Kanadě zřejmě nepomohla aktuální situace, kdy si zimní bouře za poslední týden vyžádaly desítky životů, způsobily odklad tisíců letů a na mnoha místech vyřadily elektrický proud. Do toho se USA stále potýkají s respiračními viry včetně nemoci covid-19. Nic z toho však tamním divákům nezabránilo, aby do kin ve stejné době chodili na sci-fi akční film Avatar: The Way of Water. Zdá se tak pravděpodobnější, že o Babylon prostě diváci nemají zájem, interpretuje to server News.com.au.

Studio Paramount se nyní patrně bude snažit minimalizovat škody tím, že omezí plánovanou marketingovou kampaň. "Paramount si myslel, že má v ruce nového Vlka z Wall Street nebo Tenkrát v Hollywoodu. Mýlil se," pokračuje Deadline.com srovnáním se snímky, jež utržily stovky milionů dolarů.

Projekt sedmatřicetiletého Damiena Chazella, režiséra oscarového La La Landu nebo Prvního člověka, odsouhlasilo dnes již bývalé vedení Paramountu, podporoval ho ale také stávající šéf firmy Brian Robbins.

Film se prodražil kvůli tomu, že natáčení nejprve v roce 2020 odložila a rok nato znovu přerušila pandemie koronaviru. Štáb pracoval v americkém státě Kalifornii, kde sice producenti mohou čerpat daňové úlevy, kvůli odborovým zákonům je ale zdejší pracovní síla dražší.