Hlemýždí koně a hi-tech mravenci. Nový filmový Ant-Man sází na poetiku brakové sci-fi

Vždy to byl nejdrobnější superhrdina firmy Marvel. Ant-Man se uměl zmenšit do mikroskopické velikosti, hlavně však většinou nezachraňoval vesmír, ale řešil „jen“ malé rodinné potíže. Jeho nové dobrodružství se celé odehrává v říši, kde atomy mají velikost galaxií, a poněkud zrazuje dosavadní poetiku předchozích dílů.

Hned v úvodu snímku Ant-Man a Wasp: Quantumania, který od čtvrtka promítají česká kina, se tvůrci vrací do doby, kdy hrdinka Janet Van Dyneová uvízla v kvantovém světě. A ukazují, jak to zde vypadá. Neobyčejně podivně. Pasou se tu třeba zvláštní koně s hlemýždími tykadly místo hlav, což jsou přitom stále jedni z těch méně podivuhodných tvorů.

Peyton Reed, režisér dvou předešlých antmanovských filmů z let 2015 a 2018, tentokrát nenatočil odbočku od velikášských bitev týmu Avengers o osud vesmíru. Dříve si při budování napětí vystačil třeba s tím, že hrdina je celou dobu v domácím vězení, a zaměřoval se hlavně na protagonistův vztah k dceři a dalším blízkým.

Nyní je to sice podobné, stále jde o to, aby rodina zůstala pohromadě. Jenže vedle toho současným Ant-Manem začíná pátá fáze světa Marvel Cinematic Universe. A tvůrci jako by nutně potřebovali přijít s něčím novým. Což je dost těžké po takřka třicítce filmů, do nichž už se zamíchaly snad všechny známé žánry a v posledních se k tomu připojilo bezbřehé operování s konceptem paralelních vesmírů.

Oproti nedávným snímkům jako Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství se Ant-Man a Wasp: Quantumania neztrácí v možnosti, že existuje nekonečně mnoho verzí známých superhrdinů. Místo toho se celý odehrává někde, kde je možné cokoli.

Zprvu to působí sympaticky: autoři se vrací k naivní optice vizí spisovatelů rané sci-fi z první půlky minulého století a vymýšlí fantaskní bytosti kombinující leccos ze známé fauny a flóry. A tak když hrdiny vcucne kvantová říše, naráží na podivné medúzy či muže, co má místo hlavy brokolici. Ale tím fantazie nekončí, je tu třeba rosolovitý panáček, co sice mluví, ale na těle nemá žádné otvory.

"Ty vaše jsou mrtvé?" ptá se obyvatel kvantové říše na povahu budov a architektury "nahoře" na Zemi. Protože místní architektura je živá. Čímž bizarnosti stále nekončí.

Na snímku je vidět, že scénář psal Jeff Loveness. Ten sice ještě nestvořil žádný celovečerní film, zato stojí za spoustou epizod animovaného seriálu Rick a Morty. Lehké ozvuky jeho jízlivého humoru jsou v Ant-Manovi cítit.

Jenže pak je ve filmu také děj. Nebo něco, co by ho mělo připomínat. Zápletky nikdy nepatří k nejsilnějším momentům superhrdinských snímků Marvelu, ale tady se veškerý pohyb kupředu smrskává na jedno. Ant-Man, jeho dcera Cassie, partnerka Wasp a její rodiče, vědci Hank Pym s Janet Van Dyneovou, se ocitají ve světě, kde kdysi Janet uvízla. A zjišťují, co tam vše natropila a co jim zamlčela.

Jediné napětí či city pramení z toho, že okolnosti rozdělily hrdiny, kteří se teď snaží nalézt zbytek rodiny. Do cesty se jim připlete padouch, který toho údajně napáchal víc než dohromady všichni galaktičtí dobyvatelé a plenitelé z takzvaných pulpových sci-fi typu císaře Minga ze snímku Flash Gordon. Jenže Jonathan Majors coby Kang Dobyvatel je po většinu filmu záhadný, stoický, těžko říci, co se zračí v jeho tváři.

Podobně rozervaný je celý snímek. Čas od času překvapí legráckou či vizuálním nápadem využívajícím toho, že realističnost zde není metou. Jenže ať se zkušení herci jako Michael Douglas či Michelle Pfeifferová snaží sebevíc, na postavy se příliš nejde napojit. Kang není nový Thanos, tedy padouch z Avengers, jehož počínání dávalo jistý smysl a byť chtěl zničit půl vesmíru, šlo chápat jeho motivy.

I když se snaží, Ant-Man tuto osudovost i melancholii postrádá. A není dost nápaditý či bláznivý, aby diváky svou hravostí bavil až do konce. Natož aby byl osobní, jako předchozí dva díly.

Samotnou nápaditost designu místních bytostí navíc mnohdy sráží fakt, že se jedná o lehce sterilní produkt počítačové animace. Což jde proti duchu představ patřících do časů mechanických triků, loutek či ruční animace.

Filmy od Marvelu se mnohdy uměly převléct za zdařilý thriller nebo vtipnou komedii. Poslední roky dost tápají, kudy dál. Jediný, kdo loni skvěle spojil svěží a současnou optiku i styl se staromilským kouzlem, byl režisér Ryan Coogler se snímkem Black Panther: Wakanda nechť žije.

Pokud Ant-Manem začíná nová fáze Marvelu, lze se jen podivovat, kam vše bude pokračovat. Protože pokus naroubovat obyčejné, lehce outsiderské hrdiny do říše kvantové fantazie přes dílčí originalitu selhává všude, kde jde také o city a vztah k postavám.

Bláznivému vesmíru, v němž se pohybují mravenci socialisté s pokročilou hi-tech civilizací, lze odpustit ledacos. Ale nikoli vše. Nevzniklo ani epické dobrodružství, ani intimnější rodinný snímek, jen hybrid klopýtající bezbřehou krajinou upletenou z mile bizarních detailů.